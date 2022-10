"Tuntuu vaikealta lähteä sieltä pois" – laulaja Mariskan toinen koti on nyt itärajan tuntumassa

Mariska hankki Parikkalasta kakkoskodin ja pienen paikkakunnan idylli on hänen mielestään verrattavissa paratiisiin. Mariskan uudella levyllä Mäihä on kappale Pahuus on hiipinyt Parikkalaan. Näin Mariska kertoo kappaleen synnystä Ville Toijosen haastattelussa.