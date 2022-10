Näin sairaanhoitopiirit kommentoivat työntekijöiden neljänsiä koronarokotuksia – HUSin Järvinen nostaa esille itsemääräämisoikeuden

Lapin sairaanhoitopiiri alkaa ensimmäisenä Suomessa tarjota neljänsiä koronarokotuksia sote-henkilöstölle – toisin kuin THL ohjeistaa. Myös lääkärit ja asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, onko neljäs rokotus tarpeellinen.

Yle kysyi eri sairaanhoitopiireiltä, onko Lapin sairaanhoitopiirin linjaus ajankohtainen myös niissä. Ylen tavoittamat sairaanhoitopiirit ovat tällä hetkellä pitäytymässä THL:n rokotesuosituksissa.

HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen arvioi, että sairaanhoitopiirien vaikea henkilöstötilanne on vaikuttanut siihen, että neljänsiä rokotuksia nyt harkitaan. Järvisen mukaan se voisi hieman vähentää sairaspoissaoloja, sillä tartuntoja tulisi vähemmän.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Mikko Pietilä muistuttaa, että sairaala joutuu punnitsemaan myös rokotusten riskejä.

– Tiedämme, ettei neljäs rokotus samaa tautia vastaan lyhyen ajan sisällä anna sellaista suojaa kuin alkuvaiheessa. Riskit ja hyödyt suhteutettuna taudin vaikeusasteeseen täytyy ottaa huomioon, Pietilä sanoo.

Myös HUSissa on käyty keskusteluita uudesta rokotuskierroksesta. Järvisen mukaan on syytä pohtia, onko työntekijöihin tarpeellista kohdistaa heidän itsemääräämisoikeutensa alueelle menevä toimenpide vain siksi, että työnantaja välttää sairaspoissaoloja.

– Siinä joudutaan pohtimaan, minkälaiset muut toimenpiteet työntekijälle ovat oikein. Voitaisiinko antaa piristeitä, että työntekijä jaksaa vähän paremmin, Järvinen sanoo.

Näin sairaanhoitopiirit vastasivat Ylen tiedusteluun neljänsistä koronarokotuksista työntekijöille.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula:

– Oletan, että odotamme THL:n suosituksia. Meidän infektioylilääkäri on mukana ensi viikon tiistaina, kun meillä on jälleen koronatilannekuvaryhmä koolla, ja hän muodostaa tilannekuvaa tästä asiasta. Yhteisesti olemme olleet sitä mieltä, että THL on Suomessa se asiantuntijaorganisaatio, jolle tällaisten suositusten antaminen on annettu.

– Olemme perinteisesti pidättäytyneet todella tarkkaan THL:n asiantuntemuksen pohjalta tehdyissä suosituksissa.

Karhulan mukaan Eksote on kertonut THL:lle, että se toivoo neljännen rokotuksen suositusta myös sote-henkilöstölle, mutta pitäytyy THL:n suosituksissa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Johtaja Tero Järvinen:

– Ei aiota [antaa neljänsiä rokotteita henkilöstölle]. Noudatetaan THL:n ohjeita.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

Ylilääkäri Hans Gärdström:

– Nyt emme anna niin sanottua ylimääräistä tehostetta työtehtävän vuoksi, vaan menemme THL:n ohjeen mukaisesti.

Gärdströmin mukaan henkilökunta on suhtautunut myönteisesti tehosterokotuksiin aiemmin. Tehosterokotuksia annetaan riskiryhmään kuulumisen tai iän perusteella, mutta työtehtävät eivät vaikuta asiaan. Essoten henkilökunnan rokotekattavuus on lähes 100 prosenttia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

Infektioylilääkäri Asko Järvinen:

– THL ei ainakaan tällä hetkellä suosittele henkilökunnalle rokotuksia, ja minusta se on järkevää. Ne meidän henkilöstöstämme, jotka ovat vaikean taudin riskissä, saavat sen. Muilla ei vaikean taudin riskiä voida uudella rokotuksella juurikaan vähentää, eli rokotuksen teho yksilölle, sille työntekijälle, olisi aika vähäinen.

