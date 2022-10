Nuoret kokevat hymyemojin passiivis-aggressiivisena – testaa, käytätkö emojeja kuten zoomeri vai millenniaali

Samu Mäenpää, 20, ei pidä hikoillen virnistävästä emojista.

– Monet viestit vaikuttaisivat paljon asiallisempia ilman tuota emojia, mutta silti sitä tungetaan joka paikkaan. Tulkitsen sen hyvin kiusallisena, enkä oikein tiedä miten siihen pitäisi reagoida.

Jos Mäenpää vastaanottaisi kyseisen emojin kollegalta vaikkapa pyynnön tai vitsin yhteydessä, hän ei olisi varma, mihin tai kehen emojin vaivaantuneella naurulla viitataan.

Mäenpään mukaan sukupolvien väliset erot näkyvät emojien käytössä. Hän sanoo, että vanhemmat polvet käyttävät paljon perinteisiä emojeja, kuten pikkuhymyä, peukkua tai kakkaemojia.

– Minun ystäväni käyttäisivät pikkuhymyä tai peukkuemojia sarkastisesti, ja kukaan ei käyttäisi kakkaemojia. Siitä tulee mieleen Facebook-mammat.

Ihmiset tulkitsevat emojit eri tavoin, ja niiden käyttö voi aiheuttaa väärinkäsityksiä työyhteisön sisällä.

Tyypillisesti keski-ikäiset ymmärtävät emojit kirjaimellisesti (siirryt toiseen palveluun): peukku merkitsee hyväksyntää ja pikkuhymy tyytyväisyyttä. Nuoremmat somettajat saattavat päin vastoin kokea molemmat emojit passiivis-aggressiivisena, kertoo amerikkalaistutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Yle kysyi viime viikolla lukijoilta emojien käytöstä työelämässä, ja sai lähes 70 vastausta. Monet kertoivat emojienkäytön johtaneen väärinymmärryksiin työyhteisöissä. Siteeraamme jutussa muutamaa tapausta vastaajien luvalla.

Hymiöiden käyttö on aina plussaa. On mukavampi lopettaa viesti niillä kuin päättää se pisteeseen. Välillä naurattaa, kun joku vanhempi työntekijä laittaa juurikin sellaisen passiivis-aggressiivinen tekohymyn, mutta uskon, että he tarkoittavat sillä hyvää.

Riikka, 27