Oktomurskevahingoista haetaan nyt korvauksia Lapin ely-keskukselta – ylijohtaja: ”Me emme ole tilanneet oktomursketta, olemme tilanneet päällystettä”

Oktomurskeen autoilijoille aiheuttamista vahingoista on jätetty tähän mennessä Lapin ely-keskukselle yhteensä kolme korvaushakemusta. Kaikki vastaanotetut korvaushakemukset ovat Pohjois-Pohjanmaalta.

Syyskuussa Oulun yliopiston tutkijaryhmä kertoi selvittäneensä, miksi autojen jakohihnat kuluvat ennenaikaisesti Pohjois-Suomessa. Syypääksi paljastui asfaltissa käytetty oktomurske. Laajassa monivuotisessa poikkitieteellisessä tutkimuksessa oli osallisena Oulun yliopiston lisäksi Geologian tutkimuskeskus, SYKE, Metropolia ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi aikaisemmin, että Lapin ely-keskus oli vastaanottanut kaksi korvausvaatimusta asiaan liittyen yksityisiltä autonomistajilta. Nyt vaatimusten joukkoon on kirjattu yksi lisää.

Tiestöön liittyviä korvaushakemuksia tulee Lapin ely-keskukselle koko Suomen alueelta noin 2000 vuodessa. Hakemukset jakautuvat liikennemäärien mukaisesti, eli valtaosa hakemuksista tulee Etelä-Suomesta. Hakemusten käsittelyaika on noin puoli vuotta ja jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Noin 20 prosenttia hakemuksista niistä hyväksytään.

– Se perustuu siihen, että miten sopimuksia on noudatettu tienpidossa. Suuri osa korvaushakemuksista tulee kuoppaan ajamisesta. Reikä tai kuoppa asfalttipäällysteeseen voi syntyä todella nopeasti, eikä urakoitsija pysty kaikkiin kuoppiin reagoimaan niin että ne kaikki korjattaisiin, selventää ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin ely-keskuksesta.

Tienpinnasta irtoavat hiukkaset hiovat autojen jakopäätä, ja pahimmillaan seurauksena on tuhansien eurojen remontti. Kuvassa punertavaa oktomurskepölyä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Ylinampa ei osaa sanoa päädytäänkö myös oktomurskevahingoista korvaamaan ainoastaan viidesosa.

– En pysty ottamaan kantaa tuohon, sillä kuten todettiin niin on vasta muutama hakemus tullut. Mikä on tienpitäjän rooli siinä, sillä mehän emme ole tilanneet oktomursketta, me olemme tilanneet päällystettä. Meille on toimitettu päällystettä urakoitsijan toimesta, joka on käyttänyt siihen e-merkittyä materiaalia. Että onko vastuu viime kädessä sitten tienpitäjällä kuitenkaan, sekin jää nähtäväksi, pohtii Ylinampa.

Ferrokromikuona, tuotenimeltään oktomurske, on terästeollisuudessa ferrokromin valmistuksessa syntyvää sivutuotetta, jota valmistaa Outokumpu Oyj Tornion terästehtaalla. Oktomursketietä on ainakin 400 kaistakilometriä ja niistä valtaosa sijoittuu Oulun seudulle.

Koko ongelman aikana puhutaan kymmenien miljoonien eurojen kustannuksista yhdessä yksityisille autonomistajille, autoliikkeille, maahantuojille ja autotehtaille.

