Kuosien luvaton kopiointi rasittaa myös pienempiä tekstiilitaiteilijoita – ongelman bongaa usein asiakas

Anniina Isokangas on suunnitellut kaikki PaaPiin kuosit, ja niistä moneen liittyy tarina.

Monen kankaan kuosi kertoo tarinan.

– Tähän kuosiin inspiraatio on lähtenyt lapsuuden mökkimaisemasta. Metsätähtiä, vanamoita ja oravanmarjoja, kuvaa Paapii Desingin toimitusjohtaja Anniina Isokangas yhtä sadoista kuoseista, joita hänen kynästään on syntynyt.

Seinäjokelainen taiteilija Hanna-Maria Mainelakeus taas empi aluksi taiteensa siirtämistä myös kankaalle, mutta innostui kokeiltuaan. Kolme vuotta myöhemmin kuosit ja kankaat ovat hänen tuotantonsa kysytyin osa.

Molemmille on tuttua myös se, että heidän kuoseistaan innostuu joku muukin – luvatta.

Mainelakeus kuuli asiakkaaltaan tänä syksynä, että hänen Satumetsä-kuosiaan myydään toisaalla Suomessa kankaana, joka ei ole Mainelakeuden omaa tuotantoa.

– Hän oli nähnyt myynnissä kangasta ja tunnisti, ettei se ole minun, koska materiaali on eri. Kuosi oli täysin sama.

Selvittely paljasti, että kangas on painettu espanjalaisessa tehtaassa. Kuosi taas oli peräisin amerikkalaisesta kuvapankista.

Pian toinen asiakas kertoi, että virolaisessa kangaskaupassa oli ennakkomyynti-ilmoitus kankaasta, jota koristi Mainelakeuden suunnittelema kuosi.

Soitto johti puolalaiseen tehtaaseen, joka taas oli saanut kuvan turkkilaisesta kuvamallistosta. Miten sinne päätynyt, on yhä auki.

Dokumentteja ei ole, joten moni asia on epävarma. Kopioiden tuotanto on lopetettu, mutta tuotteiden poisveto ei ole vielä onnistunut.

– Itselle on tärkeintä, että ne saataisiin pois myynnistä, sanoo Hanna-Maria Mainelakeus.

Satumetsä on toinen kuoseista, joiden kopioihin Hanna-Maria Mainelakeus on tänä syksynä asiakkaidensa avulla törmännyt. Kuva: Hanna-Maria Mainelakeus

Kiina ongelmana oma lukunsa

PaaPii on runsaan kymmenen toimintavuotensa aikana puuttunut vajaaseen kymmeneen tapaukseen, joissa Isokankaan kuoseista on tehty kopiotuotteita.

Niiden saaminen pois myynnistä ei ole aina helppoa, mutta Euroopassa toki helpompaa kuin Kiinassa, joka on ongelman suhteen oma lukunsa.

– Nykyään en edes tietoisesti mene katsomaan Kiina-kauppoihin, että löytyisikö sieltä tuttuja kuoseja. Se tuottaa vain pahaa mieltä, sanoo Isokangas.

Oman luovan työn kopiointi kirpaiseekin molempia enemmän kuin mahdolliset taloudelliset menetykset – joiden laajuutta voi sitäkin tosin olla vaikea arvioida.

Eikä lohdutusta tuo sekään ajatus, että kopiointi kertoisi suosiosta.

– Ei se mukavalta tunnu, vaikka joku sanookin, että on hyvä merkki vaan että kopioidaan. Siinä on kuitenkin vuosien tekeminen ja harjoittelu ja tekeminen takana, sanoo Hanna-Maria Mainelakeus.

Teoskynnyksen ylittyminen vaatii omaperäisyyttä

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestön Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilssonin arvion mukaan kuosien kopioinnissa ei ole havaittavissa ainakaan suurta lisääntymistä.

Kuvasto saa aika ajoin kysymyksiä myös kuosien tekijänoikeussuojasta ja teoskynnyksestä. Lähtökohta on kuoseissa sama kuin teoskynnyksessä yleensä: sen on oltava riittävän itsenäinen ja omaperäinen saadakseen tekijänoikeudellisen suojan.

– Oman ammattikunnan arvostaminen näkyy: tekijät ovat itse tarkkoja näissä asioissa, sanoo Nilsson.

Iso apu ovat myös asiakkaat. Mainelakeuden molemmat kopiotapaukset tulivat esiin asiakkaiden havaintojen kautta, ja myös Paapiita ihmisten tarkkaavaisuus auttaa sekä henkisesti että käytännössä.

Sen paremmin kivijalka- kuin verkkokauppojen systemaattinen kahlaaminen kun on yrittäjälle mahdotonta. Eikä kaikkea aikaa voi käyttää luvattomien kopioiden metsästämiseenkään.

– Ainoa mihin itse voi keskittyä, on tekemään aina vaan parempaa, sanoo Hanna-Maria Mainelakeus.

– On helpompi keskittyä tulevaan: tehdä uusia kuoseja ja asioita ja keskittyä vähemmän siihen, mitä toiset tekevät perässä tai kopioivat, sanoo Anniina Isokangas.

Dinosaurukset ovat PaaPiin suosituimpien kuosien joukossa. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Ongelman laajuutta on vaikea tietää

Tekijänoikeuslaki antaa suunnittelijalle keinot: oikeuden kieltää teoksen käytön eli vaatia sen vetämistä pois markkinoilta, muistuttaa Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Prosessin ketjuuntuminen tekee siitä kuitenkin vaikeampaa, ja Euroopassakin kuosin luoja voi joutua turvautumaan asianajajaan oikeuksiaan puolustaessaan. Kiinan kopiomarkkinoilla yksittäisen tekijän on vielä vaikeampi toimia.

PaaPii on suojannut tavaramerkkinsä ja logonsa, ja jo se on maksanut kymmeniätuhansia euroja. Kaikkien satojen kuosien suojaaminen ei olisi mielekästä ja maksaisi paljon.

Mainelakeus on ollut alusta asti varautunut ongelmiin, sillä netistä varastaminen on helppoa. Siksi hänen kuvissaan on vesileimat. Se ei kuitenkaan auta, jos joku myy kuosit kuvapankkeihin.

– Se tuli yllätyksenä, että näinkin voi käydä, sanoo Hanna-Maria Mainelakeus.

Hän on huolissaan siitä, että on vaikea tietää, miten laajasti omia kuvia kuvapankeissa liikkuu ja saako niitä sieltä koskaan pois.

Lisenssejä kuviin Mainelakeus ei myy kenellekään. Aluksi hän kielsi myös tuotteiden ompelun myyntiin kankaistaan. Sitä kuitenkin tehtiin, ja taiteilija päätti antaa ompelijoille vapauden tehdä kankaistaan tuotteita myös myyntiin. Omia kankaita kuoseista ei kuitenkaan saa tehdä.

Ymmärrys tai piittaamattomuus tekijänoikeuksista hämmästyttää.

– Luulisi kaikkien tietävän, että kuvia ei saa käyttää – mutta ei.

