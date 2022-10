Mobiilitekniikka otetaan avuksi uudella tavalla Luostarinmäen museokorttelissa – kännykästä ja videolta näkyy vuoden 1827 Turku

Uudistettuun museoon on tutustunut jo yli 20 000 kävijää. Myös tavallisten asukkaiden tarinat halutaan kertoa yleisölle, sillä alue ei ollut yksin käsityöläisten kortteli.

Syyslomalla Turun Luostarinmäellä riittää vilinää. Väkeä on paikkakuntalaisten lisäksi muun muassa Helsingistä, Tampereelta ja Riihimäeltä.

Turkulaiskaverukset Urho Koota ja Otso Lehtokari heiluttelevat villisti kännyköitään.

He etsivät sopivia paikkoja, joissa uusi kännykkäsovellus Luostarinmäki 1827 avaisi näkymiä menneeseen.

– Olimme äsken leipomossa. Tästä vain klikkaat ja näet taloja. Kännykän kanssa voi myös lähteä kävelemään pitkin kujia, neuvoo Koota.

Otso Lehtokarin mielestä Luostarinmäellä on tehty niin hyvää työtä, että talot näyttävät aivan samanlaisilta kuin 1827.

– Kannattaa mennä tuonne alueen laidalle. Sieltä näkyy tuulimyllyjä ja peltoja, neuvoo Lehtokari.

Seuraavaksi pojat menevät katsomaan 3D-mallinnusta vuodesta 1827. Molempien ilmeet ovat hämmästyneitä.

– Se oli superhieno. Pilvet liikkuivat hienosti, ja kellot kuuluivat. Meistä tulee isona pelintekijöitä, eli me voisimme myös tehdä jotain vastaavaa tänne, innostuu Koota.

– Grafiikat olivat tosi hienoja. Näki, että tuohon oli panostettu paljon, pohtii Lehtokari.

Urho Koota kokeili Lasten Luostarinmäki -näyttelyssä, miltä villa tuntuu. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Syyslomalaisia oli liikkeellä Luostarinmäellä runsaasti. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Asukkaiden tarinat esiin

Luostarinmäen museokortteli on tullut monille koululaisille tutuksi käsityöläismuseona. Käsityöläiseksi pukeutuneita on alueella nähtykin paljon erilaisissa teemapäivissä.

Uudistettu museo kertoo nyt erityisesti siellä oikeasti eläneiden henkilöiden tarinaa.

Toki edelleen selkeistä infokorteista voi lukea monien eri ammattikuntien edustajien elämästä.

Piian, kätilön ja räätälin kohtalot ovat kiinnostavia, mutta alue oli tavallisten ihmisten asuinalue, ei niinkään käsityöläisten kortteli.

– Täällä pääsee ihmisten tarinoiden äärelle. Sekin tuntuu koskettavan kävijöitä. Olemme lisänneet myös toiminnallisia tiloja, joissa museokävijä pystyy hiukan vapaammin koskemaan esineisiin ja istumaan alas, kertoo yleisötyön amanuenssi Maiju Tuisku.

Hän muistuttaa, että rakennukset ovat alkuperäisillä paikoillaan. Se tuo erityistä arvoa alueelle.

Yleisötyön amanuenssi Maiju Tuisku kertoo, että asukkaiden tarinat ovat saaneet kiitosta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Riihimäeltä saapunut Lindholmin perhe luki savenvalajan tarinaa hänen verstaansa edustalla. 3D-mallinnus sai kiitosta heiltä. Osmo Lindholm pohti, että nykytekniikan avulla on helpompi mieltää, millaista elämä on ollut. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Museokorttilaisten suuri määrä näkyy Turussa

Luostarinmäen uudistaminen on maksanut noin 200 000 euroa. Sisältöä, eli luettavaa, kosketeltavaa ja katsottavaa on tullut niin paljon, että yhdellä käynnillä kaikkea on vaikeaa sulattaa.

Luostarinmäellä on huomattu, että monet käyvät useamman kerran. Tämän mahdollistaa muun muassa museokorttilaisten suuri määrä.

Syyskuussa kerrottiin, että tammikuusta elokuuhun kortilla on tehty koko maassa yli 1,2 miljoonaa käyntikertaa (siirryt toiseen palveluun). Museokortti löytyy 240 000 asiakkaalta.

– Museokortti tuo kävijöitä, jotka käyvät säännöllisemmin ja useammin. Kotimaan matkailun suosio ylipäätään on viime vuosina näkynyt myös meillä. Paikalliset ihmisetkin vierailevat meillä useammin kuin aikaisemmin, kertoo amanuenssi Maiju Tuisku.

Yleensä Luostarinmäki sulkee ovensa syyskuussa. Nyt se on auki yli joulun.

