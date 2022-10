Opetushallitus kehottaa kouluja varautumaan talven sähkökatkoihin – Kouvola hankki jo kouluihin 1 500 otsalamppua

Kouluja on kehotettu hankkimaan otsalamppuja mahdollisia sähkökatkoja varten.

Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroisen mielestä on järkevää miettiä ennalta, miten selvitä turvallisesti poikkeustilanteista. Hätätilanteessa on vaikea etsiä ratkaisua.

Kouvolassa kouluihin on hankittu muun muassa 1 500 otsalamppua, jotta kouluissa työskentely voi jatkua myös sähkökatkon aikana.

Näin kaupunki varautuu tulevan talven mahdollisiin sähkökatkoihin.

– Eteen voi tulla tilanne, että koululla on muutaman tunnin sähkökatko. Jokaisella aikuisella on otsalamppu, jos joudutaan liikkumaan esimerkiksi pimeissä käytävissä, Kouvolan opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen sanoo.

Otsalamppujen lisäksi Kouvolan kouluihin ja varhaiskasvatukseen on hankittu myös esimerkiksi varavirtalähteitä ja paristoilla toimivia radioita.

– Varavirtalähteet on hankittu jokaiseen yksikköön niin, että saadaan muutama kännykkä ja tietokone aina toimimaan, Piiroinen sanoo.

Sähkökatkoilla voisi olla vaikutuksia myös esimerkiksi koulujen ruoan valmistukseen ja säilyttämiseen. Kuva: Antro Valo / Yle

Kunnat päättävät itse toimista

Opetushallitus on laatinut koulutuksen järjestäjille tukimateriaalia sähkökatkoihin varautumiseen.

– Tiedetään, että energian saatavuusongelmiin ja sähkökatkoihin on hyvä varautua. On mahdollista, että sähkökatkoja on tulossa, sanoo opetusneuvos Laura Francke Opetushallituksesta.

Opetushallituksen julkaisemissa materiaaleissa (siirryt toiseen palveluun) korostetaan muun muassa ennakovarautumista ja selkeää tiedottamista. Jokainen kunta tai koulutuksenjärjestäjä päättää kuitenkin itse, millaisiin toimii ryhtyy ja mitä hankintoja tekee.

– Käsitykseni on, että varautumistyötä on jo tehty, ja tehdään yhä eri puolilla Suomea, Francke sanoo.

Hänen mukaansa tärkeintä on, että sähkökatkon sattuessa arki kouluissa jatkuisi mahdollisimman tavallisesti.

Kouluille tarjottavassa materiaalissa kerrotaan muun muassa siitä, mitä tehdä, jos kouluissa sähköiset työvälineet tai valaistus ei toimi, kertoo opetusneuvos Laura Francke Opetushallituksesta.

Ennakoivia toimia

Sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita Suomea koettelevassa mahdollisessa sähköpulassa tehdään. Sellaisia voi olla edessä syksyn ja talven aikana, jos sähkön kulutus ylittää sen tuotannon.

Huippukuormitustilanteet osuvat yleensä aamuun ja alkuiltaan sekä kylmimpiin talvipäiviin. Mahdollisesta sähköpulasta voi tulla tietoa etukäteen mutta se voi tulla myös yllättäen.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin tuoreimman arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Opetusneuvos Laura Francken mukaan sähkökatkot ovat mahdollisia myös kouluissa, jos koulun alueelle osuu sähkökatko.

Kouvolan opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen kertoo, että koulujen varautumissuunnitelmat eivät liity säästötoimiin vaan kyseessä on varautuminen sähkönsaatavuuden häiriöihin. Kuvituskuva otsalampusta. Kuva: Helena Korpela / Yle

Kouvolassa suunnitelmia tulevalle talvelle on tehty ennakoinnin nimissä.

– On järkevää miettiä ennalta, kuinka pystymme turvallisesti selviytymään poikkeustilanteista. Se on parempi, kuin vain odottaisimme jonkun tapahtuvan, ja sitten hädissämme etsisimme ratkaisua siihen, sanoo opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen.

Hänkään ei halua tarkkaan arvioida sähkökatkojen todennäköisyyttä.

– Aika näyttää, mitä tapahtuu. Mutta hirveän monen uhkakuvan pitäisi kasautua päällekkäin, että sähkö todella loppuisi, Piiroinen toteaa.

Enemmän aiheesta:

Koulut varautuvat syksyllä erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin – ukrainalaisia aloittaa erityisesti valmistavassa opetuksessa