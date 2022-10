Hävettääkö englannin puhuminen? Aivan turhaan, vakuuttaa tutkija: ”Suomalaisten pitäisi olla ylpeitä rallienglannista”

”Kaikkihan nyt englantia osaa puhua!” Väittämä voi olla joillekin piinaava.

Kylmä hiki valuu pitkin selkää ja suuta kuivaa. Kohta pitäisi sanoa jotain, mutta päässä lyö tyhjää.

Väitöskirjatutkija Henna Paakki Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelmasta tunnistaa ilmiön ja kertoo sen olevan hyvin yleinen. Paakki on jopa törmännyt yliopistossa englannin kieltä opiskeleviin, jotka kokevat nolouden tunnetta englannin puhumisesta.

– Ei tarvitse tuntea olevansa yksin, jos englannin puhuminen nolostuttaa, Paakki lohduttaa.

Siinä missä joillakin huonot kokemukset saattavat aiheuttaa noloutta, on ilmiölle toinenkin selitys.

Paakin mukaan suomalaisilla on hyvä passiivinen kielitaito, eli me ymmärrämme englannin kieltä melko hyvin. Me opiskelemme sitä kouluissa vuosia ja olemme paljon tekemisissä kielen kanssa esimerkiksi median ja populaarikulttuurin kautta. Meillä on siis hyvät kielitaitovalmiudet.

Ongelmaksi muodostuu se, että käytännön kokemusta itse puhumisesta vapaassa kanssakäymisessä on vähän.

– Se johtaa siihen, että odotukset ovat kovat. Passiivinen kielitaito ja käytännön puhumisen taito ovat siis epätasapainossa ja se luo paineita, Paakki kertoo.

Rallienglannille nauraminen lisää paineita

Suomalaiset ovat myös kovia kritisoimaan toisiaan ja erityisesti suomalaisten englannin kielen lausuminen hymyilyttää monia. Kankea aksentti on saanut nimityksen rallienglanti, ja sille naureskellaan. Se ei auta heitä, jotka painivat nolouden tunteen kanssa.

Paakin mukaan naureskelu vaikeuttaa englannin kielen puhumista.

– Termit (rallienglanti, tankeroenglanti) liittyvät yhteiseen nolouteen tai jopa häpeään, joka kohdistuu suomalaiseen tapaan puhua englantia. Se, että sitä pidetään vähän vitsinä, luo paljon paineita puhumiseen, Paakki sanoo.

Kaikki liittyy siis siihen, miten yleisesti suhtaudutaan suomalaiseen tapaan puhua englantia.

– Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että suomalaisilla on omanlainen tapa puhua ja omanlainen aksentti. Ei meidän tarvitse kuulostaa briteiltä, Paakki sanoo.

Oma rima korkealla

Paineita puhumiseen tulee siis ulkoapäin, mutta Paakin mukaan suomalaiset ovat usein itsensä pahimpia arvostelijoita. Monet asettavat itselleen odotuksia, miten puhumisen pitäisi mennä ja miltä sen pitäisi kuulostaa.

Paakki huomauttaa, että nuorilla saattaa olla jopa enemmän paineita kuin ikäihmisillä. Monesti nimittäin ajatellaan, että kyllähän nyt nuoret ainakin osaavat puhua englantia.

– Nuorillakin voi olla pelkoja tai noloutta liittyen puhumiseen. Nuori ikä ei välttämättä tarkoita, että olisi englannin kielen puhumisen mestari, Paakki sanoo.

Uskallusta mokailuun!

Oikotietä asian ratkaisuun ei ole. Pitäisi siis vain uskaltaa puhua ja puhua, koska muuten eivät taidot parane.

Tärkeintä on löytää itselleen ympäristö ja sosiaalinen ilmapiiri, missä on helppo ja mukava puhua, Paakki opastaa.

– Uskaltaa heittäytyä, jopa vähän mokailla. Ettei liikaa lähtisi miettimään niitä virheitä tai oikeaa kielioppia. Jos liikaa alkaa pohtimaan, niin sitten puhuminen tyrehtyy.

