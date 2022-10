Oppilaat kertovat ötököistä salaatissa, mädistä perunoista ja kesken loppuvasta kouluruoasta – vaativat Vantaata viimein puuttumaan ongelmiin

Vantaan nuorisovaltuusto vaatii kaupunkia kilpailuttamaan kouluruoan tuotannon, sillä sen mukaan ruoan laatu on heikko. Ateriapalveluista vastaava Vantti kiistää nuorten väitteet.

Vantaan nuorisovaltuusto julkaisi viime viikolla Instagramissa poikkeuksellisen suoran kannanoton, jossa se vaatii kaupunkia kilpailuttamaan kouluruokapalveluiden tuotannon. Nuorisovaltuuston mukaan syynä on kouluruoan heikko laatu ja se, että valtuuston vuosia antamasta palautteesta huolimatta laatu ei ole parantunut.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Filip Godlewski kertoo lähteneensä valtuustoon ehdolle ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten muun muassa ajaakseen parannusta kouluruoan laatuun.

– Silloin jo pohdittiin, mitä asialle pitäisi tehdä. Nopeasti tajusimme, että vika on selkeästi ruoan toimittajassa ja tietysti myös ruoan budjetissa. Yritimme vaikuttaa asiaan, kutsuimme yhtiön johtajia, jotka ovat vaihtuneet myös usein, keskustelemaan kanssamme, Godlewski sanoo.

Godlewski kertoo, että nuorisovaltuusto on yrittänyt puhua kouluruoasta jo vuosia, mutta päätöksenteossa puheet ovat lopulta aina sivuutettu.

Julkisella kannanotolla nuorisovaltuusto hakee näkyvyyttä asialle. Se on jo herättänyt keskustelua: Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala (kok.) on kommentoinut kannanottoa peukkuemojein ja entinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok.) on ilmaissut kommenteissa tukensa nuorille.

Kaupunginvaltuutettu ja entinen Vantin hallituksen jäsen Jussi Saramo (vas.) kommentoi puolestaan, ettei kouluruokailua pitäisi yksityistää, mutta sen budjettia pitäisi kasvattaa. Eilen torstaina Saramo jatkoi aiheesta Twitterissä ja kertoi esittävänsä kahden miljoonan euron lisärahoitusta kouluruokaan.

Vantaan kouluruoka on yksi Suomen halvimmista: vuonna 2020 ateriaa kohden käytettiin keskimäärin 1,74 euroa, kun esimerkiksi Helsingissä yhden aterian budjetti oli 2,41 euroa ja Espoossa 2,25 euroa. Koko maan keskihinta kouluruokailulle oli 2,80 euroa päivässä oppilasta kohden.

Vantti kiistää ongelmat

Vantaan kaupungin omistama Vantti ruokkii päivittäin yhteensä yli 24 000 koululaista noin 40 koulussa. Syyskuussa virassaan aloittaneen Vantin ateriapalvelujohtaja Hannakaisa Haanpään mukaan kouluruoka on Vantaalla laadukasta.

– Mielestäni voimme tuottaa hyvää laatua nykyisellä budjetilla. Aterian hinta on kuitenkin tilaajan kanssa sovittu asia, kuten myös ruokaan liittyvät kriteerit ja mitä ruokaa tuotetaan. Kyllä näkisin, että tälläkin rahalla on pystytty tuottamaan hyvää ja laadukasta ruokaa, Haanpää sanoo.

Jos kouluruoan budjettia nostettaisiin, Haanpää uskoo että sillä saataisiin tarjottua koululaisille laadukkaampaa ruokaa, mutta esimerkiksi hampurilaisia ja pizzaa ei ravintosuositusten vuoksi tarjolla olisi nykyistä useammin.

Esimerkiksi tällaisia kuvia nuorisovaltuuston jäsenet ovat saaneet vantaalaiskoulujen oppilailta. Kuva: Vantaan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto väittää kannanotossaan, että koululaisille on tarjottu muun muassa raa’aksi jäänyttä lihaa ja ”mädäntyneitä” perunoita. Haanpään mukaan Vantti on saanut muutamia palautteita raakaa lihaa koskien.

– Vantti ostaa kaiken lihan kypsänä eikä käsittele missään raakaa lihaa. Silloin ne ovat aika ikäviäkin palautteita, koska se ei ole meidän ruoissa mahdollista. Yksittäiset perunat voivat olla huonolaatuisia, kuten kirjelmässä oli lueteltu, mutta emme me voi avata ja halkaista sitä perunaa, Haanpää sanoo.

Haanpää kertoo, että jos ruoanvalmistuksen yhteydessä huomattaisiin esimerkiksi raakaa lihaa, asia tutkittaisiin ja ruoasta lähetettäisiin näytteet tavarantoimittajalle. Koska raaka ja kypsä liha käsitellään ruoantuotannossa eri paikoissa, raa’an lihan saaminen ei Haanpään mukaan ole mahdollista.

Kun ruoka loppuu, se korvataan aina jollain

Godlewski kertoo nuorisovaltuusten jäsenten saaneen oppilailta viestejä erityisesti Länsi-Vantaan kouluista, joissa nuoret kertovat kouluruoan jopa loppuneen kesken, ja viimeiset ruokailijat ovat joutuneet tyytymään välipalapatukoihin ja pillimehuun tai puuroon.

Ilta-Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla Peltolan koulusta, jossa ruoka on loppunut useita kertoja kesken, ja Vantti on luvannut ryhtyä toimenpiteisiin.

Haanpää sanoo, että yksittäisissä tapauksissa listan mukainen ruoka on loppunut kesken, mutta tällaisten tapausten määrä on pysynyt vuosien varrella samana. Pillimehua ja välipalapatukoita ei korvaavana ruokana tarjota, vaan koulujen keittiöt ovat varautuneet ruoan loppumiseen niin, että keittiöstä löytyy aina jotain kuumennettavaa ruokaa.

– Ymmärrän sen, että viiden minuutin odotusaika linjastossa voi tuntua tosi pitkältä, koska välitunnit ja ruokailutauot ovat lyhyitä ja on kiire seuraavalle tunnille, ulos tai mitä ikinä onkaan.

”Olemme niin monta vuotta vääntäneet”

Haanpää kehottaa oppilaita antamaan palautetta aina, kun ruoan laadussa on huomautettavaa tai ruoka ei miellytä. Godlewski uskoo, että kaikki palautteet eivät kulkeudu Vantille asti.

– Kuulen joka päivä valituksia kouluruoasta. Ehkä meillä ei ole selkeää kanavaa, jolla palautetta vois antaa. Onhan niillä lomake, joka on ollut vaikeasti löydettävissä. Nyt sitä on ilmeisesti helpotettu, mutta en tiedä, onko se tilanteen takia vai sattumalta. Veikkaan, että paljon palautetta menee opettajille ja suoraan keittäjille, mutta palaute ei kulkeudu ylöspäin, Godlewski arvelee.

Filip Godlewski aloitti Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtajana tammikuussa. Kuva: Rihaam Juwaisir / Vantaan nuorisovaltuusto

Godlewskin mukaan Vantti on aiemmin luvannut parannuksia, mutta vielä parannukset eivät ole lautasella näkyneet.

– Tämä on niin monta vuotta jatkunut ongelma. Uskon että ruoan toimittaja tietää niistä, koska niistä on puhuttu suoraan. Lupauksista huolimatta mikään ei ole muuttunut. Meillä ei ole minkäänlaista luottamusta kyseistä yhtiötä kohtaan tässä pisteessä, olemme niin monta vuotta vääntäneet tästä asiasta, Godlewski sanoo.