Järvisen mukaan neljännellä rokotuksella saataisiin lyhytaikainen 2–3 kuukauden ja noin 50 prosentin suoja tartuntaa vastaan, joka aika pian hiipuisi.

– Itse en näkisi sitä kovin eettisenä, koska rokotus on aina ihmiseen kajoava toimenpide, ja kullekin rokotuksen saaneelle pitää olla siitä riittävä hyöty.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri

Johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen:

– Sosterissa noudatetaan THL:n ohjeita henkilökunnan rokotusten suhteen eli ei anneta ylimääräisiä rokotuksia.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Vt. johtajaylilääkäri Juhani Grönlund:

– Meillä ei ole tarvetta poiketa THL:n linjauksista.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäpäällikkö Terho Pekkala:

– Kainuun sote noudattaa THL:n linjauksia henkilöstön rokotusten suhteen.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite

Koronaviruksen joukkorokotuksista vastaava Jukka Aro:

– Asia ei ole ollut millään tavalla esillä. Soite pitäytyy THL:n suosituksissa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva:

– Emme näe tarvetta poiketa [THL:n suosituksesta].

Kymenlaakson Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen:

– Juuri kuulin Lapin asiasta hetki sitten THL:n kokouksessa. Emme ole keskustelleet [asiasta], ja on epätodennäköistä, että seuraisimme Lapin mallia.

Pohjanmaan hyvinvointialue

Johtajaylilääkäri Peter Nieminen:

– Toistaiseksi olemme noudattaneet THL:n linjausta.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote

Infektioylilääkäri Jennifer Sieberns:

– Me menemme THL:n linjausten mukaisesti. Meillä ei ole mitään uusia linjauksia tehty.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan vs. apulaisylilääkäri Lotta Simola:

– Seuraamme THL:n antamaa linjaa. Linjaushan on valtakunnallinen, ei sairaanhoitopiirikohtainen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Johtajaylilääkäri Jouni Kurola:

– Totta kai asiasta on käyty keskusteluja, mutta meidän linjauksemme on, että odotamme tässä asiassa THL:n ohjeita. Sen linjauksen mukana oltaisiin menemässä.

Päijät-Sote

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen, terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

– Etenemme THL:n suositusten mukaisesti. Rokotteilla voidaan varsin vähän estää koronatartuntoja. Toisaalta jo aiemmat rokotuskierrokset estävät vakavan sairastumisen erittäin hyvin muutoin terveillä alle 60-vuotiailla. Erikseen todetut ikä- ja riskiryhmät kannattaa rokottaa neljännen kerran tai jopa sen jälkeen.

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä:

– Noudatamme THL:n ohjeita.

Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen pitää Lapin sairaanhoitopiirin linjausta ”uutena pelinavauksena”. Lankisen mukaan henkilökunnalta on tullut jonkin verran toiveita uudesta rokotuskierroksesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Vt. johtaja Mikko Pietilä:

– Emme ole tässä vaiheessa lähdössä toimimaan vastoin valtakunnallista linjausta. Tämä ei ole helppo asia, sillä argumentteja on löydettävissä sekä rokottamisen puolesta että sitä vastaan.

Sairaanhoitopiirin sote-henkilökunnan kausi-influenssarokotukset ovat alkamassa marraskuussa. Sairaanhoitopiirillä on samassa yhteydessä valmius aloittaa myös henkilökunnan koronarokottaminen, mikäli THL näin ohjeistaa.

Influenssarokotusten yhteydessä rokotetaan nykyisen ohjeen mukaan yli 60-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat työntekijät. Pietilän mukaan rokottamisen hyödyt eivät ole niin suuret, että laajamittaiseen ja resursseja vievään rokottamiseen kannattaisi ryhtyä.

