Yöllä kävi vain kaksi maksavaa asiakasta, mutta toimitusjohtajan mielestä aukiolo kannattaa – kurkista videolta öiseen rautakauppaan

Suomessa on runsas sata kauppaa, jotka ovat avoinna ympäri vuorokauden – lähinnä ruokakauppoja ja hypermarketteja. Seurasimme, miten yö sujuu rautakaupassa.

Jääkaapin täydentäminen ja vaikka kokonaan uuden sellaisen ostaminen onnistuu monella paikkakunnalla myös keskellä yötä.

Runsas sata päivittäistavarakauppaa ja hypermarkettia pitää ovensa avoinna ympäri vuorokauden. Valtaosa niistä on S-ryhmän, kymmenen K-ryhmän, Lidlejä ei ole yhtään.

Rakennustarvikeketju Starkilla on neljä ympäri vuorokauden toimivaa myymälää. Yle seurasi, miltä rautakaupan yö näytti Tampereen Nekalassa perjantaina 21. lokakuuta.

Kello 00-02: Hiljaista vaan ei toimetonta

Starkin Nekalan nonstop-myymälässä yövuoro työskentelee iltakymmenestä aamukuuteen. Seurantamme alkaa keskiyöstä, jolloin päivä vaihtuu torstaista perjantaihin.

00.00: Rautakaupan etuovi on yöllä lukossa. Opasteet ohjaavat tulijan rakennuksen taakse, puomilla varustetun portin taakse. Puomi nousee ylös, kun asiakas soittaa ovikelloa. Kulku myymälään tapahtuu takaovesta. Taas pitää soittaa ovikelloa.

Myymäläesimies Noora Hurme ja noutopihamyyjä Vadim Mihkelson ottavat tulijan vastaan myymälän takana sijaitsevassa varastohallissa.

00:30: Noora Hurme täyttää hyllyjä suuressa myymälässä. Kaiuttimista soi musiikki, mutta niin hiljaisella, ettei kappaleesta saa selvää. Hurmeella on kärryissä työkaluja ja jatkoroikkia. Yövuoron aikana yksi työntekijä ehtii tyhjentää noin kahdeksan kuormaa eli isoa kärryllistä.

Vadim Mihkelson avaa varastohallin puolella muovikääreestä kuormaa, joka on myös määrä viedä hyllyille.

Noora Hurme aloitti työt Starkilla 11 vuotta sitten. Nekalan myymälä on ollut avoinna ympäri vuorokauden toukokuusta 2020 lähtien. Kuva: Petra Ketonen / Yle

01.20: Noora Hurme poikkeaa myymälästä ulos noutopihalle. Aidatun pihan toisella puolella on suuri ulkoilmahalli, jonka korkeiden hyllyjen välissä pörrää kaksi trukkia.

Noutopihamyyjät keräävät trukeilla tilauksia, jotka lähtevät aamulla autokuljetuksilla asiakkaiden työmaille.

Kauppaketjujen erilaiset linjat

Vähittäiskauppojen aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuivat vuoden 2016 alusta.

Samana vuonna avautuivat ensimmäiset ympärivuorokautiset S-marketit ja Prismat. Nykyään S-ryhmän reilusta tuhannesta myymälästä yli 90, eli lähes joka kymmenes, on avoinna ympäri vuorokauden.

SOK Marketkaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen kertoo, että määrä on lisääntynyt hiljalleen asiakaskysynnän mukaan.

– Laajat aukioloajat tuovat joustavuutta arkeen. Reagoimme myös jatkossa asiakaskysyntään aukioloaikoja muuttamalla.

Esimerkiksi joulun ja pääsiäisen aikaan moni myymälä laajentaa aukioloaikojaan, osa ympärivuorokautiseksi.

Lyytikäisen mukaan kaupat ovat saaneet vakiintuneen asiakaskunnan vuorotyöläisistä ja yöllä työskentelevistä. Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) yötyötä tekee joskus tai usein 435 000 suomalaista eli joka kuudes työllinen.

