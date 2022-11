Livemusiikin hinta on noussut – kysyimme seitsemältä keikkapaikalta, paljonko liput nyt maksavat

Yleisö on palannut klubeihin ja keikkapaikoille. Keikkalippujen hinnat ovat nousseet, mutta eivät paljon. Keikkajärjestäjät eivät halua ylittää hintojen kipurajaa.

Soittokierros suomalaisille keikkapaikoille ja rock-klubeihin paljastaa, että keikkalippujen hinnat ovat nousseet noin 10 prosenttia korona-ajan alusta lähtien.

Tavoitimme Helsingin Tavastian, Seinäjoen Rytmikorjaamon, Jyväskylän Lutakon, Tampereen Tullikamarin ja Lahdesta Finlandia-klubin, Mössön sekä Torven ohjelmavastaavat. Tarkemmat hintatiedot löydät jutun lopusta.

Keikkajärjestäjät ovat huokaisseet helpotuksesta, sillä kuluva syksy on tuonut yleisön takaisin keikoille.

Korona-aikana puhuttiin siitä, että bändit ja artistit haluavat kiertää ja yleisö haluaisi päästä keikoille. Alalla oli vahva usko, että tilanne palautuisi koronan jälkeen normaaliksi. Näin näyttää tapahtuneen.

Lippujen hintoihin ei tullut koronalisää

Lippujen hinnoissa ei juuri näy koronalisää eli sitä, että keikkajärjestäjät pyrkisivät korvaamaan korona-aikana menetettyjä tuloja nostamalla hintoja. Lippuhintojen nousu on ollut maltillista.

– Tässä ei ole tapahtunut mitään valtavaa muutosta, puhutaan noin 10 prosentista. Tällä alalla tehdään paljon töitä rakkaudesta lajiin, ja on kaikkien etu, että hinnat pysyvät kohtuullisina, kertoo lahtelaisen Möysän musaklubin, Mössön yrittäjä Antti Puhakka.

Mössön musiikkiklubi Lahdessa veloittaa lipusta 20–38 euroa.

Lahden Sibeliustalon Finlandia-klubilla lippujen hinnat ovat nousseet myös noin 10 prosenttia 25 eurosta vajaaseen 30:een. Korotus selittyy nousseilla kuluilla. Paineita on tullut kiinteistökulujen kasvusta eli sähköstä ja lämmöstä. Bändien osalta polttoainekulut ovat nousseet merkittävästi.

– Aika moni tekee isompia tuotantoja, joissa on mukana esimerkiksi videoseiniä. Se tarkoittaa lisää ammattilaisia huolehtimaan tekniikasta, kertoo Finlandia-klubin ohjelmapäällikkö Matti Pöllänen.

Keikkahinnoista käydään koko ajan keskustelua. Hinnat halutaan kuitenkin pitää alhaalla.

– Emme halua nostaa lippujen hintaa niin korkeaksi, että se alkaisi vaikuttaa ostopäätökseen. Meillä kipuraja on ehkä 35 euroa, sekin voidaan ylittää tiettyjen, harvoin kiertävien artistien kohdalla, sanoo Pöllänen.

Lahdessa riittää elävää musiikkia

Lahti on tällä hetkellä vireä keikkakaupunki, jossa on paljon elävän musiikin tarjontaa. Möysän musaklubin eli Mössön, Finlandia-klubin, Malskin Sammiosalin, Torven ja Tirran lisäksi kaupungissa on Sibeliustalon konserttisali sekä pubeja ja baareja, joissa kuulee elävää musiikkia säännöllisesti.

Antti Puhakka käynnisti Mössön entisellä huoltoasemalla Möysässä, Lahdessa. Mössö muutti myöhemmin keskelle kaupunkia ja on vakiinnuttanut asemansa keikkapaikkana, josta sekä yleisö että artistit pitävät. Mössöön mahtuu noin 700 hengen yleisö.

– Yleisö on onneksi palannut ja keikkakalenteri on täynnä, iloitsee Puhakka.

Finlandia-klubilla on riittänyt yleisöä, tosin vielä ei ole päästy ennen koronaa vallinneeseen tilanteeseen.

– Vaikka kotona onkin tarjolla vaikka mitä viihdettä niin siinä, että tulee ja näkee oikean bändin ja tapaa ihmisiä, on suuri arvo. Se on monelle hyvin tärkeä asia, muistuttaa Pöllänen.

Narikkajonossa on myös tunnelmaa. Mössön asiakkaat eivät pitäneet lippujen hintoja liian kovina.

Artisti ei maksa, vaan yleisö

Mössöön on perjantai-iltana tulossa väkeä DJ Oku Luukkaisen keikalle. Lyhyt kyselykierros paljastaa, että lippujen hintoja pidetään kohtuullisina.

– Eivät lippuhinnat ainakaan työssä käyvälle ole liian kalliita. Voi maksaa muutaman euron enemmän, tai vähemmän kuin aikaisemmin. Ei vaikuta siihen, jos haluaa lähteä johonkin käymään, sanoo Antti Keskisaari.

– Hinnat ovat nousseet jonkin verran, mutta ovat silti ihan kohtuullisia. Kipuraja voisi olla vaikka kolmekymppiä, artistista riippuen, kertoo Päivi Kainulainen.

– Lippujen hinnat ovat ihan kohdallaan, artistit tarvitsevat elantonsa. 20–40 euroa per keikka on ihan kohtuullisella tasolla. Voi olla enemmänkin, artistista riippuen, toteaa Sini Kiiski.

Lippuhinnat ovat nousseet kohtuullisesti Tavastia, Helsinki: Lippujen hinnat ovat viiden vuoden aikana nousseet noin kymmen prosenttia. Hintahaitari 15–50 euroa. Tullikamari, Tampere: Korona-aikana lippujen hinnat nousivat noin kymmenen prosenttia. Hintahaitari on 12,50–40 euroa. Rytmikorjaamo, Seinäjoki: Lippuhinnat ovat nousseet noin kymmenen prosenttia, 20-25:een euroon. Kipuraja 35 euroa. Tanssisali Lutakko, Jyväskylä: Hinnat nousivat korona-aikana liki kolmanneksella yleisörajoitusten takia, eikä hintoja ole laskettu. Hintahaitari 20–30 euroa. Mössö, Lahti: Hinnat nousseet noin kymmenen prosenttia. Hintahaitari 20–38 euroa. Kipuraja 40–50 euroa. Finlandia-klubi, Lahti: Hinnat nousseet noin 10 prosenttia. Keskivertohinta on alle 30 euroa. Kipuraja 35 euroa. Torvi, Lahti: lippuhinnat ovat nousseet noin 30 prosenttia. Paljon aloittelevia bändejä. Keskivertohinta 15 euroa. Kipuraja 20 euroa.

