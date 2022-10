Poliisi drooneista: Uhka ilmasta on tullut jäädäkseen

Viranomaisille on ilmoitettu viime viikkoina yhtä paljon droonihavaintoja kuin alkuvuonna yhteensä, kymmenittäin. Droonien havaitseminen on vaikeaa ja niihin liittyvä lainsäädäntö mutkikasta.

Suomessa on ilmoitettu viranomaisille viimeisen kolmen viikon aikana yhtä paljon droonihavaintoja kuin koko alkuvuonna yhteensä, muutamia kymmeniä. Havaintoja on tullut kautta maan.

Suojelupoliisi on kehottanut ihmisiä ilmoittamaan poliisille epäilyttävistä droonilennoista erityisesti yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden, kuten sähköntuotantolaitosten lähellä.

Lisää: Epäilyttäviä lennokkeja nähty Lounais-Suomen vesilaitosten läheisyydessä

Droonien lennättäminen on kokonaan kielletty muun muassa ydinvoimalaitosalueilla sekä esimerkiksi tietyissä Helsingin keskustakortteleissa. Lennättämiseen liittyviä rajoituksia on ainakin varuskunta-alueilla.

Esimerkiksi tietyissä Helsingin keskustakortteleissa droonien lennättäminen on kokonaan kielletty. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Radio Suomen päivässä eilen perjantaina haastateltu poliisin miehittämättömän ilmailun koordinaattori, Poliisiammattikorkeakoulun ylikomisario Sami Hätönen vastasi lisääntyneiden droonilentojen herättämiin kysymyksiin.

1. Mistä epäilyttävän droonilennon tunnistaa?

– Droonin havaitseminen ylipäätään on vaikeaa. Esimerkiksi laitteen kokoa, tyyppiä tai korkeutta on äärimmäisen hankala arvioida. Jos drooni lentää auringonlaskun aikaan järven päällä, kyseessä on hyvin todennäköisesti harrastajan tekemä kuvauslento, ja harrastajia Suomessa on tuhansia. Mikä sitten on laitonta, meillähän on hyvin kompleksinen lainsäädäntö miehittämättömien ilma-alusten suhteen.

2. Mitä teen, jos havaitsen epäilyttävän droonilennon?

– Suosittelen ottamaan ripeästi yhteyttä hätäkeskukseen, jos droonilento herättää epäilyksen. Hätäkeskus välittää tehtävän poliisille ja muille viranomaisille. Näin poliisi pääsee mahdollisimman nopeasti paikalle. Nimenomaan nopeus on avainasemassa tässä. Usein lento voi olla jo ohi siinä vaiheessa, kun partio ehtii kohteeseen.

3. Miten poliisi puuttuu droonilentoihin?

– Käytännössä lennättäjältä tarkistetaan luvat, täytyy olla rekisteröitynyt käyttäjä ja niin sanottu drooniajokortti eli Traficomin myöntämä lupa taskussa. Pyrimme selvittämään lennon tarkoituksen ja onko kaikki kunnossa ihan kuin tieliikenteenkin puolella. Ei ole mitenkään harvinaista, että droonin lennättäjälle annetaan sakkoja, jos esimerkiksi tarvittavia dokumentteja ei löydy.

– Lennättäjä saattaa toki olla kilometrien päässä droonista, joten aina häntä ei löydy. Emme kuitenkaan lähtökohtaisesti lähde ampumaan drooneja alas, eikä poliisi suosittele sitä kenellekään muullekaan.

4. Kuinka huolissaan drooneista pitäisi tällä hetkellä olla?

– Uhka ilmasta on tullut jäädäkseen ja nykyisiä lentokieltoalueita tullaan varmuudella laajentamaan. Näinä aikoina pitää olla valppaana ja varuillaan, eli pidetään silmät auki, mutta paniikkiin tai pelkoon ei Suomessa ole tällä hetkellä mitään syytä. Minkäänlaista näyttöä vieraan vallan toiminnasta maassamme ei ole.

Pysyvät droonien lennätysrajoitukset löytyvät esimerkiksi tästä kartasta (siirryt toiseen palveluun). Lisätietoa droonien lennättämiseen liittyvistä pelisäännöistä on muun muassa droneinfossa (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkien droonin käyttäjien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin, tulee rekisteröityä, perehtyä droonien lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Tämä ei kuitenkaan koske kamerattomia, alle 250 grammaa painavia drooneja eikä leluja.

Drooniharrastajille riittää yleensä kauko-ohjaajan verkkokokeen suorittaminen. Tähän mennessä 19 173 lennättäjää on suorittanut sen.

Enemmän aiheesta:

Venäjän kansalainen ei saa lennättää edes kuluttajakäyttöön tarkoitettua droonia Suomessa, ja siksi täällä voi käydä kuin Norjassa

Suojelupoliisi: Droonilennot ovat lisääntyneet myös yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden liepeillä

Epäilyttäviä lennokkeja nähty Lounais-Suomen vesilaitosten läheisyydessä