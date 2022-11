Maahanmuuttajat joutuvat syntipukeiksi, kun Etelä-Afrikan työttömyys pahenee – “Jos on täällä ilman oleskelulupaa, on rikollinen”

JOHANNESBURG Yhteisöjohtaja Sichelo Shezi kävelyttää meitä Diepslootin slummin kapeilla kaduilla. Miesjoukko pelaa korttia, appelsiinikauppias työntää kauppatavaraansa rämisevillä ostoskärryillä, lapset potkivat palloa.

Sunnuntai-iltapäivän tunnelma Diepslootissa on päällisin puolin autereinen. Mutta pinnan alla on syvä jakolinja. Kaikki pelkäävät kasvavaa rikollisuutta, maahanmuuttajat pelkäävät kantaväestön vihamielisyyttä.

Vastaan kävelee katukauppias, nuori mies, joka kantaa hartioillaan ja käsissään kymmeniä isompia ja pienempiä laukkuja. Sichelo Shezi vilkaisee nopeasti ja tunnistaa.

– Maahanmuuttaja ja mosambikilainen, hän sanoo varmalla äänellä.

Korttia pelaavat miehet hän tunnistaa eteläafrikkalaisiksi jo matkan päästä. Diepslootissa maahanmuuttaja ei voi sulautua joukkoon.

Monet paperittomat maahanmuuttajat Etelä-Afrikassa elättävät itsensä katukaupalla. Kuva: Juan Reina / Yle

”Jos olet paperiton, olet rikollinen”

Etelä-Afrikassa asuu tuoreen tutkimuksen mukaan noin neljä miljoonaa naapurimaista tullutta ihmistä. Suurin ryhmä ovat zimbabwelaiset ja mosambikilaiset.

Prosentuaalisesti maahanmuuttajia on vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa, mutta maahanmuuttovastaiset mielipiteet ovat Etelä-Afrikassa voimistuneet sitä mukaa kun maan talous on luisunut alamäkeen.

Diepslootin kaltaisilla alueilla kärjistyvät nykyisen Etelä-Afrikan ongelmat: köyhyys, työttömyys, rikollisuus, huumeongelma ja jatkuvat sähkökatkot.

Yhteisöjohtaja Sichelo Shezi puhumassa sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevässä tilaisuudessa Diepslootissa. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Sichelo Shezi on lempeän oloinen mies. Hänen mukaansa diepslootilaiset haluavat elää rauhassa rinnakkain maahanmuuttajien kanssa.

Mutta, hän sanoo, ja katseeseen tulee kovuutta.

– Jos ihminen on Etelä-Afrikassa laittomasti, hän on tullut tänne tekemään rikoksia. Silloin hän on rikollinen.

Sichelo uskoo, että suurin osa Diepslootissa asuvista ulkomaalaisista on laittomia, paperittomia siirtolaisia.

– Kun he tekevät rikoksia, poliisilla ei ole mahdollisuuksia saada heitä vastuuseen, kun heitä ei ole virallisesti edes olemassa täällä.

Rikollisuus siis menee maahanmuuttajien piikkiin. Samaten työttömyys.

– Työnantajat palkkaavat mieluummin laittomia siirtolaisia, jotka tekevät työt halvemmalla. Ne harvat työmahdollisuudet, joita on, menevät maahanmuuttajille. Ja me eteläafrikkalaiset kärsimme, Shezi sanoo, varmana asiastaan.

”Rikoksia tekee se, joka on nälkäinen”

Hitsauskone on pieni, ja vielä pienemmältä se näyttää yrittäjä Zane Bandan jykevissä käsissä. Bandalla on Diepslootin kadunvarressa metallipaja, jonka bisnekset ovat menneet tosi pieniksi.

– Ennen koronaa töitä vielä oli kohtuullisesti. Teen auton peräkärryjä zimbabwelaisille yrittäjille, jotka kuljettavat tavaraa Etelä-Afrikasta Zimbabween ja takaisin. Mutta korona ja maahanmuuttovastaisuus ovat tappaneet bisneksen.

Hitsari Zane Banda ei usko koskaan palaavansa Zimbabween. “Siellä ei ole elämisen edellytyksiä. Jos jonnekin vielä lähden, lähden Eurooppaan.” Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Zane Banda sanoo olevansa tyypillinen zimbabwelainen Etelä-Afrikassa. Hän tuli tänne 25 vuotta sitten, jotta pystyisi elättämään perheensä. Ja sama syy pitää hänet Diepslootissa edelleen, vaikka se tarkoittaa eroa Zimbabwen puolella asuvista vaimosta ja pojasta.

– Monet täällä sanovat, että omasta maasta on oikeus lähteä vain sotaa pakoon. Mutta he eivät ymmärrä, että Zimbabwessa on sota – taloudellinen sota.

– Johtajiimme ei voi luottaa, he varastavat, ovat korruptoituneita eivätkä ajattele köyhiä. Zimbabwessa on sairaaloita joissa ei ole lääkäreitä ja kouluja joissa ei ole opettajia. Hyväosaiset lähettävät lapsensa kouluihin ulkomaille, meillä köyhillä ei ole siihen varaa.

Zane Banda on Etelä-Afrikassa ja Diepslootissa laillisesti, mutta tuntee nahoissaan nousevan maahanmuuttajavastaisuuden.

