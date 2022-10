Turvallisuusasiantuntijoilta selvä viesti – Nato-Suomen puolustuksella on yksi uusi suunta: taivas ja avaruus

Suomen sotilaallisen puolustuksen katse on kiinteästi taivaalla. Kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä Suomi on päättänyt uudistaa hävittäjänsä ja tekee suuria satsauksia ilmatorjuntaan. Näiden jälkeen vuorossa ovat droonit.

Ukrainassa käynnissä olevassa sodassa drooneilla on ollut merkittävä osa sekä puolustavan Ukrainan armeijan että hyökkäävän Venäjän armeijan toiminnassa. Uusi teknologia on hankintalistalla myös Suomessa.

– HX-hävittäjähankkeen yhteydessä Suomessakin kerättiin tietoa drooneista, mutta Hornet-hävittäjien korvaaminen laitettiin etusijalle. Myös ilmapuolustuksen korkeatorjunta päätettiin laittaa ensin kuntoon. Ukrainan sota on kuitenkin vauhdittanut droonien ajattelua, sanoo kyberturvallisuuden asiantuntija Martti Lehto.

Lehto on sotatieteiden tohtori, joka työskentelee tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuuden työelämäprofessorina. Lehto osallistui maanantaina Kouvolan turvallisuuskonferenssiin.

– Drooni on itsessään halpa, mutta kun se saa älyä ja sen koko nousee, myös hinta nousee. Lennokit tarvitsevat ohjausta, johtamista ja tiedustelua, muistuttaa Lehto.

Oleellinen kysymys droonisodankäynnissä on pienten, heikosti näkyvien droonien havaitseminen. Droonipuolustus on nyt Lehdon mukaan se, mikä on tutkimuksen suurimpana kiinnostuksen kohteena.

Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Martti Lehto. Arkistokuva. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Kyber vaatii uutta osaamista

Parhaillaan Ukrainassa vapaaehtoiset maanpuolustusjoukot toimivat esimerkiksi tiedustelutehtävissä armeijan rinnalla (siirryt toiseen palveluun). Vastaava tapa toimia olisi kyberturvallisuuden asiantuntija Martti Lehdon mukaan mahdollinen myös Suomessa.

– Asevoimat voi rakentaa järjestelmän, johon voi liittyä droonien lennättäjät mistä vain. Siviileillä on lennokkeja, kykyä ja osaamista. Samalla tavalla kyberpuolustuksessa puolustusvoimat käyttää siviilimaailmassa osaamisen hankkineita varusmiehiä, joita koulutetaan reserviin.

Droonimaailmassa sekä puolustusta että hyökkäystä kehitetään puolustusvoimat edellä. Pääasiallinen syy on sotaa koskevissa säännöissä.

– Sodan oikeussääntöjen mukaan sodassa sotilaallisia tekoja saavat tehdä vain sotilaat. Siviilien ei ole sikäli mahdollista osallistua toimintaan, Lehto muistuttaa.

Tunnistamaton drooni kuvattuna Kiovan yllä lokakuussa. Kuva: Sergei Supinsky / AFP

Ukrainan sodan yhteydessä on kuitenkin havaittu kybersodassa, että itsenäiset ryhmittymät ovat tehneet Venäjän lukuun hyökkäyksiä Ukrainan ja myös lännen kyberkohteisiin. Esimerkin joukkoistavasta uuden osaamisen ylläpidosta Halme löytää Suomenlahden eteläpuolelta.

– Viron armeijalla on küberkaitse-niminen osasto. Se on vapaaehtoisten joukko, joka harjoittelee ja tukee asevoimien alla kyberosaamista. Suomessa kybersotilaat koulutetaan reserviin, eikä vapaaehtoista toimintaa olla viety näin pitkälle, Lehto kertoo.

Suomi avaruudessa

Droonien ja korkealla ilmassa lentävän vihollisen torjunnan lisäksi Suomi aikoo kääntää nyt katseensa vielä korkeammalle, nimittäin avaruuteen. Naton sotilasdoktriinissa avaruus on yksi puolustusliiton viidestä ulottuvuudesta.

– Avaruusjoukkoja emme ole Suomeen toistaiseksi perustamassa, mutta sen voin sanoa, että niin Puolustusvoimien kuin muidenkin viranomaisten toiminta on yhä enemmän riippuvaista avaruudellisista järjestelmistä, puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoi puheessaan tänään Kouvolassa.

Kouvolan turvallisuuskonferenssi järjestettiin maanantaina kaupungintalolla. Kuva: Teemu Kammonen / Yle

Viime viikolla valtioneuvosto kertoi uuden avaruustilannekeskuksen perustamisesta (siirryt toiseen palveluun). Suunnittelutyö alkaa liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa, ja valmista on tarkoitus tulla maaliskuussa 2023.

Avaruustilannekeskus seuraisi Suomeen vaikuttavia lähiavaruuden tapahtumia, kuten avaruussäätä, avaruusromua ja esimerkiksi satelliittiverkon häiriöitä.

Keskus jakaisi tietoa viranomaisille, puolustushallinnolle sekä tutkimuslaitoksille. Palveluita on tarkoitus tarjota myös sähköverkkoa ja tietoliikenneyhteyksiä ylläpitäville yrityksille.