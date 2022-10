Näin pankit varautuvat siihen, että käteisen kysyntä yhtäkkiä kasvaisi

Käteisen kysyntä on tänä vuonna ollut hieman viime vuotta korkeammalla. Kasvu on johtunut pikemminkin puretuista koronarajoituksista kuin siitä, että Ukrainan sota on saanut ihmiset liikkeelle.

Otto-automaateilla on ollut tavanomaista vilkkampaa, mutta pankit vakuuttavat, että käteinen raha ei lopu poikkeustilanteissakaan. Kuva: Petteri Bülow / Yle