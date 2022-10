Aita ei estä rajan ylitystä, se vain tekee siitä vaarallista – Suomen miljoonahankkeesta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä

Suomen ja Venäjän rajalle rakennetaan aita, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa ei-haluttua kulkemista rajan yli. Eduskunnassa keskusteltiin asiasta eilen, ja kaikki puolueet kannattivat raja-aitaa.

Rajavartiolaitos on jo aiemmin sanonut aidan olevan tarpeellinen ja esittänyt suunnitelmia sen rakentamisesta.

Fyysistä aitaa on perusteltu sillä, että se tehostaisi rajavalvontaa häiriötilanteissa.

Käytännössä häiriötilanne voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Venäjä masinoisi siirtolaisten kuljetuksia rajalle. Euroopassa vastaavasta poliittisesta painostuksesta on ollut kokemuksia, kun Valko-Venäjä liikutti vuosi sitten siirtolaisia Puolan ja Liettuan rajoille.

Tämän hetken suunnitelmien mukaan aitaa ei tulisi koko itärajalle, vaan se kattaisi 10–20 prosenttia rajasta. Noin 1 300 kilometriä pitkälle rajalle aitaa nousisi enimmillään noin 260 kilometriä.

Kartta havainnollistaa, mihin aitaa Suomessa on suunniteltu rakennettavan. Kuva: Rea Lemström / Yle

Tässä jutussa kerromme, mitä aidasta nyt tiedetään, miten raja-aitojen rakentaminen on vaikuttanut muualla maailmassa ja miksi se ei ole Suomessa vain fyysinen este.

Juttua varten on haastateltu rajoja tutkinutta professori Jussi Lainetta Itä-Suomen yliopistosta, rajatutkija Anssi Paasia Oulun yliopistosta ja Suomen pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikköä Katja Mannerströmiä.

Useita metrejä korkeaa aitaa valvottaisiin tekniikan avulla

Rajalle on tarkoitus rakentaa ensin muutaman metrin mittainen koeaita Kaakkois-Suomen vilkkaimpien raja-asemien lähistölle. Rajavartiolaitos ei ole kertonut tarkasti, millainen aita olisi.

Rajavartiolaitos on arvioinut, että koko aidan rakentaminen kestää 3–4 vuotta ja maksaa satoja miljoonia euroja.

Se tiedetään, että aidalla olisi korkeutta joitakin metrejä ja sen päällä olisi piikkilankaestettä, mikä estäisi aidan ylittämisen. Lisäksi koko aidan alueelle tulisi tekninen valvonta.

Niin sanottu koeaita olisi pituudeltaan kolme kilometriä ja maksaisi kuusi miljoonaa euroa. Hanke alkaa, kun hallitus päättää sen rahoituksesta.

Rajavartiolaitoksen mukaan koeaita voisi valmistua ensi kesään mennessä, mutta varsinaiseen aitahankkeeseen voitaisiin ryhtyä silti saman tien.

Aita ei estä ihmisten kulkemista

Raja-aidat eivät estä kokonaan ihmisten liikkumista, mutta se saattaa hidastaa sitä. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan muualla maailmassa on kokemusta siitä, että aitojen rakentaminen lisää turvattomuutta, kun ihmiset käyttävät vaarallisia reittejä tai tapoja tulla rajan yli.

Vaikka ei-haluttua maahantuloa pystyttäisiin aidalla hillitsemään, asiantuntijoiden mielestä siitä aiheutuu enemmän haittaa kuin hyötyä. Raja-aita yleensä lisää rikollisuutta rajalla. Siirtolaiset ja pakolaiset joutuvat kulkemaan aidan vuoksi pitkiä matkoja ja ovat helppoja ryöstöjen tai muiden rikosten uhreja.

Euroopan aidatuilla rajoilla pimeä bisnes pyörii vahvana, kun rikollisorganisaatiot auttavat ihmisiä laittomasti rajan yli kovalla hinnalla. Pahimmassa tapauksessa ihmisiä kuolee yrittäessään ylittää rajaa.

Erilaisia aitarakennelmia on noussut tai on nousemassa muidenkin EU-maiden rajoille. Kuva: Koostanut: Janne Toivonen / Yle, grafiikka: Harri Vähäkangas / Yle

Symbolinen merkitys

Raja-aidan rakentamisella on eritoten symbolinen merkitys. Asiantuntijoiden mielestä raja-aidalla vastataan ihmisten tuntemaan pelkoon siitä, mitä itärajalla mahtaa tulevaisuudessa tapahtua.

Asiantuntijoiden mukaan ihmisten asenne raja-aitaa kohtaan on muuttunut suopeaksi varsin nopeasti. Keskustelu virisi oikeastaan vasta vuosi sitten sen jälkeen kun Valko-Venäjä masinoi siirtolaisia Puolan ja Liettuan rajoille.

Suomessa on pelätty, että Venäjä voisi toimia meidän rajallamme samalla tavalla. Tämä on aiheuttanut pelkoa, joka on asiantuntijoiden mukaan täysin ymmärrettävää, koska Venäjä on muuttunut hyvin arvaamattomaksi naapuriksi.

Raja-aidalla tahdotaan luoda myös psykologista turvallisuuden tunnetta. Suomella on Venäjän kanssa rajaa noin 1 300 kilometriä, joten asiantuntijoiden mielestä muutaman sadan kilometrin aitaaminen ei aidosti estä liikkuvuutta.

Rajojen aitaaminen on uusi trendi

Rajojen aitaaminen on lopulta uusi ilmiö. Koko maailmassa oli toisen maailmansodan jälkeen vain seitsemän rajaa aidattuna. Berliinin muurin romahtaessa oli 15 rajaa aidattuna. Vuonna 2018 aidattuna oli jo 80 rajaa.

Euroopan kohdalla rajojen aitaaminen on ollut isosti turvallisuuspoliittinen kysymys. Halu maanosan aitaamiseen on kummunnut myös taloudellisen turvallisuuden takaamisesta. Siirtolaisia ei haluta jakamaan Euroopan hyvinvoinnin kakkua.

Huomionarvoista on se, että raja-aidoista halutaan myös eroon. Slovenia purkaa parhaillaan aitaa Kroatian vastaiselta rajaltaan. Maan hallitus perustelee päätöstään ihmisoikeudellisilla syillä. Se ei halua, että sen rajoilla kuolee enää ihmisiä.

Alla oleva video selittää, miten siirtolaisia käytetään yhä useammin painostuskeinona valtion välisissä poliittisissa kiistoissa. Video on julkaistu syksyllä 2021.

Mitä sinä olet mieltä raja-aidasta? Keskustelu aiheesta on auki 20. lokakuuta kello 23:een asti.