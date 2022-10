Meri-Porin hiilivoimala pian valmiina kaupalliseen käyttöön – tuottaa sähköä vain, jos hinta on kohdallaan

Tahkoluodon voimalaitoksella tehdään parhaillaan vuosihuoltoa. Sen jälkeen on vuorossa koekäyttövaihe.

Tahkoluodossa, Meri-Porissa sijaitsevassa Fortumin hiilivoimalaitoksessa tehdään paraikaa vuosihuoltoa.

Vuosihuollot itsessään ovat laitoksille rutiinia. Tällä kertaa huolto on poikkeuksellinen, sillä laitosta valmistellaan samalla kaupalliseen käyttöön.

Tehoreservissä vuodet 2017–2022 ollutta laitosta ei valittu seuraavalle tehoreservikaudelle, joten Fortum ilmoitti syyskuussa aloittavansa valmistelun kaupalliseen käyttöönottoon.

– Vuosihuollon aikana tehdään esimerkiksi erilaisia tarkastuksia, automaatiojärjestelmän ennakkohuoltoja ja prosessipesuja, kertoo voimalaitospäällikkö Ari Valli Caverion Industrialta.

Caverion vastaa laitoksen operatiivisesta toiminnasta.

Huolto käynnistyi lokakuun 10. päivä ja sen on määrä kestää marraskuun ensimmäiseen päivään. Sen jälkeen on vuorossa koekäyttö, joka tämän hetkisten suunnitelmien mukaan ajoittuu marraskuun ensimmäiselle viikolle.

– Ensimmäisen hiililaivan on määrä saapua Porin satamaan marraskuun alussa, Valli sanoo.

Hiili tulee Poriin Kanadasta ja Kolumbiasta.

Kokenut voimalaitospäällikkö Ari Valli ei stressaa, vaikka edessä on pitkästä aikaa hiilivoimalan kaupallinen käyttö. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Sähkö myydään Pohjoismaisille markkinoille

Meri-Porin voimalaitos tulee olemaan kaupallisessa käytössä tarvittaessa, kertoo Fortumin liiketoimintajohtaja Vesa Maso.

Tämä tarkoittaa sitä, että sähköä tuotetaan vain silloin, kun se on jo ennalta myyty. Tämä prosessi toistuu päivittäin. Tuotettu sähkö myydään pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Näin ollen laitos on tuotannossa vain, kun sähkömarkkinalle tehty tarjous hyväksytään.

– Koko tuotanto myydään aina päivä kerrallaan. Eli edellisenä iltana tiedetään, ollaanko tuotannossa seuraavana päivänä, Maso selittää.

Kun polttoaineena on kivihiili, pitää sähkön hinnan olla melko korkea, jotta laitosta kannattaa käyttää. Vesa Maso ei kuitenkaan lähde arvioimaan, mikä olisi esimerkiksi sopiva rajahinta kilowattitunnilta.

– Hinnan täytyy tietysti olla kannattavaa. Sähkön hinnanmuodostus perustuu erilaisiin markkinaelementteihin ja siihen vaikuttavat useat tekijät.

Meri-Porin voimala saadaan tuottamaan sähköä markkinoille kahdentoista tunnin varoajalla. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

12 tunnin valmius

Meri-Porin voimalaitos saadaan käynnistettyä 12 tunnissa riippumatta siitä, onko se tehoreservissä vai myydäänkö sähkö sähköpörssissä.

Tehoreservissä työntekijöitä ei kuitenkaan ole ollut valmiudessa yhtä paljon kuin kaupallisessa käytössä. Fortum aikookin lisätä henkilöstön määrää Meri-Porissa.

– Vuodenvaihteeseen saakka pärjäämme nykyisellä, hieman vahvistetulla miehityksellä. Sen jälkeen on tarve lisämiehitykselle. Lisäväkeä on kartoitettu yrityksen sisältä ja rekrytoinnit on myös käynnistetty, voimalaitospäällikkö Ari Valli sanoo.

Vuosihuoltovaiheessa laitoksessa työskentelee noin 40–50 henkilöä. Tehoreservikauden aikana työntekijöitä on ollut kolmisenkymmentä. Jatkossa työntekijöitä tulee olemaan noin neljäkymmentä.

Tahkoluodon voimalaitos sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Porin keskustasta. Kuva: Jenni Joensuu / Yle

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 21. lokakuuta kello 23.

