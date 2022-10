Lapin lumiolot vetävät kilpaurheilijoita leireilemään – venäläisten tilalla on useita pienempiä joukkueita

Lapin hiihtokeskuksiin odotetaan tänä talvena ulkomaalaisia kilpaurheilijoita harjoittelemaan vähintään viime kauden malliin.

Matkustusrajoitusten vuoksi venäläiset hiihtäjät ovat poissa, mutta esimerkiksi Muonion Oloksella heitä paikkaavat muiden maiden maajoukkueet, ja määrällisesti urheilijoita tulee yhtä paljon kuin ennenkin, kertoo Lapland Hotel Oloksen johtaja Sari Oja.

– Yksi iso joukkue on nyt pois, niin kuin tiedetään, siinä on tilalla pienempiä maita, Oja sanoo.

Hiihtäjiä tulee muun muassa Puolasta, Italiasta, Sveitsistä, Japanista, Islannista ja Kanadasta. Uutena tälle kaudelle Olokselle on tulossa myös Norjan A-maajoukkuetason hiihtäjiä. Aikaisemmin he eivät ole harjoitelleen Oloksella, Oja sanoo.

– Kisoissa he ovat saattaneet käydä, mutta nyt he ovat pitkän leirin täällä isolla porukalla, se on selkeästi uutta.

Ladut avataan Oloksella ensi maanantaina ja maajoukkuetason hiihtäjiä alkaa tulla loppuviikosta. Oloksen Tykkikisat ovat 11.–13. marraskuuta.

Ounasvaaralla pääsee jo ladulle. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Puhelimet alkavat piristä, jos mäki saadaan kuntoon

Rovaniemen Ounasvaaralla harjoittelevat tänä talvikautena muun muassa yhdistetyn joukkueet Saksasta, Itävallasta ja Japanista. Yhdistetty on kilpailuiden ja kansainvälisen toiminnan osalta päälaji Ounasvaaralla, kertoo Santasportin valmennuspäällikkö Eero Hietanen.

Tiedossa on jo Etelä-Korean maastohiihtäjien treenikausi Rovaniemellä. Tänä talvena Ounasvaaralle odotetaan aiempaa enemmän kilpahiihtäjiä.

– Meillä on täällä Rovaniemellä tammikuussa jo isot kansainväliset kisat, kun hiihdetään B-maailmancupia Scandinavia cupin nimellä. Norjan hiihtoliitto ilmoitti jo, että heiltä tulisi yli sata norjalaista hiihtäjää, Hietanen kertoo.

Mäkihyppääjien osalta tilanne on auki, ja tämä on lajille tyypillistä, Hietanen sanoo.

– Mäkihyppy on sillä tavoin erikoinen laji, että he ovat hyvin nopeita reagoimaan olosuhteisiin. Jos hyppyrimäki saadaan kuntoon, niin siinä menee sellainen 3–4 päivää, ja puhelimet alkavat pirisemään. Sen kautta voi tulla maajoukkueitakin, Hietanen kertoo.

Ounasvaaralla harjoittelee pääasiassa yhdistetyn joukkueita, mutta ainakin Etelä-Koreasta tulee Rovaniemelle maastohiihtäjiä, kertoo Santasportin valmennuspäällikkö Eero Hietanen. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Suomun Eurooppa cup lisännyt leirejä

Kemijärven Suomulla iloitaan siitä, että keskus saa maaliskuussa järjestettäväkseen pujotteluin naisten Eurooppa cupin osakilpailun. Harjoitteluleirejä on varattu Suomulle enemmän kuin aiemmin, kertoo Suomun toimitusjohtaja Kari Tirkkonen.

– Kilpaurheilijoita tulee eri maista, World cup -laskijoita, mutta myös Eurooppa cup -laskijaporukka harjoittelee cupia varten. Onpa tulossa osa keskieurooppalaisista jopa kuukaudeksi. Tämä on meille ensimmäistä kertaa näin pitkä yhtenäinen harjoittelujakso, Tirkkonen sanoo.

Kari Kyrö Inarin yritys ry:stä kertoo, että Saariselkä ei vedä huippukilpahiihtäjiä, sillä se ei pysty takaamaan latuja marraskuun alusta. Sitten kun ladut on tykkilumella saatu tehtyä, tulee hiihtokeskukseen tavallisesti nuoria kilpahiihtäjiä Norjan Finnmarkista. Aiemmin Saarisellä oli varsinkin Kuolan alueen hiihtäjien treenipaikka.