Tampereen Kalevassa sijaitseva Prisma on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. 20. lokakuuta noin kello 23 hypermarketissa oli kymmenkunta asiakasta. Kuva: Petra Ketonen / Yle

K-ryhmällä on myös yli tuhat myymälää, mutta niistä vain yhdeksän citymarketia ja yksi K-supermarket on avoinna ympäri vuorokauden. Lisäksi Neste-huoltoasemilla on kahdeksan 24/7-myymälää.

Keskon aluejohtaja Jari Alanen sanoo, että aukiolo on kauppiaskohtainen ratkaisu. Tällä hetkellä yöaukioloa on vain muutamalla isommalla paikkakunnalla eli Helsingissä, Lahdessa, Tampereella ja Turussa.

– Koska kokemukset ovat hyviä, uskon, että 24h-kaupat pikkuhiljaa lisääntyvät. Se on mahdollista isoimmilla markkina-alueilla, mutta suurta ryntäystä ei varmaan tapahdu, Alanen sanoo.

Kello 02-03: Pumpulle olisi kova tarve

02.00: Noora Hurme ja Vadim Mihkelson pitävät ruokatauon ja katoavat takahuoneeseen.

02:30 Ovikello soi portilla. Myymälään tulee pariskunta, jonka autosta on tyhjentynyt rengas. Nyt tarvitaan pumppu, mutta sopivaa ei löydy. Hurme neuvoo pariskunnan muutaman kilometrin päässä sijaitsevaan Prismaan, joka on auki ympäri vuorokauden.

24h–kauppojen määrä, reilu sata, voi vaikuttaa vaatimattomalta. Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Mika Yrjölän mukaan määrälle on varmasti järkiperuste. Kaupat pitävät ovensa auki vain, jos siitä saa hyötyä.

Rahallisen hyödyn lisäksi kauppa voi koittaa kiillottaa brändiään. Myös kilpailijoiden esimerkki voi innostaa aukiolojen laajentamiseen.

– Vaikka kovinkaan moni kuluttaja ei kävisi aamuyöllä ostoksilla, kuluttajalle voi olla keskeistä, että tällainenkin vaihtoehto on tarjolla. Se voi saada myymälän näyttämään paremmalta palvelulta, Yrjölä sanoo.

Noutopihamyyjä Vadim Mihkelson pitää yövuorojen rauhallisesta tunnelmasta. Joskus asiakkaat kysyvät yöllä erikoisia asioita. Mihkelsonilta on tiedusteltu esimerkiksi airoja. Kuva: Petra Ketonen / Yle

Mutta toisinkin voi toimia.

Kauppaketju Lidl laittaa myymälänsä kiinni iltaisin viimeistään kello 22. Lidlin myynnin osastopäällikön Petteri Nysténin mukaan tällä hetkellä Lidlin suunnitelmissa ei ole laajentaa aukioloaikoja ympärivuorokautisiksi.

Asiakkaiden ostokäyttäytymistä kuitenkin seurataan aktiivisesti ja aukioloaikoihin tehdään muutoksia tarpeen mukaan.

Kello 2:45–4:00 Aika kahvitella, sitten purkaa kuormaa

02:45 Vadim Mihkelson ja noutopihamyyjät pitävät kahvitauon. Kahvihuone on edustava tila, jossa tavataan myös yritysasiakkaita. Kahvikone jauhaa pavut ja valmistaa juomat. Työntekijät juttelevat tietokoneista.

03:00 Työntekijät palaavat töihinsä. Myymäläesimies Noora Hurmeen mukaan yöllä tehdään taustatoimia, joiden ansiosta asiakkaat saavat tilauksensa nopeammin: hyllytystä, kuormanpurkua, tilausten keräilyä, inventointia ja siivousta.

