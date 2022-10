Maaginen valometsä kerää ihmisiä jonoksi asti Tampereella – ”On tullut sellaisia vau-elämyksiä!”

Ihmemaa. Sellaiseksi Tohlopin metsikkö muuttuu syysiltaisin Tampereella.

Metsän suojista paljastuu hohtavia eläimiä ja kasveja, joita pääsee ihastelemaan valaistua polkua pitkin. Vaimea musiikki luo tunnelmaa taustalla.

– Tähän mennessä on tullut sellaisia vau-elämyksiä! Tämä vieressä oleva on tosi hieno, aivan ihana, hehkuttaa valopolulla vieraileva Päivi Niemi ja osoittaa vieressä leijuvaa teosta.

Puiden avulla ilmaan saatu, kattokruunua muistuttava teos, hohtaa sinistä valoa keskelle metsää. Se on vain yksi monista Tohlopin metsikköön rakennetuista valoteoksista.

Päivi Niemi nauttii valopolun tunnelmasta. Väenpaljous ei haittaa häntä. ”Ihana, kun ihmiset lähtevät liikkeelle”. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kaitsu Holmqvist ja Kirsi Lähdesmäki saapuivat valopolulle viettämään laatuaikaa yhdessä. Holmqvist paljastaa, että kyseessä on pariskunnan treffit.

– Treffipaikkana ihan jees. Täällä on kyllä vähän liikaa näitä kumppaneita. En olisi ikinä voinut kuvitella, että täällä olisi näin tolkuttomasti ihmisiä. Täällä mennään töpöaskelilla, Holmqvist toteaa.

Kaitsu Holmqvist, Kirsi Lähdesmäki ja Rio-koira ihastelivat valoteoksia yhdessä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ihmisiä riittää jonoksi asti

Pimeässä metsässä kiemurteleva puolen kilometrin mittainen valopolku on toden teolla saanut ihmiset liikkeelle Tampereella. Kävijöitä on viikon aikana ollu ruuhkaksi asti ja jopa lähialueen liikenne on mennyt ajoittain sumppuun.

Valoteokset pääsevät oikeuksiinsa illan hämärtyessä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Talkoovoimin järjestettävä valopolku ehdittiin pitää ennen korona-aikaa vuosina 2018 ja 2019. Toisena vuotena paikalle laitettiin kävijälaskuri ja varovaisen arvion mukaan paikalla kävi noin 40 000 ihmistä.

– Ihan tarkkoja lukuja ei saatu. Meidän mittausjärjestelmä perustui valokennolaskuriin, joka katkesi aina kun ihminen meni ohi. Kun paikalla oli jatkuva jono, niin ohi saattoi mennä 50 ihmistä ja laskuriin se kirjautui yhdeksi henkilöksi, kertoo yksi tapahtuman järjestäjistä Jorma Lehti Valotapahtuma ry:stä.

Valopolulla ei hötkyillä. Jono liikkuu rauhallista tahtia eteen päin. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Tällä kertaa valokennolaskuri on sijoitettu syvemmällä polulle sellaiseen kohtaan, jossa ohi kulkee vain yksi ihminen kerrallaan. Lehti uskoo, että kävijöitä riittää uuden kävijäennätyksen verran.

– Silmämääräisesti ja jonoa katsellen siltä se tosiaan näyttää, hän toteaa.

Vapaaehtoisina mukana on tällä kertaa kymmenkunta valotaiteilijaa, joiden teokset pääsevät oikeuksiinsa pimeässä metsässä.

– Tämä metsä itsessään jo on taideteos, vaikka täällä ei olisi mitään muuta. Jopa paikalla polun vierellä kiemurteleva opasnaru näyttää pimeässä hienolta, sanoo Jorma Lehti.

Valopolku on ilmainen tapahtuma, jossa kävijä voi jättää vapaaehtoisen maksun. Kulujen vähentämisen jälkeen tuotto lahjoitetaan Luonnonperintäsäätiölle.

Teoksissa käytetään ledivaloja. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Sähköä kuluu noin kuusi euroa tunnissa

Kalliin sähkön aikana Jorma Lehti on laskenut, paljonko tapahtuma oikein kuluttaa sähköä.

– Kulutus on noin 20 kilowattia per tunti, silloin kun valot ovat kaikki päällä. Valot ovat päällä noin viisi tuntia päivässä. Eli euroissa noin kuusi euroa tunti.

Tapahtumassa käytettävät valot ovat ledivaloja. Kaikki turha sähkö sammutetaan yöksi ja valoisan ajaksi pois valopolulta.

Tänä vuonna viimeinen hetki nähdä maaginen valopolku on sunnuntaina 23. lokakuuta. Valot sammuvat silloin kello 22.