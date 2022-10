Tukistaminen väheni, mutta lapset ja nuoret kokevat nyt kotona entistä enemmän henkistä väkivaltaa tai esineellä lyömistä

Lasten ja nuorten kokema perheväkivalta on kääntynyt taas nousuun. Hyvä kehitys on pysähtynyt 30 vuoden jälkeen. Lapset ja nuoret kokevat perheissä aiempaa enemmän henkistä väkivaltaa.

Vakavien väkivallantekojen määrä ei ole enää laskenut, vaan päinvastoin joidenkin tekojen määrä on noussut.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston tekemästä lapsiuhritutkimuksesta. Se tehtiin edellisen kerran kymmenen vuotta sitten. Kyselyyn vastasi 6 825 kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilasta.

Tutkija Laura Mielityinen pitää mahdollisena, että esimerkiksi koronapandemia ja sen mukanaan tuomat haasteet perheille näkyvät tutkimuksessa.

– Nyt on äärimmäisen tärkeä pysähtyä pohtimaan, miten pääsemme takaisin pitkään jatkuneelle positiivisen kehityksen tielle, Mielityinen sanoo tutkimustiedotteessa.

Aiempaa enemmän henkistä väkivaltaa

Erityisesti lasten ja nuorten kokemukset henkisestä väkivallasta kotona ovat lisääntyneet. Henkistä väkivaltaa on muun muassa haukkuminen ja nälviminen, puhumasta kieltäytyminen ja esineiden heittäminen, niiden lyöminen tai niiden potkiminen.

Kun vuonna 2013 joka neljäs kuudesluokkalaisista raportoi kokeneensa vanhempiensa taholta henkistä väkivaltaa, siitä kertoi nyt joka kolmas. Yhdeksäsluokkalaisista 48 prosenttia kertoi kokeneensa henkistä vakivaltaa, kun vastaava osuus vuonna 2013 oli 44 prosenttia.

Vakava, fyysinen väkivalta lisääntynyt joissakin tapauksissa

Vakavan fyysisen väkivallan kokemukset kotona ovat selvästi vähentyneet 30 viime vuoden aikana. Ne ovat harvinaisia kokemuksia.

Hyvä kehitys on kuitenkin nyt pysähtynyt, ja vakavaa väkivaltaa on yhtä paljon kuin vuonna 2013. Yksittäisissä tekomuodoissa on tapahtunut jopa lievää kasvua. Eniten on lisääntynyt esineellä lyöminen.

Myös Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilaston mukaan viranomaisten tietoon tulleet alaikäisiin kohdistuneet perheväkivaltatapaukset ovat lisääntyneet 6,7 prosenttia.

Yhdeksäsluokkalaiset kokevat edelleen enemmän kaikkia perheväkivallan muotoja kuin kuudesluokkalaiset. Tytöt raportoivat kaikkia väkivallan muotoja enemmän kuin pojat.

Tukistaminen vähentynyt

Kuritusväkivallan käyttö on vähentynyt Suomessa merkittävästi 30 viime vuoden aikana, aina siitä asti, kun se kriminalisoitiin 1980-luvun alussa. Kuritusväkivallalla tarkoitetaan lievempiä fyysisen väkivallan muotoja, kuten tukistamista.

