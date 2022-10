Oikeus katsoi välituomiossaan someräppäri Milan Jaffin syyllistyneen seksuaalirikoksiin ja määräsi miehen mielentilatutkimukseen

Helsingin käräjäoikeuden välituomion mukaan sosiaalisesta mediasta ja katujengirikoksista tuttu räppäri Milan Jaff on syyllistynyt kahteen seksuaalirikokseen.

Tuomion mukaan rikosten uhreina olivat tekojen aikaan 13-vuotias tyttö ja täysi-ikäinen nainen. Jaffia syytetään törkeästä lapsenraiskauksesta ja raiskauksesta.

Törkeä lapsenraiskaus on syytteiden mukaan tapahtunut 17.–23. huhtikuuta 2019 Helsingissä. Raiskaus on syytteiden mukaan tapahtunut 15. elokuuta 2020 Helsingissä.

Helsingin käräjäoikeus katsoo Jaffin toimineen syytteissä kuvatulla tavalla. Jaff määrättiin mielentilatutkimukseen.

Oikeus ottaa rikosnimikkeisiin kantaa tuomiossaan mielentilatutkimuksen valmistuttua.

13-vuotias tarvitsi yösijan

Tänään annetussa välituomiossa oikeus katsoi Jaffin toimineen syytteiden kuvaamalla tavalla 13-vuotiaan uhrin kanssa.

Uhri oli ollut päihtyneessä tilassa ja vailla yösijaa. Hän oli hakeutunut Jaffin luokse saadakseen majapaikan.

Uhri oli ensin kieltänyt Jaffia tekemästä seksuaalisia tekoja. Jaff oli suuttunut tästä ja käskenyt uhria poistumaan asunnosta. Uhri oli kuitenkin jäänyt asuntoon, koska hän tarvitsi yöpaikan.

Paikalle oli tullut kaksi muuta miestä viettämään iltaa. He olivat käyttäneet yhdessä uhrin kanssa alkoholia ja marihuanaa.

Illan päätteeksi Jaff oli välituomion mukaan väkivaltaa käyttämällä pakottanut alaikäisen tytön sukupuoliyhteyteen.

Uhrin ikä, päihtymystila, teossa käytetty väkivalta, sukupuoliyhteyksien suojaamattomuus ja tekojen määrä vaikuttavat oikeuden törkeysarviointiin lopullisessa tuomiossa.

Uhri sai useita vammoja

Käräjäoikeuden mukaan Jaff on toiminut myös täysi-ikäisen uhrin kanssa syytteiden kuvaamalla tavalla.

Oikeuden mukaan uhrin kertomus tapahtumista oli johdonmukainen ja uskottava. Uhrin kertomuksen mukaan hän meni käymään Jaffin asunnolla tämän päästyä tutkintavankeudesta.

Tarkoituksena ei uhrin mukaan ollut harrastaa seksiä. Nainen oli tutustunut Jaffiin musiikkivideon tekemisen yhteydessä ja piti tätä kaverinaan.

Syytteiden mukaan Jaff oli sukupuoliyhteydessä asunnossaan uhrin kanssa useilla tavoilla ilman tämän suostumusta. Teoissa käytettiin väkivaltaisia otteita.

Todisteiden mukaan nainen sai tapahtumista useita mustelmia eri puolille kehoa ja vaurioita genitaalialueelle. Hän kärsi tapahtumien jälkeen psyykkisesti.

Käräjäoikeuden välituomion mukaan syytteiden tueksi esitettiin riittävästi todisteita.

Jaff kiistää rikokset

Milan Jaff kiistää molemmat seksuaalirikokset.

Hän kiistää tavanneensa 13-vuotiasta uhria. Jaffin vastauksen mukaan hän ei ole koskaan asunut tai majaillut siinä paikassa, jossa epäilty rikos tapahtui. Jaff arveli, että häntä syytettiin teosta hänen julkisuutensa vuoksi.

Jaff kiistää myös raiskauksen. Hänen mielestään uhri suostui seksuaalisiin tekoihin.

Käräjäoikeus ei välituomiossaan pitänyt Jaffin kertomuksia tapahtumien kulusta kummassakaan tapauksessa uskottavina.

Käräjäoikeus määräsi Jaffin mielentilan tutkivaksi. Mielentilatutkimuksen jälkeen tuomioistuin ratkaisee sen, mihin rikoksiin Jaff on syyllistynyt.

Milan Jaff on ollut julkisuudessa myös helsinkiläiseen katujengiin liittyvien rikosten vuoksi. Helsingin käräjäoikeuden keväällä antaman tuomion mukaan mies on helsinkiläisjengin johtohahmo.

Ylen Helsingin rikostoimittaja Katri Kirsi kertoi kevään oikeudenkäynnin lomassa siitä, mistä niin sanotussa katujengi-ilmiössä on kyse.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä syytettynä vakavista rikoksista.

