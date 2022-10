Inka Illukka oppi itsemyötätuntoa yliopiston kurssilla, joka saa nyt paljon kiitosta

Opiskelijat suunnittelivat itse Oulun yliopistolle kurssin, jonka nimi on Maailman onnellisin opiskelija. Sen toivotaan auttavan opiskelijoita elämänhallinnassa opinnoissa ja vapaa-ajalla.

Hyppy opiskeluelämään on usein nopea ja raju, kun vastuu opintojen etenemisestä ja vapaa-ajasta ovatkin opiskelijalla itsellään. Kahden viime vuoden aikana elämänhallinnan opettelua on häirinnyt koronapandemia, joka on romuttanut opiskelijoiden henkistä hyvinvointia.

Oulun yliopistolla syksyllä alkanut Maailman onnellisin opiskelija -kurssi pyrkii ennaltaehkäisemään mielenterveyden kriisejä, mutta idea kurssista syntyi jo ennen pandemiaa. Ylioppilaskunta, muutama aktiivinen opiskelija ja yrityselämän edustajat keskustelivat opiskelijoiden hyvinvoinnista ja huomasivat, että samat asiat ovat esillä työelämässäkin.

– Tulimme siihen tulokseen, että ihmisten itsetuntemus ja itsensä johtaminen ovat ehkä osalla hallussa, mutta osalla ei niin hyvin. Halusimme tarjota ihmisille mahdollisuutta hahmottaa nämä kokonaisuudet, kertoo yksi kurssia suunnitelleen työryhmän jäsen, kauppatieteiden opiskelija Henrietta Karjalainen.

Viidettä vuotta opiskeleva Karjalainen uskoo, että nyt omaksutut taidot auttavat opiskelijoita myös opintojen jälkeen.

– Kun ihmiset korkeakoulussa oppivat itsensä tuntemusta ja itsensä johtamisen logiikkaa, se vyöryy vahingossa työelämän puolellekin. Opiskelijat ovat niitä tulevaisuuden työntekijöitä.

Kurssilainen Inka Illukka on tyytyväinen, että valitsi kurssin. Itsemyötätunto on ollut Illukan mielestä toistaiseksi kiinnostavin aihe, hän tunnistaa myös opiskelijoille tutun itsensäjohtamisen vaikeuden.

– Olen huomannut akateemisen vapauden ja myös sen huonot puolet.

Kurssin nimi on hänen mielestään osuva. Hän uskoo, että kurssilla oppii ymmärtämään, mikä onnellisuuteen vaikuttaa. Illukka kokee tärkeäksi myös sen, että hän on oppinut, miksi ajattelee tietyllä tavalla. Mihinkään muuhun kurssiin onnellisuusopintoja ei voi hänen mielestään verrata.

– Tämä on tosi erilainen, mitä olen aikaisemmin käynyt.

Hyvinvoinnista onnellisuutta, myös vapaa-aikaan

Onnellisuustakuuta kurssia suunnitelleet eivät lupaa, mutta kurssin uskotaan antavan elämään tarpeellista tukea ja työkaluja, jotka vaikuttavat jaksamiseen.

– Kun voit hyvin, olet varmasti myös onnellinen. Hyvinvointikeskustelu on ollut pinnalla ihan syystä, onnellisuus on hyvä, toisenlainen tulokulma siihen. Se, että puhutaan onnellisista opiskelijoista, on selkeä viesti siitä, millaista opiskeluelämän tulisi olla, sanoo ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen.

Kurssin tarkoituksena myös opettaa opiskeluajan ja vapaa-ajan erottamista ja sitä, miten asettaa itselleen rajoja, mitä kaikkea pystyy arkeen ottamaan, jotta aikaa on palautumiseenkin.

– Näinhän se opiskelijalla on, että on päivällä luentoja ja illalla kotitehtäviä, osa käy vielä töissäkin. Kavereitakin pitäisi nähdä ja tapahtumissa kiertää, muistuttaa Leinonen.

Henrietta Karjalainen ja Lotta Leinonen (oik.) toivoivat kurssin luennoitsijoiden kertovan omia elämänkokemuksiaan opiskelijoille. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Tähän mennessä kurssilla on ollut reilut 80 opiskelijaa, mutta luentosaliin pääsee edelleen puhujia kuuntelemaan. Leinosen mukaan kurssista on jo tähän mennessä annettu paljon positiivista palautetta.

– On ilahduttavaa, että kun joku tästä kuulee, vastaus on lähes aina ”vau!” Myös Oulun ulkopuolelta tulee viestiä, että miten ihmeessä olette saaneet tällaisen kokonaisuuden kasaan. Aika mielettömän asian äärellä ollaan, kävijät ovat olleet tyytyväisiä.

Kaikki lähtee itsensä ymmärtämisestä

Kurssin luennot (siirryt toiseen palveluun) käsittelevät muun muassa tempperamenttia, tunteita, motivaatiota, rutiineja ja menneisyyden vaikutusta nykyisyyteen. Aiheista puhuvat nimekkäät luennoitsijat, joiden uskotaan inspiroivan kurssilaisia. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen innostui itsekin, kun tajusi, että yrittäjä, Diili-ohjelman voittaja Sointu Borg oli saatu yhdeksi luennoitsijaksi.

– Tiesin, että hän on myös monelle se henkilö, joka halutaan nähdä, sanoo Leinonen.

Valittuja aiheita ja elämäntarinoitaan ovat avanneet ja avaavat kurssilla muun muassa Elina Gustafsson, Pekka Hyysalo, Kari Ketonen ja Anna Perho. Kurssin takana on myös pitkä lista yhteistyökumppaneita ja taloudellisia tukijoita. Karjalainen ja Leinonen aikovat tehdä kurssista vaatimattomasti ilmiön.

Kun Borg vieraili kurssilla, sen päivän luennot käsittelivät tempperamenttia ja persoonallisuutta. Henrietta Karjalaisen mukaan persoonallisuus on pohja, jonka päälle kurssia on rakennettu.

– Siitä eteenpäin voi hahmottaa arvopohjaa tai unelmia ja suuntia elämässä. Kaikki perustuu sille, että ymmärtää millainen persoona olen, selittää Karjalainen.

Miten sinä olet oppinut elämänhallintaa, itsensä johtamista ja onnellisuutta? Voit keskustella aiheesta 31. lokakuuta klo 23 saakka.