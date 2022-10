Amisopiskelijat: Epäreilu opintotukilaki pakottanut opiskelijoita velkakierteeseen ja takaisin vanhempien nurkkiin

Oppisopimus on työsuhde, jonka ajalta opiskelija saa yleensä palkkaa. Palkka on kuitenkin pienempi kuin työtehtävästä tavallisesti. Kuvituskuva.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat lainsäädännössä eriarvoisessa asemassa korkeakouluopiskelijoihin verrattuna, toteaa Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Yhdistys edustaa ammatillisen toisen asteen opiskelijoita.

Eriarvoisuus johtuu siitä, että oppisopimuskoulutuksen ajalta ei saa opintotukea. Korkeakoulujen opiskelijat sen sijaan saavat opintotukea palkallisten harjoittelujensa ajalta.

– On tilanteita, joissa oppisopimuskoulutus on saattanut pakottaa opiskelijat velkakierteeseen tai tekemään radikaaleja muutoksia omassa asumisessaan. Opiskelija on saattanut esimerkiksi joutua muuttamaan takaisin vanhemmilleen tai eri paikkakunnalle, kuvaa OSKUn pääsihteeri Eemeli Rajala Ylelle.

Hän huomauttaa, että oppisopimuksella kouluttautuminen on rankkaa.

– On todella haastava tilanne, jos sen päälle oma toimeentulo on todella hankalaa.

”Alanvaihto voisi helpottua”

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opinnot voi suorittaa vaikka kokonaan oppisopimuksella. Sillä voi tehdä myös tutkinnon osia tai pienempiä kokonaisuuksia.

Oppisopimus tarkoittaa opiskelua pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä. Tukena ovat työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksen opettajat. OSKUn mukaan osaamista täydennetään myös kursseilla tai tehtävillä.

– Oppisopimuksella kouluttautuvat saavat pääosin palkkaa, mutta se on pienempi kuin kyseisestä työstä tavallisesti. Palkka myös vaihtelee paljon, Eemeli Rajala sanoo.

OSKUn mielestä oppisopimuskoulutuksen ajalta pitäisi saada opintotukea tulorajoihin perustuen. Tulorajat määrittävät nykyäänkin esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden opintotukea palkallisten harjoittelujen ajalta.

– Nykyistä useampi ihminen voisi hyödyntää oppisopimuskoulujtusta, ja esimerkiksi alanvaihto voisi olla helpompaa, Rajala toteaa.