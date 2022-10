Ilman lupaa Valkeakoskelle ankkuroitunut M/S Tampere odottaa pääsyä telakalle – kaupunki miettii, mitä tehdä

M/S Tampere on nyt laiturissa Valkeakoskella.

M/S Tampere on tarkoitus viedä telakalle, mutta sinne on jonoa.

Viikonloppuna Nokialta Valkeakoskelle siirretty M/S Tampere on edelleen laiturissa Sääksmäen sillan kupeessa.

Laiva on paikalla ilman kaupungilta kysyttyä lupaa. Valkeakoskella ei ole vielä päätetty, mitä laivan kanssa oikein tehdään.

– Valtuuston kokous on maanantaina, siellä viimeistään päätetään, miten asiassa edetään, kertoo katujen kunnossapidon työnjohtaja Jari Vanhala.

Vanhalan mukaan alus on kuitenkin asianmukaisesti kiinnitetty laituriin, eikä sieltä näytä vuotavan mitään vesistöön.

Aluksen omistajatahojen edustaja on kaupungille kertonut, että aluksen on tarkoitus mennä telakalle, jossa on kuitenkin tällä hetkellä telakan omistajan Hopealinjojen Silver Star -laiva.

M/s Tampere ei mahtunut odottelemaan telakan läheisyydessä, vaan se tuotiin laituriin Valkeakoskelle.

Vanhalan tietojen mukaan aluksen omistaa nyt eri taho kuin silloin, kun se oli laiturissa Tampereella. Hänen tietojensa mukaan omistajanvaihdos on tehty tammikuussa.

M/S Tampere sai heinäkuussa häätökäskyn Nokialta

Sisävesiristeilijä M/S Tampere oli kesän ajan laiturissa Nokialla. Aluksi laiva oli kylpylähotelli Edenin rannassa, josta se siirrettiin laituriin Viinikanniemeen. Kaupungilta ei kysytty lupaa kumpaankaan paikkaan. Laiva sai kaupungilta siirtokäskyn jo kesällä.

M/S Tampere on kiinnitetty asianmukaisesti laituriin Valkeakoskella. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Siirtoon annettu määräaika ehti mennä umpeen heinäkuun loppupuolella. Siirto Valkeakoskelle tapahtui vasta nyt lokakuun puolivälissä.

Omistajatahoja edustavan henkilön mukaan laivaan on tehty remonttisuunnitelmia, mutta ne eivät ole vielä edistyneet. Myös alustava kustannusarvio on olemassa.

Joka tapauksessa Vanajaveden vesistö alkaa jäätymään joulukuun tienoilla, joten siihen mennessä päätöksiä täytyy tehdä.

M/S Tampere on uponnut osittain jo kahdesti

Kahdesti lähes uponnut alus nousi ensimmäisen kerran otsikoihin syyskuussa 2018, kun se ajautui Ilves-fanit kyydissään matalikkoon Vanajavedellä Akaassa. Vuonna 2019 alus oli upota Tampereen Laukontorin rantaan.

1950-luvulla rakennettu M/S Tampere oli aikanaan kunniakas sisävesimatkaaja. Lähes 29-metrinen alus liikennöi Tampereen ja Hämeenlinnan välillä säännöllisesti vuoteen 2013 saakka, jolloin Hopealinja myi aluksen ravintolalaivaksi.

Lisää aiheesta:

Kesällä häätökäskyn saanut M/S Tampere on siirretty pois Nokian Viinikanniemen laiturista – laiva siirrettiin ilman lupaa Valkeakoskelle Sääksmäen sillan kupeeseen