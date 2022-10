Kulkija voi eläytyä pelottavaan ja myyttiseen tarinaan – luontoreitti ja virtuaalinen todellisuus yhdistyvät uudella luolat ja rotkot -reitillä

Valmistuva reitti kiertää jylhissä maisemissa rotkojen keskellä ja kulkee myös luolissa. Tervolan Kätkävaaraan tuleva, suomalaista kansanperinnettä hyödyntävä virtuaalitarina on suunnattu aikuisille.

Tervolassa tehdään Suomessa ainoalaatuista luontoreitin ja virtuaalisen todellisuuden yhdistävää kokonaisuutta. Lapin eteläosassa sijaitsevaan Tervolan Kätkävaaraan rakennetaan parhaillaan Luolat ja rotkot -reittiä, johon on tulossa aikuisille tarkoitettu virtuaalitodellisuutta hyödyntävä, mytologiaan pohjautuva tarina.

– Olemme tehneet tänne tarinaa, jota voi seurata polkua kulkiessaan. Aikuisille suunnattu tarina tulee olemaan hyvin jännittävä, pelottava sekä luontoa ja mytologiaa käsittävä juttu, Tervolan kunnan elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo kertoo.

Tarina rakennetaan yhteistyössä Rovaniemen ammattikorkeakoulun FrostBit-laboratoirion kanssa.

– Meillä on täällä uskomaton ympäristö, pitäähän suomalaista mytologiaa hyödyntää ja kertoa sellainen vähän kansantarinanomainen tarina, projektisuunnittelija Samuli Valkama Lapin ammattikorkeakoulun FrostBit -laboratoriosta kertoo.

Tarkoitus on, että patikoiva ihminen voi laittaa kuulokkeet päähän, edetä reitillä ja eläytyä tarinaan.

– Hän voi sitten kuunnella, että mitä täällä on ehkä joskus saattanut tapahtua.

FrostBitin projektisuunnittelija Samuli Valkama kertoo tulevasta tarinasta.

Tarina seuraa kulkijaa paikannuksen avulla.

– Ajatus on, että tarina etenee sitä mukaa kun täällä kulkee.

Jotain muuta kuin perinteinen info-kierros

Kyseessä on Suomen mittakaavassakin ainutlaatuisesta kokonaisuudesta.

– Tämä ei ole sellainen info-kierros, jossa kerrotaan faktoja tai tiedettä, vaan tarina, johon voi eläytyä, Valkama selventää.

Tarina on suunnattu aikuisille, sillä reitti on vaativa kuljettava.

– Kyllä siinä saattaa vähän oppia myös jotakin, mutta ennen kaikkea se on jännittävä tarina, joka saattaa vähän jopa kuumotella.

Valkama pitää tarinan juonen vielä salaisuutena, mutta vihjaa, että se liittyy alueen muinaishistoriaan.

– Täällä seudulla on aika runsas suomalaismytologinen tausta. Mitä olentoja täällä on sitten liikkunutkaan, niin siitä me sitten ponnistetaan.

Reitin suurimmassa luolassa on monen metrin korkeudessa oleva avonainen katto jyrkkine seinineen. Kuva: Jenni Mehtonen / Yle

Kätkävaaran suosio on kasvanut

Tervolan Kätkävaarassa sijaitsevalla luontopolulla kävijämäärät ovat moninkertaistuneet viime vuonna kunnostetun reitin myötä. Kätkävaarassa on korjattu ja rakennettu uusiksi esteetön luontopolku, laavu, pitkospuita sekä iso, neljänkymmenen hengen kota.

Yrittäjä Aleksi Vuokila kertoo, kuinka haastava ja erikoinen korkeuksissa tapahtuva rakennusprojekti on ollut. Toimittaja: Jenni Mehtonen.

Edes ulkomaanmatkailun avautuminen ei ole vähentänyt kiinnostusta Kätkävaaran luontoreittiä kohtaan. Nyt kokonaisuuteen suunnitellaan jatkoa Luolat ja rotkot -reitistä ja alueen majoitustoimintaa oheispalveluineen ollaan laajentamassa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 22.10. kello 23 saakka.

Aiheesta enemmän:

Tervolan Kätkävaaran vaellusreitille tehdään runsaasti parannuksia tänä kesänä