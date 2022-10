Bändissä soittaminen antaa itsevarmuutta ja luo ystävyyssuhteita – 14-vuotias Lotta Väänänen: ”Voitaisiin tehdä tätä ihan työksemmekin”

Monipuolisena kulttuurikaupunkina tunnettu Tornio haluaa elvyttää kaupungin bändikulttuuria ja innostaa nuoria soittamaan yhdessä. Nuorisotoimen Roihu-hankkeessa pitkän linjan muusikot opastavat nuoria bändin perustamisessa ja yhteissoittamisessa.

Muusikko Jukka Lamminen on auttanut 13–15-vuotiaiden nuorten Mirrow Fey -yhtyettä. Vasta muutama kuukausi sitten perustettu yhtye on saanut lyhyessä ajassa roimasti oppia ja intoa soittamiseen.

– Se on antanut tosi paljon varmuutta soittamiseen. Olen huomannut, että osaan oikeasti soittaa, kun on pystynyt soittamaan uusien ihmisten kanssa, kertoo yhtyeen basisti 13-vuotias Christa Niska.

Laulaja Lotta Väänäselle, 14, Mirrow Fey on ensimmäinen bändi, jossa hän on mukana.

– Aluksi tänne tullessa jotenkin pelotti vähän kun kaikki oli tuntemattomia, mutta kun aloimme tuntemaan toisemme, niin se helpotti, sanoo Väänänen.

Opetusta, harjoitustiloja ja keikkoja

Roihu-hankkeen tavoitteena on luoda puitteita ja mahdollisuuksia torniolaisille nuorille, jotta he pääsevät kokeilemaan ja näyttämään sisäistä paloa esimerkiksi kulttuurin saralla.

Opettamisen lisäksi ammattimuusikot auttavat nuoria löytämään harjoittelutilat ja saamaan keikkoja.

Muutamassa kuukaudessa hankkeesta on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Nuoret ovat innostuneet bändisoittamisesta, säveltävät omia kappaleita ja viihtyvät hyvin niin keikalla kuin treenikämpälläkin.

– Nyt he ovat alkaneet käymään myös keskenään treenaamassa, ja se oli just se pointtikin. Eli ensin hieman avustetaan ja sitten he lähtisivät lentämään omin siivin eteenpäin, kertoo Jukka Lamminen.

Lokakuussa Mirrow Fey esiintyi Torniossa järjestetyssä Kevari-tapahtumassa. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Tärkeäksi osaksi elämää

Kesän ja syksyn aikana uusille torniolaisbändeille on järjestetty useita esiintymismahdollisuuksia. Viimeisenä Mirrow Fey -yhtye osallistui Torniossa järjestettyyn Kevari-musiikkitapahtumaan.

Lotta Väänäselle yhtyeestä on tullut lyhyessä ajassa tärkeä osa elämää.

– Me pidetään tätä enemmän kuin harrastuksena eli me voitaisiin tehdä tätä tulevaisuudessa ihan työksemmekin, kertoo Väänänen.

