Hajuhämäys voi estää petoja löytämästä uhanalaisten lintujen pesiä – tutkijat levittivät kosteikoille linnun hajua ja pahoinvointia aiheuttavia munia

Uhanalaisia lintuja voidaan suojella petojen saalistukselta hämäämällä petojen hajuaistia, kertoo Turun yliopiston tuore tutkimus.

Tutkijat testasivat keinotekoisten linnunpesien avulla kahta menetelmää, joilla petoeläimiä voidaan hämätä olemaan saalistamatta taantuneita ja uhanalaisia vesilintulajeja.

Ensimmäisessä menetelmässä kosteikkoalueille levitettiin lintujen hajua. Tarkoituksena oli tutkia, voiko runsas linnun haju maastossa estää petoja löytämästä pesiä.

Toinen menetelmä perustui pahoinvointia aiheuttaviin muniin. Pyrkimyksenä oli opettaa pedot uskomaan, etteivät lintujen munat ole syömäkelpoisia.

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin verrokkikosteikkoja, joilla tutkijat liikkuivat yhtä paljon, kuin testialueilla.

Mielenkiintoisia tuloksia

Etenkin hajuhämäys vähensi merkittävästi pesien tuhoamista kettujen kohdalla. Haitallista vieraslajia, supikoiraa, hajuhämäys ei kuitenkaan huijannut.

– Ehkä kettu käyttää enemmän hajuaistiaan linnunpesien etsimiseen, kun taas supikoira päätyy linnunpesille enemmän sattumalta alueella liikkuessaan, pohtii erikoistutkija Vesa Selonen.

Pahoinvointia aiheuttavien munien osalta tulos oli samansuuntainen, mutta epävarmempi.

– Tulokset ovat joka tapauksessa mielenkiintoisia, koska ne viittaavat siihen, että nämä menetelmät voisivat toimia tukena taantuneiden ja uhanalaisten vesilintujen pesätuhojen ehkäisemisessä, sanoo ekologian professori Toni Laaksonen.

Tutkijoiden mukaan petojen poisto metsästyksellä voi olla työlästä, eikä sitä voi tehdä joka paikassa tai lintujen pesimäaikaan.

Vaihtoehtoisille menetelmille on siten tarvetta maailmanlaajuisesti. Hajuhämäys on menetelmänä melko uusi, mutta sitä on aiemmin testattu onnistuneesti Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Tutkimusartikkeli on julkaistu Biological Conservation -julkaisussa (siirryt toiseen palveluun)