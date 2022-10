Posti lakkauttaa Ukrainan sodan takia myös postipalvelut Teboil-asemilla

Teboil-huoltoasemalla Liperissä on vielä muutaman päivän oranssit kyltit kertomassa Postin palvelupisteestä.

Teboilin huoltoasemille ei jää enää postipalveluita, sillä Posti on irtisanonut sopimukset paikallisten yrittäjien kanssa. Jo aiemmin Posti ryhtyi tankkausboikottiin, koska Teboil on venäläisen Lukoilin tytäryhtiö.

Posti sulkee kaikki Teboil-asiamiespostit, näin käy muun muassa Liperissä.

Yli kymmenen vuotta auki ollut postin palvelupiste Käsämän Teboililla on viimeistä päivää auki ensi keskiviikkona.

– Meistä riippumattomista syistä, hymähtää isänsä työtä Teboil-kauppiaana jatkava Ville Karttunen.

Hän kehottaa kysymään asiaa Postilta, joka antoi Karttusen mukaan mahdollisuuden lopettaa heti tai irtisanomisajan jälkeen.

– Syynä on Teboil-yhteistyön lopettaminen Ukraina-kriisiin liittyen, koska Teboilin omistaa Lukoil eli venäläisyritys, vahvistaa Postin aluepäällikkö Sirkka-Liisa Korpi.

Sama kohtalo kuin Liperissä on lokakuun aikana myös Suomen muilla Teboilin täyden palvelun asiamiesposteilla Paimiossa ja Tampereen Aitolahdessa. Posti irtisanoi sopimukset keväällä ja puolen vuoden irtisanomisaika on nyt kulunut.

Myös kaksi Teboil-asemilla sijainnutta noutopistettä Uudellamaalla häviää.

Teboilin tiloissa ei voi myöskään enää sijaita Postin pakettiautomaattia.

Mainoslakanassa Teboilin pihalla lukee, että kyse on paikallisen kauppiaan ja henkilökunnan asemasta. Osa suomalaisista boikotoi venäläisen Lukoilin tytäryhtiötä. Kuva: Marja-Liisa Kämppi / Yle

Jatkoa Venäjä-boikotoinnille

Postipalveluiden lopettaminen Teboil-asemilla on jatkoa suomalaisen valtionyhtiön vastatoimille sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Maaliskuussa Posti ilmoitti lopettavansa jakelu- ja kuljetuskalustonsa tankkauksen (siirryt toiseen palveluun) Teboil-asemilla.

Käsämän Teboililla kyltin vaihto jonkun toisen polttoaineketjun alle ei onnistu, koska öljy-yhtiö omistaa sekä rakennuksen että tontin.

– Taas yksi palvelu poistuu kylältä, Ville Karttunen harmittelee lopputulosta.

Jääkö huoltoaseman nurkalle enää oranssia kirjelaatikkoakaan, sen Posti ratkaisee lähiaikoina.

Postin edustaja kertoo olevansa pahoillaan yrittäjän puolesta.

– Ei tämä yrittäjästä ole kiinni, hän on toiminut tosi hyvin yhteistyökumppanina. Mutta päätös oli valtakunnallinen, aluepäällikkö Korpi toteaa.

Hän uskoo, että Käsämän postia käyttäneet asiakkaat siirtyvät jatkossa asioimaan Joensuun suuntaan Ylämyllylle, reilun 10 kilometrin päähän.

– Maaseudulla on totuttu liikennöimään omalla autolla, koska julkinen liikenne on vähentynyt tosi paljon, Korpi tuumaa.

Postilla on Suomessa ”palvelupisteitä” noin 3 300. Posti laskee määrään myös pakettiautomaatit, joita on 2 300. Loput ovat enimmäkseen noutopisteitä, vähiten on täyden palvelun posteja.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on vajaat 120 Postin palvelupistettä, joista yli puolet on pakettiautomaatteja.