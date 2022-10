Analyysi: Liian hyvä menestys Porin kaupunginjohtajakisassa ja Satakunnan maakuntajohtajan valinnassa voi olla SDP:lle kohtalokasta

Satakunnassa tehdään loppuvuoden aikana kaksi valintaa, joilla voi olla vaikutusta ensi kevään eduskuntavaalien tulokseen.

Poriin valitaan marraskuussa uusi kaupunginjohtaja, Satakuntaliitolle joulukuussa uusi maakuntajohtaja. Molemmat tehtävät ovat olleet sosiaalidemokraattien hallussa: Porin kaupunginjohtajana on toiminut Aino-Maija Luukkonen, Satakunnan maakuntajohtajana Asko Aro-Heinilä, molemmat jäsenkirjademareita.

SDP:llä on mahdollisuus pitää vaikutusvaltainen tehtäväpari hallussaan. Porin kaupunginjohtajakisassa loppusuoralla on demariehdokas, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Maakuntajohtajan valinnassa haastatteluvaiheeseen on edennyt kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen.

Ei läpihuutojuttu

Arviot ehdokkaiden mahdollisuuksista vaihtelevat. Kiuru on voimakastahtoinen persoona, jolla on näyttöjä useiden ministeripaikkojen hoitamisesta. Hänellä on vahvat kannattajansa, mutta myös vastustajansa.

SDP on pitänyt Porin kaupunginjohtajan paikkaa hallussaan sodanjälkeisen ajan, mutta nyt ilmassa on muutoksen tuulia. Edes kaikki demarit eivät olleet innoissaan, kun tieto Kiurun ehdokkuudesta tuli julki.

Maakuntajohtajakisassa Salonen on vahvoilla, vaikka ehdolla on muitakin hyviä kandidaatteja. Salonen on pidetty hahmo, ja maakunnan valtatasapainon kannalta on pidetty hyvänä, että maakuntajohtaja on ollut Raumalta. Edeltäjä Asko Aro-Heinilä nousi paikalle Rauman suunnittelujohtajan paikalta.

Kaksoisvoitossa tuhon siemen?

Tausta-arvioissa pidetään epätodennäköisenä sitä, että Kiuru ja Salonen tulisivat molemmat valituiksi. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Ja siinä onkin demareille pala purtavaksi: Jättipotin ja kahden merkittävän tehtävän voittaminen olisi suuri uhka puolueen toiveille vaalivoitosta ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Kiuru ja Salonen ovat molemmat todellisia ääniharavia. Viime eduskuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun) he saivat yhteensä 18 711 ääntä. Se oli lähes 60 prosenttia kaikista SDP:n Satakunnassa saamista äänistä, ja kaksikon äänet auttoivat eduskuntaan vaalipiiristä myös kolmannen sosiaalidemokraatin, kankaanpääläisen Heidi Viljasen. Viljasen äänimäärä oli toiseksi pienin, jolla eduskuntaan noustiin koko Suomessa: 2 169 ääntä.

Jos Kiuru ja Salonen ovat molemmat poissa ensi kevään eduskuntavaaleista, demareilla on todellinen työ kerätä äänet kasaan. Vaikka kaksikolla on paljon uskollisia demariäänestäjiä, osa on äänestänyt henkilöä.

Kummallakaan ei ole tiedossa ehdotonta manttelinperijää. Porin demarien keskuudessa on tuskailtu, että Kiurun korvaaminen nopealla aikataululla on vaikeaa. Raumalla demarien pohjakannatus on ollut vakaampi, mikä näkyi erinomaisena 34,6 prosentin kannatuksena (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2021 kuntavaaleissa, vaikka Salonen ei ollut ehdolla.

Miten käy koko Suomen tuloksen?

Viime eduskuntavaaleissa SDP sai kolmannen paikan Satakunnasta hyvin pienellä marginaalilla. Noin 700 äänen siirtyminen SDP:ltä perussuomalaisille olisi nostanut perussuomalaiset SDP:n ohi Satakunnassa – ja mikä paljon tärkeämpää, perussuomalaiset olisi samalla noussut paikkamäärällä mitattuna Suomen eduskunnan suurimmaksi puolueeksi.

Satakunta on viime aikoina ollut SDP:n vahvin vaalipiiri. Tämän linnakkeen menettämisellä voisi siis olla arvaamattomia vaikutuksia koko Suomen vaalitulokseen.

Demarien joukoissa niin Satakunnassa kuin Hakaniemen Ympyrätalon puoluetoimistolla voi olla syytä toivoa, että puolue ei menetä molempia satakuntalaisia ääniharaviaan virkamiesuralle samaan aikaan. Kannatusmittausten takamatkaa kokoomukseen on muutenkin vaikea kuroa umpeen, ja perussuomalaiset kyttäävät hyvissä asemissa selän takana.

