Milan Jaffille vaaditaan 10 vuotta vankeutta Vantaan ammuskelusta, toiselle tekijälle yhdeksän – oikeudessa kiistelty todisteiden luotettavuudesta

Niin sanottujen katujengien välistä ammuskelua Vantaan Leinelässä on käsitelty tänään maanantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa viimeistä päivää. Kaksi miestä loukkaantui ampumisesta viime vuoden elokuussa.

Oikeudessa on käyty tänään läpi osapuolten loppulausunnot ja syyttäjien rangaistusvaatimukset.

Syyttäjät vaativat sosiaalisesta mediasta tunnetuksi tulleelle 22-vuotiaalle räppäri Milan Jaffille kymmenen vuoden vankeusrangaistusta murhan yrityksestä.

Syyttäjien mukaan Jaff ampui haulikolla kohti autoa, jossa oli sisällä kolme espoolaisporukkaan kuuluvaa miestä. Helsingin käräjäoikeuden mukaan Jaff on järjestäytyneenä pidetyn helsinkiläisjengin johtohahmo. Tällä perusteella hänelle vaaditaan kovempaa tuomiota.

Syyttäjien mukaan espoolaisjengiin liittyvä, autoa ajanut 24-vuotias mies ampui pistoolilla useita kertoja kohti kadulla kävellyttä helsinkiläisjengiin liittyvää miestä. Ampujalle vaaditaan yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta murhan yrityksestä. Ampumisen uhri loukkaantui vakavasti.

Syyttäjät eivät pidä Espoon Leppävaaraan liitettyä miesjoukkoa järjestäytyneenä rikollisryhmänä.

Vantaan Leinelässä ammuskeltiin 6. elokuuta 2021. Yle Helsingin rikostoimittaja Katri Kirsi kertoo ennen oikeudenkäynnin alkua tehdyssä videossa, millaisia syitä ammuskelun taustalla epäillään olleen.

Syyttäjät: Tarkoituksena oli tappaa

Syyttäjien mukaan ampumistilanne oli vakaasti harkittu ja suunnitelmallinen. Osapuolet olivat sopineet tapaamisen Leinelänkaarelle tarkoituksenaan ampua toisiaan.

Syyttäjien mukaan uhrien kuolemaa ampumisen seurauksena voitiin pitää varsin todennäköisenä, vaikka he lopulta selvisivät hengissä.

Pääepäiltyjen lisäksi ammuskelupaikalla oli mukana viisi muuta miestä. Syytteiden mukaan he toimivat yhdessä ja yksissä tuumin. Mukana olleille miehille vaaditaan viiden ja kuuden vuoden vankeustuomioita murhan yrityksistä.

Lisäksi syyttäjät vaativat yhdelle miehelle avunannosta murhan yritykseen neljän vuoden vankeusrangaistusta. Syytteiden mukaan hän antoi pistoolin 24-vuotiaalle syytetylle.

Helsinkiläisjengin käyttämän aseen hallussapitäjänä pidetylle miehelle vaaditaan kuuden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Syytetyt kiistävät syytteet

Syytetyt kiistävät syytteet. Suurin osa syytetyistä myöntää olleensa paikalla Leinelänkaarella tapahtumien aikaan, mutta kiistää ampuneensa siellä ketään.

Syyttäjät ja päätekijöinä pidettyjen miesten puolustus ovat eri linjoilla siitä, ketkä olivat ampujat ja oliko heillä tarkoituksena tappaa uhrinsa.

Siitä, että 24-vuotias espoolaisporukkaan liittyvä mies ampui kadulla kävellyttä helsinkiläisjengiin liittyvää miestä pistoolilla, on vankempi näyttö. Muun muassa ampumisen uhri nimesi miehen ampujaksi poliisin esitutkinnassa.

24-vuotiaan puolustuksen mukaan mies ampui hätävarjelun vuoksi uhkaavassa tilanteessa. Puolustuksen mukaan kyse ei ollut tahallisesta henkirikoksesta.

