Varautumista on tehostettu Jyväskylässä – Energiayhtiö Alva selvittää lentokieltoalueiden asettamista tiettyjen kohteiden ylle

Yle kertoi torstaina, että Lounais-Suomessa on tehty havaintoja huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden läheisyydessä liikkuneista miehittämätömistä ilma-aluksista eli drooni-lennokeista viime kuukausina.

Lounais-Suomen valmiustoimikunnan mukaan kyse on ollut esimerkiksi vesilaitoksista.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnalla ei ole tietoa epäilyttävistä droonilennoista alueellaan. Valmiustoimikunnasta kuitenkin huomautetaan, ettei tämä välttämättä tarkoita sitä, etteikö lentoja olisi tapahtunut.

Myöskään Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän tietoon ei ole toistaiseksi tullut epäilyttäviä droonilentoja, kertoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Koiviston mukaan keskusteltua erityisesti energiaan liittyvästä varautumisesta on kuitenkin Jyväskylässäkin viime aikoina käyty.

Lentokieltoalueita selvitetään

Kaupungin omistamassa energiayhtiö Alvassa on siirrytty keskustelun tasolta myös toimiin.

Alvassa kulunvalvontaa on tehostettu, kameravalvontaa lisätty ja käyty varautumistoimia muutenkin läpi.

Alva-yhtiöiden turvallisuuspäällikkö Samuli Mäkinen kertoo, että yhtiöstä on oltu myös yhteydessä liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ja selvitetty, voisiko joidenkin kohteiden ylle asettaa jatkossa lentokieltoalueen, jolloin miehittämättömillä ilma-aluksilla ei voisi niiden ilmatiloissa lentää.

– Kameravalvonnassa meillä on ollut kehitysprojekti kyllä jo ennen tätä tilannetta. Olemme käyneet myös keskustelua vartiointiliikkeen kanssa eli siinä mielessä olemme myös hereillä, sanoo Mäkinen.

Mäkisen mukaan epävakaa maailmantilanne on johtanut siihen, että energiayhtiössä seurataan nyt varsin tiiviisti mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu ja pohditaan mahdollisia uhkakuvia.

Varautuminen on arkea

Mäkinen painottaa, että varautuminen ja valmiustoiminta on energia-alalla tavallisina aikoinakin luontaista toimintaa.

Nyt erityisesti tapahtumien seuranta on tihentynyt.

– Katsotaan uhkakuvia ja riskejä, mitä on olemassa. Geopoliittisen tilanteen takia olemme lisänneet varautumismielessä palavereja. Katsotaan mitä maailmalla tapahtuu ja otetaan syötteitä eri tietolähteistä. Seurataan mitä on tapahtunut lähistöllä tai yleensä mitä uhkakuvia voi meille tulla. Niihin pyritään varautumaan mahdollisimman tehokkaasti. Säännöllinen palaverikäytäntö on nyt otettu käyttöön maailmantilanteen takia, kuvailee Mäkinen.

Energiayhtiössä varautumiseen kuuluu sekin, että kiinnitetään huomiota polttoaineiden tai muiden kemikaalien saatavuuteen.

Mäkinenkin toteaa, ettei Jyväskylässä ole toistaiseksi tehty droonihavaintoja vesi- ja sähkölaitosten läheisyydessä.

– Aina on mahdollista, että tällaista tapahtuu. Riski on otettava vakavasti. Konkreettinen toimenpide on lentokieltoalueen asettaminen ja se on meillä prosessissa, muotoilee Mäkinen.