Yli 50 lasta on odottanut sydänleikkausta laittoman pitkään – tehohoidon tilanne Uudessa lastensairaalassa on kriittinen

HUS on huolissaan lasten tehohoidon tilasta Suomessa.

Esimerkiksi lasten sydänleikkausjono on selvästi pidempi kuin tavallisesti, ja kymmenet lapset ovat joutuneet odottamaan leikkausta yli puoli vuotta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on tehnyt omavalvontailmoituksen aluehallintovirastolle ja Valviralle sekä tiedottanut sosiaali- ja terveysministeriötä lasten tehohoidon kriittisestä tilasta.

HUS nostaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) esille lasten sydänleikkausjonon, jonka pituus on tällä hetkellä kaksinkertainen normaalitilanteeseen verrattuna. Tällä hetkellä jono HUSin Uudessa lastensairaalassa on 117 lasta, kun normaalisti se on 50–60 lasta.

HUSin mukaan 51 leikkauspotilasta eli 44 prosenttia lapsista on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180 vuorokautta. HUS kuvailee tilanteen vaativan kiireellisiä toimenpiteitä sekä potilaiden että hoitotakuulainsäädännön vuoksi.

– Lasten tehohoidon saatavuuden kannalta tilanne on kriittinen. Tämä on koko Suomea koskeva asia. Toisaalta ero nykytilanteen ja väestötarpeiden kannalta kestävän tilanteen välillä on ainoastaan 3–5 raskaan tehohoidon tehohoitopaikan ylläpitämiseksi tarvittava noin 20–25 tehosairaanhoitajan työpanoksen vaje, kertoo HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä HUSin tiedotteessa.

HUS on nimennyt asiantuntijoiden työryhmän, joka selvittää mahdollisia toimenpiteitä hoitotakuun saavuttamiseksi. Työryhmän tarkoituksena on selvittää muun muassa, miten HUSin resurssien käyttöä voitaisiin keventää muiden hoitopaikkojen avulla. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

HUS hoitaa koko Suomen lapsia HUSin Uuteen lastensairaalaan on keskitetty lainsäädännöllisesti lasten sydänkirurgia ja elinsiirrot. Lastensairaalan isojen lasten tehohoitopuoli tarjoaa ainoana suomalaisena keskuksena lasten ECMO-hoitoa. Tämän lisäksi Uudessa lastensairaalassa hoidetaan muitakin harvinaispotilaita kaikkialta Suomesta. Tehohoidosta ainoastaan kolmasosa (33 %) kohdistui HUS-piirin lapsille ja kaksi kolmasosaa (67 %) muiden sairaanhoitopiirien lapsille.

Uutinen täydentyy.

Enemmän aiheesta:

16-vuotias poika sai hengenvaarallisen verenmyrkytyksen – äidin mukaan syynä on Apotti-järjestelmän ongelma, HUS kiistää yhteyden

HUSin palveluita ei sittenkään supisteta, mutta ensi vuonna käynnistyy suuri selvitys tulevista säästöistä

Jopa kouluikäisiä joutunut sairaalahoitoon hengitysvaikeuksien takia – potilaita ollut Lastensairaalassa enemmän kuin koronan takia kertaakaan

”Joku kävi vain pesemässä veret lattialta” – kymmenet naiset kertovat synnytyskokemuksista, joiden vuoksi he eivät halua enempää lapsia