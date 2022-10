Päiväkotien pihoilla piipertää jatkossa yhä pienempiä lapsia – uudet perhevapaat ja kiristyvä talous ajavat vanhempia aikaisemmin työelämään

Pienimpien eli 1–3-vuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on ollut viime vuosina selvästi nousussa Jyväskylässä.

Alle 3-vuotiaiden määrän ennakoidaan varhaiskasvatuksessa kasvavan lähivuosina. Syynä ovat monet uudistukset ja lakimuutokset, joita on tehty niin varhaiskasvatukseen kuin perhevapaisiinkin.

Tavoitteena on paitsi jakaa perhevapaat vanhempien kesken aikaisempaa tasaisemmin, myös jouduttaa äitien paluuta perhevapailta työelämään.

Lisää muutoksia on luvassa. Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta. Sen tarkoituksena on laskea päivähoitomaksuja entisestään.

Esimerkiksi Jyväskylässä pienimpien eli 1–3-vuotiaiden lasten määrä on päivähoidossa kasvanut selvästi kolmen vuoden aikana.

Varhaiskasvatukseen osallistumisen aste Jyväskylässä oli 1–3-vuotiailla vuonna 2019 83,4 prosenttia. Viime vuonna osallistumisaste oli 84,4 prosenttia ja tänä vuonna 85,5 prosenttia.

Yhä useampi lapsi näyttää siis jatkossa aloittavan päivähoidossa aikaisempaa nuorempana.

Päivähoitoa täytyy muokata enemmän pienimpien tarpeisiin

Mikkelissä vuoden vaihteen jälkeen päivähoidossa aloittavien lasten määrä on nyt jonkin verran tavanomaista suurempi. Tällä hetkellä päivähoitopaikkaa odottaa kaupungissa noin 60 lasta, kun tavallisesti määrä on noin 40–50 lasta.

Pulmana on, että nyt hakijoiden joukossa on runsaasti pieniä, alle 3-vuotiaita lapsia.

Tilanne vaatiikin kaupunkia muuttamaan päivähoidon palveluja niin, että ne sopivat nykyistä paremmin kaikkein pienimmille päiväkotien asiakkaille.

– Jatkossa meidän täytyy miettiä varhaiskasvatuksen palvelurakennetta, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen Mikkelin kaupungilta.

Tällä hetkellä Mikkelissä on tarjolla hoitopaikkoja varsin hyvin isommille, eli noin 4–5-vuotiaille lapsille. Pienempien lasten kohdalla hoitajamitoitus on tiukempi, eli he tarvitsevat enemmän hoitajia.

Ryhmässä saa olla enintään 12 lasta. Yhtä hoitajaa kohti alle 3-vuotiaita hoidettavia saa olla enintään neljä.

Vuoden 2023 keväällä pienten lasten määrän ennakoidaan kasvavan

Myös elinkustannusten nousu ja molempien vanhempien hakeutuminen töihin näkyvät paikoin päivähoidon asiakasmäärissä.

Jyväskylässä päivähoitopaikkojen tarve on pitkään ollut korkea. Viimeisin kysyntäpiikki oli viime keväänä, kun vanhempien työllisyystilanne koheni ja työnteon olosuhteet muuttuivat koronapandemian jälkeen.

– Taloustilanne ja huolet, jotka perheillä ehkä omasta taloustilanteesta on, eivät vielä kovin paljon ole näkyneet. Luulen, että tilanne alkaa näkyä vuodenvaihteessa, kun aletaan miettiä kevään hoitotarvetta. Varmaan pieniä hakijoita tulee meilläkin kevätpuolella vielä lisää, sanoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Päivi Koivisto Jyväskylän kaupungilta.

Mikkelissä taas päivähoitopaikkoihin liittyvät yhteydenotot ovat hieman kasvaneet syksyn aikana.

– Jonkun verran ehkä näkyy, tosin ei kovin voimakkaasti. Lapsia on jonossa varhaiskasvatuspaikoille. Varsinkin vuodenvaihteen jälkeen tarvitaan enemmänkin vapaita paikkoja näille hakijoille, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen Mikkelin kaupungilta.

Näin varhaiskasvatusta aiotaan muuttaa vuonna 2023 1.1.2023 Yksityista päiväkotitoimintaa esitetään luvanvaraiseksi. Toiminnan aloittaminen tai olennaisen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi siis lupaviranomaisen hyväksyntää. Yksityinen perhepäivähoito jäisi edelleen ilmoitusmenettelyn piiriin. 1.3.2023 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ollaan aikeissa alentaa korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Muutoksen seurauksena kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa. Tämä kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Aikaisemmin 1.8.2022 tuli perhevapaauudistuksen yhteydessä voimaan varhaiskasvatuslain uudistus. Sen mukaan

lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen sen kuukauden alusta, kun hän täyttää 9 kk. Lisäksi varhaiskasvatuspaikka säilyy vanhempainvapaan aikana. Myös asiakasmaksulakia muutettiin, eli varhaiskasvatuksen maksujen perusteena olevia tulorajoja korotettiin.

