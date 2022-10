Lapin sairaanhoitopiiri alkaa rokottaa sote-henkilöstöä neljännellä koronarokotteella – poikkeaa THL:n ohjeesta

Lapin sairaanhoitopiiri alkaa ensimmäisenä Suomessa tarjota neljänsiä koronarokotteita sote-henkilöstölle. Sairaanhoitopiiri poikkeaa näin THL:n suosituksesta, sillä THL ei suosita sote-henkilöstön rokottamista neljänsillä koronarokotteilla.

THL:n linja poikkeaa tässä tapauksessa muista EU-maista, sillä muut EU-maat tarjoavat jo sote-henkilöstölle neljänsiä rokotuksia. Kroatian osalta asia ei ole tiedossa. Euroopan komissio on 12. lokakuuta suositellut 4. koronarokotteita kaikille sote-henkilöille.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan toive henkilöstön rokottamisesta tuli sairaalan sisältä.

– Hallinnosta ja klinikoilta tuli paljon toiveita siitä, että onko tutkimusnäyttö riittävää, että voitaisiin aloittaa nämä neljännet rokotteet sote-työntekijöille johtuen siitä, että meillä on äärimmäisen paljon ollut nyt koronapotilaita

Infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan tutkimusnäyttö puoltaa neljänsien rokotusten aloittamista. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Taustalla huoli sote-henkilöstön sairastumisesta ja potilaista

Broaksen mukaan toiveen taustalla on sairaalassa ilmennyt huoli siitä, että epidemia kiihtyy. Huolta lisää se, että on kulunut pitkä aika siitä, kun työntekijät saivat kolmannen rokotteensa. Pelkona on, että henkilöstö sairastuu.

– Meillä resurssit heikkenevät ja myös riski siihen, että työntekijät sitten tuovat taudin sairaalaan ja sairastuttavat meidän hauraita, riskissä olevia potilaita.

Broas sanoo, että tutkimusnäyttö puoltaa rokotusten aloittamista.

– Meillähän on viime elokuulta israelilainen tutkimus, jossa todettiin, että sote-henkilökunnan kunnan osalta neljäs rokote merkittävästi vähensi sairastuvuutta. Se tiputti sairastumisriskiä 65 prosenttia, mikä on todella suuri vähentymä.

Broaksen mukaan alkuvuonna annettu rokote ei tarjoa enää suojaa.

– Jos rokotteesta tai viimeistä sairastetusta taudista alkaa olla vuosi, niin suoja ei ole. Eli heillä on erittäin suuri riski sairastua.

Broaksen mukaan korona aiheuttaa terveilläkin ihmisillä pitkiä sairauspoissaoloja.

– Näin ollen on hyvin tärkeää, että meillä on siihen suoja ja kun kolmansista rokotteista on vuosi, niin ilman muuta suojaa ei ole. Ei tässä tässä mielessä on erittäin tärkeä aloittaa tämä tehosterokotteen antaminen.

Broaksen mukaan tehosterokotteen antaminen on tässä vaiheessa ajoituksellisesti hyvä, sillä se voidaan antaa samassa yhteydessä kuin influenssarokote.

Muualla tehosterokotetaan jo myös terveitä aikuisia

Muihin Euroopan unionin maihin verrattuna Suomi asettuu asiassa erikoiseen valoon. Suomi on ainoa maa EU:n alueella, jossa neljättä koronarokotetta eli toista tehosterokotusta ei ole tarjottu sote-henkilöstölle joko suoraan ohjelman kautta tai yleisen terveiden aikuisten rokotusohjelman kautta.

Tällä hetkellä jo noin puolet EU-maista tarjoaa neljättä rokotetta joko yli 12-vuotiaille tai yli 18-vuotiaille.

– Kyllä tämä tietysti on vähän erikoinen tilanne, kun ajatellaan muuta Eurooppaa ja maailmaa. Viime perjantaina tuli ihan uusi yhdysvaltalainen tutkimus, joka julkaistiin CDC:n eli paikallisen kansanterveyslaitoksen sivuilla. Siinä todettiin, että henkilöille, jotka on saaneet kaksi tai kolme rokotetta aikaisemmin, niin suositeltiin neljättä rokotetta.

THL on käyttänyt yhtenä argumenttina sitä, että tehosteita ei jaettaisi, koska ne joillakin ihmisillä esimerkiksi nostavat kuumeen ja aiheuttavat näin sairaslomapäivän. Broas pitää argumenttia erikoisena.

– Kaikkiin meidän rokotteisiin voi liittyä lieviä sivuvaikutuksia, kuten rokotuspaikan kipua tai ohimenevää lämpöilyä. Näillä ei ole merkitystä missään muodossa työssä selviytymiseen ja nämä liittyy ihan lasten rokotusohjelmaan. Täytyy muistaa myöskin se, että meillä annetaan joka vuosi influenssarokote sote-henkilöille nimenomaan sen takia, että turvattaisiin potilaiden terveyttä osastoilla ja siihenkin liittyy ihan samanlaisia vaikutuksia.