Itsekin ammutuksi tullut 24-vuotias mies ei pystynyt nimeämään, kuka häntä ampui. Hän näki vain punavalkoisella huivilla kasvonsa peittäneen miehen.

Milan Jaffin puolustus vaatii oikeutta hylkäämään syytteet murhan yrityksestä. Puolustuksen mukaan on selvää, että joku paikalla olleista miehistä ampui haulikolla kohti autoa.

Jaffin puolustus arvioi, että oikeudessa ei voitu näyttää, kuka ampuja oli. Myöskään yhdessä toimimista ei puolustuksen mukaan todistettu. Haulikko oli otettu mukaan vain pelottelun vuoksi.

Jaffin puolustus kiistää helsinkiläisjengin olevan järjestäytynyt rikollisryhmä. Puolustus pyytää mielentilatutkimusta Jaffille, jos syytteitä ei hylätä. Hänet on määrätty mielentilatutkimukseen jo toisen tapauksen yhteydessä.

Puolustuksen mukaan Jaffille vaadittu 10 vuoden rangaistus ylittää maksimirangaistuksen mitan, koska Jaff on tuomittu jo toukokuussa 10 vuoden vankeuteen aiemmista katujengien välisistä rikoksista.

Todisteiden luotettavuudesta kiistaa

Oikeudessa on kiistelty tapauksen todisteiden luotettavuudesta. Keskusrikospoliisi alkoi tutkia Leinelän ammuskelua vasta viisi kuukautta tapahtumien jälkeen.

Tätä ennen tapaus oli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen hoidossa, mutta 24-vuotiaan syytetyn puolustuksen mukaan poliisi ei siinä vaiheessa vielä juuri selvittänyt tapahtumia.

24-vuotiaan syytetyn asianajaja Hannes Männistö toteaa Ylen haastattelussa uskovansa tämän vaikuttaneen tapauksessa.

– Väitän, että tässä kyseisessä tapahtumassa se on vaikuttanut vielä enemmän kuin normaalisti muussa tilanteessa. Oikeudessa on kuultu useiden henkilöiden toimesta, että heitä olisi uhkailtu. Siellä on esitetty näyttöä siitä, että uhkailun lisäksi olisi ollut muuta vaikuttamista. Lisäksi monet henkilöt ovat kertoneet kuulleensa asioista kadulla, eli heille on tullut hyvin monesta suunnasta joko tahallisia tai tahattomia vaikutusyrityksiä, Männistö sanoo.

Syytettyjen puolustuksen mukaan tämä heikentää poliisikuulusteluissa annettujen kertomusten luotettavuutta. Osapuolet olivat tuossa vaiheessa voineet keskustella tapahtumista ja vaikuttaa toistensa sanomisiin.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä kertoo Ylen haastattelussa, että syyttäjien mielestä näyttö on vähintäänkin riittävä.

– Mielestämme on aika selkää, ketkä ovat ne, jotka ovat ampuneet, ja ketkä ovat olleet vähäisemmissä rooleissa.

Poliisin esitutkinnassa kuulustellut henkilöt nimesivät ampujiksi Milan Jaffin ja 24-vuotiaan miehen. Oikeudessa he kuitenkin pyörsivät sanomisensa.

– Ainahan kertomukset helposti muuttuvat, oikeastikin muistikuvat muuttuvat. Kyllä lähdetään siitä, että mitä esitutkinnassa on kerrottu, niin se pitää paikkansa, erikoissyyttäjä Mikko Sipilä toteaa.

Sekä syyttäjien että puolustuksen mukaan on selvää, että tapausta on leimannut todistajien uhkailu sekä painostaminen. Ainakin yksi uhkaus on poliisin selvityksessä.

Useiden syytettyjen puolustuksen mukaan todistajien uskottavuutta heikentää myös se, että monet todistajat ovat olleet itsekin epäillyn roolissa tai heillä on ollut läheiset suhteet osapuoliin.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä syytettynä vakavista rikoksista.

