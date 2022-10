Aurinko pimenee tänään Suomessa – lue, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota

Suurimmillaan pimennys on Utsjoella kello 13.18.

Suomessa nähdään tänään tiistaina osittainen auringonpimennys. Edellisen kerran osittaista auringonpimennystä seurattiin kesäkuussa 2021, jolloin Kuu peitti Auringosta suurimmillaan 61 prosenttia Utsjoella.

Tämänpäiväinen auringonpimennys on jonkin verran edellistä suurempi: Tähtitieteellisen yhdistyksen (Ursa) mukaan (siirryt toiseen palveluun) pimennys on suurimmillaan Utsjoella kello 13.18, jolloin Kuu peittää Auringosta 69 prosenttia. Kuu peittää Aurinkoa vähiten Maarianhaminassa, jossa peittävyys on suurimmillaan 59 prosenttia kello 13.16.

Auringonpimennyksen vaiheet Utsjoella, jossa pimennys on suurin. Kuva: Veikko Mäkelä / Ursa

Helsingissä auringonpimennys on Ursan mukaan suurimmillaan kello 13.21, jolloin Kuu peittää Auringosta 63 prosenttia.

Uudellamaalla pimennystä pääsee omin silmin tuskin näkemään, sillä suurimman pimennyksen aikaan iltapäivällä kello 12 ja yhden välillä taivas on pilvinen. Ylen meteorologi Nina Karusto kertoo, että tuolloin aivan itäisimmällä Uudellamaalla on pienen pieni mahdollisuus, että pilvipeite rakoilee.

Ursan mukaan auringonpimennys nähdään silloin, kun Kuu menee radallaan Maasta katsottuna Auringon eteen. Kuu kiertää Maata hiukan kallellaan olevalla radalla, joten pimennyksiä ei tapahdu joka kuukausi, vaan Kuu kulkee taivaalla yleensä joko Auringon kiekon yli tai ali.

Seuraava osittainen auringonpimennys nähdään koko maassa maaliskuussa 2025. Täydellistä pimennystä eivät tällä hetkellä elossa olevat ihmiset Suomessa todennäköisesti näe, sillä seuraavan kerran sellainen näkyy lokakuussa 2126. Edellinen täydellinen pimennys nähtiin Suomessa vuonna 1990. Ursan mukaan tämänpäiväinen pimennys on suurimmillaan Siperiassa, jossa Auringosta peittyy Kuun taakse 86 prosenttia.

Ursa muistuttaa, että auringonpimennystä ei pidä katsoa suoraan ilman pimennyslaseja, sillä infrapunasäteily aiheuttaa verkkokalvolla vaurioita jo muutamassa sekunnissa, eikä vahinkoa huomaa heti. Myös kamerat, kiikarit ja kaukoputket on suojattava soveltuvalla suodatinkalvolla. Valotettuja filmejä, noettuja laseja tai tavallisia aurinkolaseja ei missään nimessä pidä käyttää pimennyksen katseluun.

