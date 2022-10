Ukrainasta paenneiden auttaminen vaikeutui, kun Suomi rajoitti venäläisturistien maahantuloa – Yle tapasi kaksi venäläistä auttajaa

Miksi ukrainalaisten auttaminen Venäjältä Suomeen on hankalampaa kuin ennen? Selitys minuutissa.

Sotaa paenneiden ukrainalaisten on aiempaa vaikeampi päästä Venäjältä Suomeen. Näin kertovat Ylen haastattelemat, ukrainalaisia auttavat venäläiset vapaaehtoiset.

Syynä on se, että Suomi on käytännössä estänyt venäläisturistien maahantulon, eivätkä turistiviisumilla liikkuvat venäläiset vapaaehtoiset voi auttaa pakolaisia rajan yli Suomeen entiseen tapaan.

Vapaaehtoisten apua tarvitsevat ne ukrainalaiset, joilla ei ole omaa ajoneuvoa tai mahdollisuutta hankkia lippua linja-autoon.

– Ukrainalaiset, jotka olisivat ennen voineet mennä Suomeen, suuntaavat nyt Viroon tai Latviaan, kertoo Venäjällä asuva Maria.

Hän toimii vapaaehtoisena epävirallisessa verkostossa, joka auttaa ukrainalaisia lähtemään Venäjältä Eurooppaan. Verkosto on paitsi auttanut ukrainalaisia Suomeen, myös esimerkiksi järjestänyt heille kyytejä lähelle Viron itärajaa, josta rajanylityspaikalle saa mennä kävellen.

Maria ei esiinny Ylen jutussa omalla nimellään, sillä vapaaehtoistyö ja suomalaismediassa esiintyminen voisivat johtaa vaikeuksiin Venäjällä.

Yle on haastatellut Mariaa videopuhelun välityksellä ja pyrkinyt varmistamaan hänen kertomaansa myös muista lähteistä.

Passin puuttuminen estää bussimatkat

Marian mukaan Venäjältä Suomeen matkustaminen on erityisen vaikeaa niille ukrainalaisille, joilla on vain Ukrainan sisämaan passi. Se on asiakirja, jota voisi verrata henkilökorttiin.

– Lipun Suomeen menevään bussiin voi ostaa vain ulkomaan passilla, Maria kertoo.

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan linja-autoyhtiöillä on velvollisuus tarkastaa, että heidän matkustajillaan on Schengen-alueelle matkustamiseen vaaditut asiakirjat. Kyse on niin sanotusta liikenteenharjoittajien seuraamusmaksudirektiivistä.

Jos Ukrainan kansalaisella ei ole ulkomaan passia, hänen täytyy matkustaa rajalle muilla keinoin, kuten omalla ajoneuvolla tai jonkun muun – esimerkiksi vapaaehtoisen – tarjoamalla autokyydillä.

Matkaa esimerkiksi Pietarista Suomen itärajalle kertyy lyhimmillään reilut 170 kilometriä. Lisäksi ajoneuvoa tarvitaan rajanylitykseen, sillä toisin kuin esimerkiksi Viron itärajaa, Suomen rajaa ei saa ylittää kävellen.

Rajavartiostosta kerrotaan, että kulkuneuvosta riippumatta rajanylityksen edellytykset arvioidaan rajalla aina kahdesti: ensin Venäjän ja sitten Suomen puolella.

Marian mukaan Venäjän rajavartiosto on päästänyt ukrainalaisia läpi pelkällä sisämaan passilla.

Liikenne Venäjältä Suomeen väheni merkittävästi, kun Suomi ryhtyi rajoittamaan venäläisten vapaa-ajanmatkoja. Grafiikka kuvaa rajanylittäjien kokonaismäärää kaakkoisrajalla. Kuva: Teemu Kammonen / Yle

Venäjän kautta pakeneminen ei ole pääväylä

Suomeen on saapunut helmikuun jälkeen yli 40 000 ukrainalaista. Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Ilkka Haahtelan mukaan tulijoiden määrä on ollut alun jälkeen melko tasainen, joitakin kymmeniä päivässä.

Hän kertoi viime viikolla Ylen haastattelussa, ettei Venäjän kautta matkustaminen ole sotaa pakeneville ensisijainen reitti, mutta joillekin ainut mahdollinen.

– Venäjän kautta tuleminen ei ole missään nimessä ukrainalaisille pääreitti, mutta sodan aikana on myös siirrytty ensin Venäjälle, kun Venäjä on vallannut alueita, ja sitä kautta tullaan Suomeen, Haahtela kertoi.