04:00 Ajoneuvoyhdistelmä tuo noutopihalle sahatavaraa, jota myyjät alkavat purkaa trukkien avulla.

Markkinointiin perehtynyt yliopistonlehtori Mika Yrjölä ei usko, että 24h-kaupat yleistyvät kovin paljon.

– Kysynnän ja tarjonnan yhtälö ei toimi niin, että joka myymälän kannattaisi olla ympäri vuorokauden auki. Suomessa ei riitä ostajia joka myymälään, niin että se olisi kannattavaa.

Tutkimustiedon mukaan yöaukiolo näyttäisi taloudellisesti hyödyttävän isompia kauppoja, kuten päivittäisvarakauppoja ja hypermarketteja, eikä niinkään pieniä erikoiskauppoja.

Kello 05-06: Ensimmäiset asiakkaat saapuvat, yö päättyy

05:00 Ovikello soi portilla. Nyt saapuvat seurannan ensimmäiset maksavat asiakkaat. Maalari Johanna Leinonen ja rakennusmestari Mikko Tuominen tulivat hakemaan maalia työmaalle.

– Meillä on työkohteet sen verran kauempana, että on helpompi hakea tavarat näin aamusta. Pääsee suoraan kohteessa aloittamaan työt, Johanna Leinonen kertoo.

Maalari Johanna Leinonen ja rakennusmestari Mikko Tuominen tulivat aamuviideltä maalikaupoille. Kuva: Petra Ketonen

Tänään työmaa sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päässä Sastamalassa.

– Sävyt varmistuivat vasta eilen illalla. Työ olisi jäänyt tekemättä, jos ei olisi saatu maaleja haettua täältä, Mikko Tuominen sanoo.

05:45 Aamuvuoro alkaa saapua työpaikalle. Hiljaisuus vaihtuu puheensorinaan ja nauruun.

06:00 Yövuoro päättyy ja seuranta loppuu.

– Hiljainen yö. Harmi, että tällä kertaa kävi vähän asiakkaita. Asiakasmäärä vaihtelee paljon eri päivinä ja sesongin mukaan, Noora Hurme toteaa.

Pienellä poranterällä voi olla iso merkitys

Rakennustarvikeketju Stark on poikkeus 24h-kauppojen joukossa. Ketjun 27 myymälästä neljä on nykyään avoinna ympäri vuorokauden. Ensimmäinen avautui Vantaalle, ja nyt sellaiset on Tampereen lisäksi Oulussa ja Turussa.

Stark-Suomi oy:n toimitusjohtaja Harri Päiväniemi ei huolestu Tampereen Nekalan myymälän vähäisestä asiakasmäärästä seurantayönä. Yöaukiolo ei välttämättä ole kaupan määrältään järkevää, mutta se mahdollistaa paremman palvelun, hyvän logistiikan ja pidemmän päiväaukiolon.

Päiväniemi toteaa myös, että monet työmaat toimivat myös yöllä.

– Jos työmaalta puuttuu pienikin poranterä, se saattaa olla kovin arvokas asiakkaalle. Se ei ole liikevaihdollisesti meille merkittävää, mutta asiakkaalle sillä voi olla suurikin merkitys.

Harri Päiväniemen johtama Stark on ensimmäinen rakennustarvikeketju, jonka myymälöistä osa on auki myös yöaikaan. Kuva: Petra Ketonen / Yle

Muut rakennustarvikeketjut eivät toistaiseksi ole lähteneet yöaukioloihin.

Päiväniemi pitää mahdollisena, että yöaukiolo laajenee Starkin myymälöissä. Suunnitelmia on jo olemassa.

– Ei ehkä tule uusia paikkakuntia, mutta laajennamme tulevaisuudessa toimintaa kasvukeskuksissa.

Oletko käynyt kaupassa keskellä yötä? Oletko törmännyt rautakauppatavaran tarpeeseen yöllä? Voit kommentoida juttua tiistaihin 25. lokakuuta kello 23:een saakka.