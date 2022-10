Kolme maata on jättäytynyt pois Euroviisuista, koska osallistuminen maksaisi liikaa

Pohjois-Makedonia, Montenegro ja Bulgaria jäävät ensi kevään viisuista pois. Radio Suomen musiikkipäällikön Johan Lindroosin mukaan on syytä miettiä, miten vältetään isompi kriisi.

Pohjois-Makedonia, Montenegro ja Bulgaria ovat vetäytyneet ensi kevään Euroviisuista. Asia käy ilmi Euroopan yleisradiounioni EBU:n julkaisemasta osallistujalistasta (siirryt toiseen palveluun).

Syinä ovat raha ja kiinnostuksen puute.

Euroviisuihin osallistuvat maat maksavat EBU:lle osallistumismaksun. Sen suuruus riippuu osallistujamaiden määrästä, osallistuvan maan koosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä roolista EBU:ssa.

Tarkkoja summia ei julkisteta, mutta EBU kerää yleisradioyhtiöiltä tyypillisesti viisuihin noin kuusi miljoonaa euroa. Pohjois-Makedonian osallistumismaksu tälle vuodelle oli noin 40 000 euroa (siirryt toiseen palveluun).

Osallistumismaksut nousseet

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) joitakin maita olisi pyydetty maksamaan enemmän sen jälkeen kun tärkeä rahoittajamaa Venäjä suljettiin viisujen ulkopuolelle.

Montenegron yleisradioyhtiö perusteli vetäytymistään rekisteröintimaksuilla, sponsorien kiinnostuksen puutteella ja kovilla oleskelukustannuksilla. Yöstä Liverpoolissa saa kisojen aikaan maksaa tuhansia puntia (siirryt toiseen palveluun).

Pohjois-Makedonia vetosi puolestaan energiakriisin nostamiin kustannuksiin.

Bulgarian yleisradioyhtiö on ilmoittanut, etteivät Euroviisut enää kiinnosta heitä. Maa jäi vuoden 2022 semifinaalissa toiseksi viimeiseksi. Viisusivusto Wiwibloggsin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Intelligent Music Project -yhtye rahoitti osallistumisen itse. Bulgarian vetäytymisestä kertoi Suomessa ensimmäisenä HS (siirryt toiseen palveluun).

Myös Pohjois-Makedonia ja Montenegro karsiutuivat finaalista.

The Rasmus sijoittui vuoden 2022 Euroviisuissa sijalle 21. Kuva: Corinne Cumming / EBU

”Miettimisen paikka”

Radio Suomen musiikkipäällikon Johan Lindroosin mukaan keskustelua viisujen hintalapusta on käyty pitkään. Osallistumismaksun lisäksi rahaa palaa esitykseen ja matkustamisiin sekä mahdollisiin karsintakilpailuihin.

Tapahtuman kannalta jättäytymiset supistavat tarjontaa.

– Onhan se sääli. Balkanilta on monesti tullut vähän erilaisia kappaleita. Balkan-balladien määrä vähenee.

Bulgarialla on ollut viime aikoina hyvä vire. Vuonna 2017 maata edustanut Kristian Kostov pääsi peräti hopealle asti.

Lindroos on selostanut Euroviisut Ylelle ruotsiksi vuodesta 2011. Vielä hän ei olisi huolissaan tapahtuman tulevaisuudesta. Euroviisuissa on ollut viime vuosina nelisenkymmentä maata. Osallistujien määrä on vaihdellut vuosittain.

– Mutta onhan tässä varmasti miettimisen paikka, että mitä voidaan tehdä, ettei syntyisi isompaa kriisiä.

Seuraavat Euroviisut järjestetään toukokuussa Liverpoolissa. Suomen edustaja valitaan UMK-finaalissa, jonka ajankohta julkistetaan loppuvuoden aikana.