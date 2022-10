Analyysi: Kauhuelokuva Smilen katsojat eivät osaa käyttäytyä ja syynä on some

Istun elokuvateatterissa ja kuuntelen, kuinka takanani huudellaan valkokankaalle, nauretaan ja kommentoidaan sitä, kuinka joko pelottaa tai ei pelota yhtään. Puhelimet välkkyvät.

Valkokankaalla pyörii amerikkalainen kauhuelokuva Smile.

Salivahdille käydään huomauttamassa asiasta, minkä jälkeen tämä käy salissa muutamaan kertaan kiertelemässä. Häiriköinti jatkuu.

Smile on noussut sosiaalisessa mediassa ilmiöksi. Sitä on kuvailtu muun muassa pelottavimmaksi kauhuelokuvaksi ikinä. Reaktiovideoita, joista monia on kuvattu myös näytöksen aikana, on katsottu Tiktokissa satoja miljoonia kertoja.

Nuoret katsojat puhuvat Tiktokissa siitä, kuinka järkyttävän pelottava Smile on.

Smile on pienen budjetin elokuva, jossa ei ole isoja tähtiä. Se on kuitenkin nousemassa maailmalla syksyn ykköskauhuksi, ohi tuplasti kalliimman ja paljon isommin markkinoidun Halloween Endsin.

Levittäjän ja teatteriyrittäjän kannalta ilmiöityminen on mahtava juttu. Smile on kasvattanut Suomessa katsojamääriään kahtena peräkkäisenä viikonloppuna. Tällainen on erittäin harvinaista.

Katsojan kannalta somesuosio on kuitenkin hankala juttu, mikäli elokuvasta haluaisi nauttia rauhassa.

Psykiatri Rosie Cotter (Sosie Bacon) kohtaa Smile-elokuvassa ilmiöitä, joita hän ei kykene selittämään. Kuva: Walter Thomson, MPA Approved.

Finnkinolla varauduttiin Smilen näytöksiin

Kun kerron kokemuksestani Suomen isoimman teatteriketjun Finnkinon myyntijohtajalle Hannele Wolf-Mannilalle, hän nyökkää tietävästi.

Elokuva on aina ollut yhteisöllinen kokemus. Kulttielokuva Rocky Horror Picture Show'n näytöksissä melutaan mukana ja heitellään paahtoleipää, Tähtien sotiin pukeudutaan teeman mukaisesti ja sing-along-näytöksissä lauletaan.

Nyt yhteisöllisyys laajenee somekanavien ja ennen kaikkea Tiktokin puolelle.

Kesällä Yle uutisoi nuorista miehistä, jotka tulivat Kätyrit-elokuvan näytöksiin särmiin pukuihin sonnustautuneina. Tiktok-trendiin kuuluivat muun muassa aplodit valkokankaan tapahtumille. Performanssit myös kuvattiin.

Ilmiö oli pääosin harmiton, mutta paikoin tempaukset aiheuttivat häiriötä. Maailmalla jotkut teatterit kielsivät pukuihin pukeutuneet teinit näytöksistä kokonaan.

Finnkinolla varauduttiin Smilen näytöksiin, myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo. Kuva: Silja Viitala / Yle

Finnkinolla osattiin varautua siihen, että myös Smilen näytöksissä voi esiintyä häiriöitä, Wolf-Mannila sanoo.

– Tässä tapauksessa on otettu käyttöön se, että henkilökunta käy elokuvan aikana salissa varmistamassa, että kaikki on ok. Useiden näytösten alussa on salipuhe, eli henkilökunnasta joku käy toivottamassa ihmiset tervetulleiksi ja siinä muistutetaan millaista on sopiva käytös.

Häiriöistä Smilen näytöksissä on tullut Finnkinolle reklamaatioita ”jonkin verran keskivertoelokuvaa enemmän”, Wolf-Mannila sanoo. Ylivoimainen enemmistö käyttäytyy elokuvissa kuitenkin siivosti.

Saako elokuvissa puhua?

Elokuvateatterikäytöksen perussääntö on, ettei näytöksen aikana tehdä mitään sellaista, mikä saattaisi häiritä muita. Mutta mikä lasketaan häiriöksi?

– Siinä varmasti menee kultainen keskitie. Niin kauan kuin ei kuvata elokuvaa ja käytös on hyvän maun mukaista, niin se on varmasti ok, Finnkinon Hannele Wolf-Mannila sanoo.

Finnkino pyytää näytöstensä alla, etteivät katsojat käyttäisi puhelimiaan elokuvan aikana. Hiljaisuutta ei kuitenkaan edellytetä.

Bio Rexin toimitusjohtaja Aku Jaakkola uskoo, että käytös elokuvanäytöksissä on yleisesti huonontunut. Kuva: Dani Branthin / Yle

Käytöstavoista muistuttaminen saisi olla enemmänkin esillä, Bio Rexin toimitusjohtaja Aku Jaakkola myöntää.

Jaakkolan mielestä on selvää, että elokuvan aikana ei saa jutella. Smileen liittyvistä häiriöistä hän ei ole kuullut, mutta käytös elokuvanäytöksissä on toimitusjohtajan mukaan pitkällä aikavälillä huonontunut.

– On siinä muutos. Kaikki eivät enää näe sitä, että kun ollaan elokuvan äärellä, niin suu pysyy kiinni ja kännykkä taskussa. Tällaiselle 80-luvun lapselle se on kouluiästä asti selvää.

Elokuvateatterit elävät ilmiöistä

Hollywoodista tuodaan valkokankaille yhä vähemmän mitään muuta kuin isoja ilmiöelokuvia. Paukut ladataan koreimpiin spektaakkeleihin, avengerseihin ja jurassicworldeihin. Niiden ympärille rakennetaan kokemuksia, joita katsojat eivät voi jättää väliin.

Wolf-Mannila puhui kesällä Ylen haastattelussa tulevaisuuden elokuvateattereista elämyskeskuksina.

Nuoret ovat elokuvateattereille elintärkeä yleisösegmentti. Heidän käyntinsä ovat vähentyneet (siirryt toiseen palveluun), mutta eivät vielä dramaattisesti. Lepakko- ja Hämähäkkimies nähdään yhä kuukausirahojen arvoisina sijoituksina.

Matt Reevesin ohjaama The Batman on Suomessa vuoden kolmanneksi katsotuin elokuva. Kuva: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Myrskypilvet eivät silti väisty. Suoratoistopalvelut valtasivat alaa koronapandemian aikana. Alkukesä oli Suomen elokuvateattereissa pitkän poikkeustilan jälkeen vahva – kiitos ilmiöt Top Gun Maverick ja Kätyrit: Grun tarina – mutta elokuussa romahdettiin jo (siirryt toiseen palveluun) kauas vanhoista hyvistä ajoista.

Kaikenlaisiin yleisöä sitouttaviin ilmiöihin suhtaudutaan alalla luonnollisesti myönteisesti.

Toissijaista voi silloin olla se, pitävätkö nuoret suunsa supussa. Ainakin he tulevat paikalle.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit osallistua keskusteluun 21.10. kello 23 asti.