Rajaliikenne on vähentynyt tasaisesti

Venäjältä kotoisin olevan, nykyään Suomessa asuvan Annan mukaan ukrainalaisia Venäjältä Suomeen auttavien määrä on laskenut merkittävästi sen jälkeen, kun Suomi tiukensi venäläisten maahantuloa.

Anna ei ole itse kuljettanut ukrainalaisia Venäjältä Suomeen, mutta auttaa heitä suunnittelemaan matkojaan pois Venäjältä. Kuten Maria, Annakaan ei esiinny jutussa oikealla nimellään.

Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ei ole havaittu, että ukrainalaisten maahantulomäärät olisivat vähentyneet erityisesti venäläismatkailun rajoitusten takia. Sen sijaan rajaliikennemäärät ovat laskeneet yleisesti kautta linjan.

Tilapäisen suojelun hakijat ovat Ukrainan kansalaisia, turvapaikanhakijoissa voi olla useiden eri maiden kansalaisia. Kuva: Teemu Kammonen / Yle

– Meillä ei ole havaittavissa suoraa syy-yhteyttä siihen, että ukrainalaisten maahantulo tai rajanylitykset olisivat muuttuneet sen jälkeen, kun Venäjän federaation kansalaisten lyhytkestoista matkailua rajoitettiin Suomeen, sanoo rajatoimiston päällikkö, majuri Jouni Lahtinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Hänen mukaansa ukrainalaisia tulee kaakon rajanylityspaikoille reittiliikenteen linja-autoilla, omilla ajoneuvoilla ja muilla autokyydeillä. Imatran kautta onnistuisi periaatteessa myös pyöräily.

Lahtinen ei pysty rajaliikennetilastojen valossa arvioimaan, onko ukrainalaisten rajanylitystavoissa tapahtunut muutosta syksyn aikana, mutta ainakaan silmiinpistäviä muutoksia ei ole hänen mukaansa tiedossa.

Venäläisvapaaehtoiset huolissaan matkan tyssäämisestä

Maria kertoo, että osa vapaaehtoisista on huolissaan siitä, jos Suomen rajaviranomaiset eivät päästäisi heitä Suomeen heidän auttaessaan ukrainalaisia rajan yli.

Päätökset maahanpääsyn epäämisestä harkitaan aina tapauskohtaisesti ja tehdään kirjallisesti. Päätöksestä tulee merkintä sekä viranomaisten rekisteriin että henkilön passiin, ja tapauksesta riippuen myös viisumiin, kertoo rajatoimiston päällikkö Jouni Lahtinen.

Lahtisella ei ole tiedossa, että kaakkoisrajalla olisi evätty maahan pääsyä nimenomaan vapaaehtoisilta venäläisiltä, joilla olisi ollut kyydissään ukrainalaisia.

Marian tietojen mukaan joiltakin venäläisiltä vapaaehtoisilta on evätty Suomeen pääsy. Hänellä itsellään ei ole ollut ongelmia Suomen rajalla, ja hän kertoo kohtelun rajalla olleen asiallista. Hän korostaa, ettei käytä turistiviisumiaan Suomessa lomailuun.

– Ainoa tehtäväni on kuljettaa ukrainalaisia pakolaisia Suomen rajalle, jotta Suomi voisi antaa heille väliaikaisen turvapaikan, hän sanoo.

Marian mukaan huolena on se, voiko ukrainalaisia kuljetettaessa saatu merkintä estää Schengen-viisumin saannin tulevaisuudessa.

Rajatoimiston Lahtisen mukaan tätä ei toistaiseksi tiedetä. Venäläisten Suomeen pääsyä rajoitetaan nyt valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen nojalla.

Bussit olisivat paras vaihtoehto

Annan mukaan vapaaehtoisia on aiempaa vähemmän paitsi mahdollisten viisumiongelmien takia, myös siksi, että moni pohtii aiempaa tarkemmin vapaaehtoistyön riskejä Venäjällä.

– Epämuodollista vapaaehtoistyötä ei ole Venäjällä kielletty, ja suurin osa vapaaehtoisista pystyy toimimaan ongelmitta niin kauan, kun työ pysyy huomaamattomana, Anna sanoo.

Hänen mukaansa riskit kuitenkin kasvavat sitä mukaa, mitä näkyvämpää työ on venäläisviranomaisten silmissä – eli esimerkiksi silloin, kun vapaaehtoinen palaa maahan pääsyn epäämisen jälkeen takaisin Venäjän rajalle.

Vapaaehtoiset pohtivat, että toimiva tapa helpottaa ukrainalaisten liikkumista Venäjältä länteen olisi sallia reittiliikenteen busseilla matkustaminen sisämaan passilla tai sallia venäläisten vapaaehtoisten järjestämät bussikuljetukset Suomen rajalle.