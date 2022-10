Kaasuliesi, lataavia lamppuja ja hyvää punaviiniä – näin eteläafrikkalainen perhe selviää jatkuvista sähkökatkoista

Etelä-Afrikassa on kärsitty jatkuvista sähkökatkoista vuodesta 2008. Tsakane ja Mapena Bokin perheessä se tarkoittaa, että tavallisena päivänä sähköt ovat pois päältä yhdeksän ja puolen tunnin ajan.

JOHANNESBURG Valkoisten eurooppalaistyylisten talojen muodostama aidattu asuinalue on tarkasti vartioitu. Tsakane Bok lähettää meille nelinumeroisen koodin, jonka vartijat portilla tarkistavat omasta järjestelmästään, vasta sitten portti aukeaa.

Halfway Gardens Johannesburgin pohjoisosassa on tyypillinen keskiluokan asuinalue. Talot ovat kaksikerroksisia, kunkin edessä yksi tai kaksi uudehkoa autoa.

Muurit erottavat, mutta kaikkein köyhimpienkin eteläafrikkalaisten kanssa Halfway Gardensin asukkailla on yksi yhteinen vitsaus: päivittäin moneen kertaan toistuvat, parin–kolmen tunnin mittaiset sähkökatkot.

Sovellus kertoo milloin sähköt menevät

Kello on vähän vaille kuusi ja Johannesburgin ilta on hämärtymässä. Nelihenkisen perheen äiti Tsakane Bok ottaa meidät hymyillen vastaan keittiössään. Hän ottaa esille kännykkänsä ja klikkaa auki valtiollisen sähköyhtiön Eskomin sovelluksen.

– Tästä voimme katsoa, mihin aikaan sähköt ovat pois päältä. Tiedämme aina viikon etukäteen, milloin virta kunakin päivänä katkeaa.

Sovellus kertoo sähkökatkot ennakolta.

Sähköt ovat Bokien kodissa tänään olleet jo poikki kaksi kertaa, ensin neljä ja puoli tuntia tuntia yöllä ja sitten kaksi ja puoli tuntia aamupäivästä. Nyt on alkamassa päivän kolmas, kahden ja puolen tunnin sähkökatkos.

Yhteensä yhdeksän ja puoli tuntia sähkötöntä aikaa. Tavallinen keskiviikko.

Korruptoitunut sähköyhtiö

Etelä-Afrikka on mantereen kehittynein talous, mutta sitä on riivannut viimeiset vuodet syvälle hallintoon levinnyt korruptio.

Presidentti Jacob Zuman valtakaudella valtionyhtiöiden johtopaikkoja jaettiin poliittisin perustein ja ammattitaitoiset johtajat joko syrjäytettiin tai he lähtivät yhtiöistä itse.

Jacob Zuman presidenttikauden laajaa korruptiota kutsutaan nimellä State Capture eli valtiokaappaus. Heinäkuussa Zuman ajasta valmistui laaja Zondon komission selvitys, mutta sen pohjalta ei ole vielä nostettu syytteitä. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Yksi pahiten kärsineistä on ollut valtiollinen sähköyhtiö Eskom. Sähkökatkot alkoivat jo vuonna 2008 ja tilanne on vuosi vuodelta vain pahentunut. Eskom tuottaa sähköä lähinnä vanhoilla hiilivoimaloilla, joiden kunnossapito on vuosikausia ollut hunningolla.

– Eskomiin ei ole investoitu. Kaikki haluavat vain osansa Eskomin tuotoista: paikallishallinnot jotka myyvät sähkön kuluttajille, huonolaatuista hiiltä myyvät alihankkijat, korruptoituneet poliitikot, Tsakane Bok listaa.

Jokainen hallitus on tehnyt vuorollaan suunnitelman Eskomin pelastamiseksi, mutta tilanne on luisunut koko ajan huonompaan suuntaan. Tämän vuoden syyskuussa tilanne kääntyi ennätysmäisen huonoksi, kun voimala toisensa jälkeen putosi pois verkosta.

Suurin osa Etelä-Afrikan sähköstä tuotetaan vanhoilla ja huonosti hoidetuilla kivihiilivoimaloilla. Kuva: Willem Cronje / Alamy/All Over Press

Kahdeksanportaisella hälytysasteikolla noustiin kuudennelle tasolle, ensimmäistä kertaa Etelä-Afrikan sähkökatkojen historiassa.

– Kahdeksas taso tarkoittaisi, että sähköä ei ole lainkaan, koko maa on pimeänä, Tsakane Bok kertoo.

Kaasuhella ja akkulamput pelastavat

Tavallisten ihmisten ei ole auttanut muu kuin sopeutua tilanteeseen. Tsakane ja Mapena Bokin nelihenkisellä perheellä siihen on keskimääräistä paremmat mahdollisuudet, sillä kummallakin on vakituinen työpaikka ja vakituiset tulot. Tsakane työskentelee Suomen suurlähetystössä ja Mapena liikennevakuutusyhtiössä.

