Ilmastopaneelin laskelmat: Tieliikenteen kansallisen päästökaupan vaikutus polttoaineiden litrahintaan olisi 34 senttiä vuonna 2030

Suomen ilmastopaneeli on laskenut eri skenaariota siitä, miten liikenteen kansallinen päästökauppa vaikuttaisi esimerkiksi polttoaineiden hintoihin. Kuvituskuva.

Ilmastopaneelin tuoreen Tieliikenteen kansallisen päästökaupan toteuttaminen ja vaikutukset -raportin mukaan seuraava hallitus joutuu todennäköisesti pohtimaan, tarvitaanko Suomessa tätä keinoa jo lähivuosina.

Taustalla ovat Tilastokeskuksen toukokuussa julkaisemat ennakkotiedot maankäyttösektorin muuttumisesta päästölähteeksi. Aiemmin laskettiin maankäyttöpuolen olevan hiilinielu, mutta koska metsien kasvu on hidastunut, tulevien vuosien arviot menivät uusiksi.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilinielujen menettäminen tarkoittaa, että Suomen on hankittava muualta hiilinieluoikeuksia tai vähennettävä taakanjakosektorilta, kuten maataloudesta ja liikenteesta, enemmän päästöjä kuin on suunniteltu.

Oma päästökauppa toisi apua

Suomen ilmastopaneeli on nyt laskenut viisi eri skenaariota, miten liikenteen kansallinen päästökauppa vaikuttaisi. Tavoitteena on 0,6 miljoonan hiilidioksiditonnin lisävähennys liikenteen päästöihin.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen puhuu perälaudasta, joka varmistaisi Suomen saavuttavan päästövähennystavoitteensa.

– Tämän raportin tarkoitus on näyttää, miten päästökauppa toimisi ja miten se voidaan järjestää perälautana. Ja jos EU:n päästökauppa tulee, niin miten se voidaan siihen kytkeä.

Perälaudalla Ollikainen tarkoittaa sitä, että vuonna 2026 aloitettava liikenteen kansallinen päästökauppa toisi varmuuden tavoittaa nyt määritellyt päästövähennykset. Suomen tavoite on kokonaan päästötön liikenne vuonna vuonna 2045. (siirryt toiseen palveluun)

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen mukaan kansallinen päästökauppa olisi kustannustehokas keino vähentää tieliikenteen päästöjä ja tulisi kaikkein edullisimmaksi Suomelle saavuttaa liikenteen ja taakanjakosektorin päästövähennystavoitteet. Kuva: Petri Niemi / Yle

Myös Euroopan unionissa suunnitellaan omaa tieliikenteen päästökauppamallia, mutta sen toteutuminen on vielä epävarmaa.

Tulevan hallituksen asialistalle

Ilmastopaneelin uudet mallinnukset antavat kuvan eri vaihtoehdoista, joita kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus joutuu pohtimaan.

Raportin pääoletukset ovat, että päästökauppa järjestetään niin, että velvoite päästöoikeuksien hankkimiseen koskee polttoaineen jakelijoita. Valtio huutokauppaa kaikki päästöoikeudet ja päästökauppa koskee vain tieliikennesektoria.

Samalla tutkitaan myös eri tapoja yhdistää Suomen kansallinen päästökauppa Euroopan unionin laajuiseen tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökauppaan, jota suunnitellaan.

Ilmastopaneelin ensimmäinen skenaario lähtee siitä, että Suomi ottaa kansallisen päästökaupan käyttöön pikimmiten siten, että päästökatto sitoo vuodesta 2023 alkaen ja vähenee lineaarisesti niin, että tavoiteltu 0,6 miljoonan hiilidioksidintonnin vähennys saavutetaan vuonna 2030.

Toisessa skenaariossa kansallisen päästökauppamallin käyttöönotto on viivästetty, eli Suomi jatkaisi oman päästökaupan valmistelua ja ottaisi sen käyttöön vuonna 2026. Euroopan unionin päästökauppaa ei ensimmäisessä eikä toisessa skenaariossa ole käytössä.

Kolmas, neljäs ja viides skenaario huomioivat EU:n mahdollisen päästökauppamallin ja sen mahdolliset vaikutukset yhdessä tai erikseen kansallisen päästökaupan kanssa. Tällöin EU:n päästökauppa tulisi voimaan vuonna 2026 ja luo päästöille hinnan 50 €/tCO2.

Kansallisessa mallissa hiilidioksiditonnin hinnaksi on arvioitu 205 euroa.

Kuluttajia voitaisiin tukea

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen pitää toista skenaariota suositeltavana vaihtoehtona. Jos EU:n tieliikennettä koskeva päästökauppa tulee, niin se ei näillä näkymin riitä kattamaan Suomen kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita.

– EU:n yhteiset tavoitteet eivät meitä pelasta, vaan joudumme tekemään omia toimia. Siksi oma päästökauppa olisi hyvä ratkaisu.

Ollikaisen mukaan näin luotaisiin vuosittain tiukkeneva katto liikennepolttonesteiden käytölle ja edellytetään polttonesteiden jakelijoiden hankkivan oikeuksia, jotka korvaavat jokaisesta jaetusta tai myydystä polttoainelitrasta vapautuvat hiilidioksidipäästöt.

Päästöoikeuksien huutokaupasta aiheutuneet kulut valuisivat väistämättä polttoaineiden hintoihin. Raportin arvion mukaan litrahinta nousisi tämän takia asteittain ja olisi vuonna 2030 34 senttiä. Tämä ohjaisi Ilmastopaneelin mukaan kuluttamaan vähemmän tai siirtymään päästöttömiin energialähteisiin.

Päästökauppaoikeuksien huutokaupasta saaduilla noin 1,4 miljardin euron verotuloilla valtio voisi kompensoida kuluttajille hinnannoususta johtuvia taloudellisia haittoja. Tämä toteutuisi vain, jos käytössä olisi vain kansallinen päästökauppa.

Liikenteen päästöjen lasku on hidasta

Fossiilisten liikennepolttoaineiden kulutus tuottaa merkittävän määrän kasvihuonepäästöjä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan vuonna 2019 tieliikenteestä aiheutuvat päästöt olivat 10,45 megatonnia.

Suomen tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa, että liikenteen päästömäärä saisi olla korkeintaan 6,25 megatonnia vuonna 2030.

Liikenne- ja viestintäministeriön syyskuussa 2021 julkaiseman arvion mukaan päästövähennystavoitteesta on saavutettu jo 1,6 megatonnia. Lisäksi jo olemassa olevilla toimenpiteillä saavutettaisiin arviolta noin 3,4 megatonnin vähennykset, joten verrattuna nykypäästötasoon tavoiteltava päästövähennys on 0,6 megatonnia.

Liikenteen kansallisen päästökaupan käyttöönottoa on Suomessa pohdittu yhtenä vaihtoehtona päästövähennysten saavuttamiseen. Samanlaista päästökauppaa on sovellettu useissa maissa, ja näissä se tarkoittaa polttoaineen jakelijoille asetettua velvoitetta hankkia myydyn fossiilisen polttoaineen hiilidioksidisisällön verran päästöoikeuksia.

Päästöoikeuksia jaetaan vain se määrä, joka liikenteestä sallitaan päästöinä, ja näin rajoitetaan fossiilisen polttoaineen myyntimäärää.

Suomen ilmastopaneeli (siirryt toiseen palveluun) pyrkii edistämään tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon.

Tieliikenteen päästökauppa puhutti muun muassa vuosi sitten syksyllä budjettiriihen yhteydessä.