– Pelkään mennä mihin tahansa virastoon, koska tiedän että minua syrjitään siellä. Jos menen sairaalaan, minun on maksettava hoitoni itse. Siellä sanotaan että zimbabwelaisia varten ei ole rahaa.

Hitsari Zane Bandan vaimo ja poika asuvat Zimbawessa. “Tapaan vaimoani vain silloin tällöin pari viikkoa kerrallaan. Tämä on kuin eläisi vankilassa.” Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Banda myöntää, että jotkut hänen maanmiehensä ovat maassa laittomasti ja tekevät myös rikoksia. Mutta hän sanoo painokkaasti myös sen, että rikollisuus ei katso kansallisuutta.

– Rikoksia tekevät ne joilla on nälkä, ovat he sitten zimbabwelaisia, eteläafrikkalaisia tai malawilaisia. Kun ihmisellä on nälkä, hän on valmis tekemään laittomuuksia ruokkiakseen itsensä.

Maahanmuuttajat rakentavat taloutta

Zane Banda on asunut Etelä-Afrikassa jo 25 vuotta, eikä usko että on ottanut keneltäkään mitään pois.

– Olen työllistänyt ihmisiä, opettanut nuorempia hitsaamaan, ollut yhteisöjohtajana mukana kehittämässä Diepslootin turvallisuutta.

Samaa todistaa vastajulkaistu ISS-instituutin julkaisema tutkimus (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Afrikan maahanmuuttajista. ISS:n mukaan maahanmuuttajat vastaavat noin yhdeksästä prosentista Etelä-Afrikan bruttokansantuotteesta, vaikka heitä on vain kuusi prosenttia väestöstä.

Sunnuntai-iltapäivän korttirinki Diepslootissa. Video: Juan Reina / Yle

Tutkimus ei myöskään löytänyt perusteita käsitykselle, että maahanmuuttajat tekisivät enemmän rikoksia kuin eteläafrikkalaiset itse. Vain 2,3 prosenttia vangeista Etelä-Afrikan vankiloissa on ulkomaalaista syntyperää.

Katupartiot etsivät paperittomia

Katutasolla Diepslootissa ja muissa Johannesburgin townshipeissä ei tutkimus paljoa paina.

Diepslootissakin on järjestetty mielenosoituksia, joissa on vaadittu poliisilta voimakkaampia otteita paperittomia zimbabwelaisia, mosambikilaisia muita ulkomaalaisia kohtaan.

Johannesburgin Diepslootissa asuu virallisen arvion mukaan 400 000 ihmistä. Kuva: Juan Reina / Yle

Näissä mielenosoituksissa usein kuultu uhkaus on, että jos poliisi ei hoida työtään, on asukkaiden otettava laki omiin käsiinsä. Etelä-Afrikassa on useita selkeän ulkomaalaisvihamielisiä liikkeitä, joista näkyvin on operaatio Dudula.

Näiden liikkeiden katupartiot liikkuvat Johannesburgin köyhissä kaupunginosissa ja etsivät paperittomia siirtolaisia, luovuttaakseen heidät poliisille. Tai tehdäkseen jotain pahempaa.

Elvis Nyathin kuolema

Yhteisöjohtaja Sichelo Shezi johdattaa meidät lopuksi Diepslootin ykkösvyöhykkeelle, Thubelile Streetille. Se on ainakin tällä hetkellä koko alueen pahamaineisin katu.

Generaattori jyskyttää, baarin miehenkorkuinen kaiutin rätisyttää musiikkia korviahuumaavalla äänenvoimakkuudella. On aurinkoinen sunnuntai-iltapäivä, mutta lauantain humala jatkuu vielä monella.

Tämän kadun varrella, kaatopaikkana toimivalla pientareella tapettiin huhtikuun 6. päivänä puutarhuri, perheenisä, zimbabwelainen Elvis Nyathi. Hänen tuomionsa luki miesjoukko, jonka ainoa valtuutus oli heidän oma vihansa. Nyathin rikos oli, että hän oli Etelä-Afrikassa paperittomana siirtolaisena.

Sichelo Shezi on jo tehnyt selväksi, että pitää paperittomia rikollisina. Mutta Elvis Nyathin kohtaloa hän ei silti hyväksy.

– Minusta paperittomat pitäisi lähettää takaisin kotimaihinsa. Mutta tämä on väärin. Etelä-Afrikassa ei kukaan saa ottaa oikeutta omiin käsiinsä.

Muukalaisvihaa ja rotuvihaa

Shezi myös puolustaa meitä, kun Etelä-Afrikan yhteiskunnan toinen syvä jakolinja hyppää silmille. Nuori tyylikkäästi pukeutunut mies ryhtyy epäröimättä sättimään kuvausryhmäämme, vain hieman samein silmin.

– Keitä te luulette olevanne, kun tulette tänne tuon valkoisen ihonne kanssa? Mitä te luulette täällä tekevänne?

Kun pahoittelen sitä, että en voi ihonvärilleni mitään, käy tilanne yhä kuumemmaksi.

– Kuka sinä luulet olevasi, kuka sinä olet puhumaan minulle mitään ihonväristä.

Tilanne muuttuu aidosti uhkaavaksi, mutta pääsemme autoon ja ajamme pois Thubelile Streetiltä.

Muukalaisviha ja rotuviha jäävät leijumaan ilmaan, baarin jättikaiuttimen tahdissa.