Mutta varageneraattoria heilläkään ei ole ollut varaa hankkia. Sähköttömistä tunneista selvitään, kun valaisimiin on vaihdettu varaavat lamput, wifi-reitittimellä on varavirtalähde ja sähköhella on vaihdettu kaasukäyttöiseen.

Ladattavat polttimot valaisevat katkojen aikana.

Sähköä varastoivat polttimot maksavat noin neljä kertaa enemmän kuin tavalliset, joten Bokien perheellä niitä on vain osassa keittiön ja olohuoneen valaisimia. Kun sähkökatko iskee, sammuvat kaikki normaalit lamput ja automaattisesti latautuvat polttimotkin himmenevät.

– Niiden valossa näemme kuitenkin sen verran, ettemme törmäile toisiimme, Mapena Bok naurahtaa.

Liikennevalot pimeinä, puhelin ei toimi

Sähkökatkojen vaikutukset eivät rajoitu vain kodin seinien sisäpuolelle. Tsakane Bok käy työssä noin 30 kilometrin päässä Pretoriassa. Hän tietää, millaisia vaikeuksia sähkökatkosta voi tulla esimerkiksi työmatkalla.

– Liikennevalot tietysti sammuvat ja liikenne ruuhkautuu. Siellä sitten istut ruuhkassa, yrität soittaa kotiin, mutta puhelimetkaan eivät välttämättä toimi.

Kesken Tsakanen haastattelun tapahtuu se, minkä sähköyhtiö Eskom on luvannut tapahtuvaksi.

Sähkökatkot tulevat täsmällisesti luvattuna aikana.

Tyttöjen huoneessa on akkuvalo

13-vuotias Fifi Bok ei ole koskaan elänyt aikaa ilman sähkökatkoja, 18-vuotias isosisko Tumi Bok vain elämänsä neljä ensimmäistä vuotta.

Kun sähköt katkeavat, napsauttavat he yhteisessä huoneessaan päälle pienen akkuvalon. Läppärien akut on muistettu ladata, ja niiden näytöt antavat huoneeseen hieman lisää himmeää valoa.

Tylsintä sähkökatkojen kanssa elämisessä on Tumin ja Fifin mukaan se, että ne vievät vapauden.

– Koko ajan on suunniteltava elämää niiden mukaan. Onko läppäri latauksessa, onko kännykkä latauksessa, onko akkuvalo ladattu?

– Hämärässä opiskeleminen on tylsää, siksi otan usein nokoset sähkökatkon aikaan ja jatkan lukemista sitten kun sähköt ovat taas päällä, Tumi Bok kertoo.

Opiskelu pitää rytmittää sähkökatkojen mukaan.

Bokien taloon hankittiin vuosi sitten valokuitu ja varavirtalähde wifi-reitittimeen. Pahin vaihe siskosten elämässä on siis jo takanapäin.

– Koronan aikaan oli todella masentavaa ja tylsää. Kun sähköt menivät, meni myös nettiyhteys. Koulua käytiin etänä, ja tunti katkesi tosi usein siihen että koulusta tai kotoa meni sähköt.

Ministerit eivät kärsi sähkökatkoista

Toistuvista sähkäkatkoista voisi selvitä parhaiten, jos käytössä olisi varavoimageneraattori. Mutta Tsakane ja Mapena Bokin talossa sellaista ei ole.

Generaattorit ovat kalliita ja Ukrainan sodan vuoksi nousseet polttoaineen hinnat eivät myöskään kannusta investoimaan varavoimajärjestelmiin.

Tsakane Bok on töissä pääkaupunki Pretoriassa ja tietää, että siellä on alueita, joissa sähkökatkoista ei kärsitä.

– Ne alueet, joilla ministerit asuvat. Heillä kaikilla on generaattorit, eivätkä he edes tiedä, millaista on elää kun sähköt katkeavat joka päivä monta kertaa. Siksi heillä ei myöskään ole poliittista tahtoa todella ratkaista tätä ongelmaa.

Eskom kytkee sähköt päälle

Hämärään oloon Bokien kotona tottuu yllättävän nopeasti. Keittiön kaasuhellan siniset liekit luovat tunnelmaa, kun Tsakane valmistaa perheelle ja vieraille spagettia ja hyvin tutunoloisia lihapullia.

Istumme illallispöytään, Mapena etsii viinikaapistaan juhlan kunniaksi vähän laadukkaamman punaviinipullon.

Ja pienen juhlan paikkahan se on, kun sähköyhtiö Eskom kytkee valot päälle Halfway Gardensiin. Tällä kertaa parikymmentä minuuttia etuajassa.