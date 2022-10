Turku lähti mukaan nettivillitykseen, jossa kaupunginosat saavat englanninkieliset nimet – miltä kuulostaa Virgin Hazard tai Crowswamp?

Turku on julkaissut leikkimielisen kartan kaupungista englanninkielisillä kaupunginosanimillä.

Turku julkaisi karttansa viestipalvelu Twitterissä.

Turun mukaan kaikki alueet eivät mahtuneet mukaan, mutta tuttu Varissuo on muuttunut Crowswamp-nimeksi, Vasaramäki Hammer Hilliksi, Uittamo Dipping Pooliksi ja jostain syystä Turun ulkopuolella usein puhuttava Pallivaha on saanut ilmeisen englanninkielisen nimen Ball Wax. Kuuluisa Turun läpi kulkeva Aurajoki on muuttunut Blue Cheese River -nimeksi.

Innoituksen Turku sai Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tililtä, jossa julkaistiin viikko sitten Helsingistä kartta englanninkielisillä nimillä. Sen jälkeen saman on tehnyt ainakin Vantaa (siirryt toiseen palveluun) ja Espoo (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili on tunnettu humoristisista viesteistä.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella (siirryt toiseen palveluun) 23. lokakuuta kello 23 asti.