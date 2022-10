Yrittäjä osti ravintoloista Vaasassa toistasataa lahjakorttia laskulla, myi kortit kirpputorilla ja jätti laskut maksamatta

Miki Ekman on yksi ravintoloitsijoista, jolta lahjakortteja ostettiin laskulla. Hän ei ole kokenut vastaavaa aikaisemmin.

Alkukesästä mahdollisesti ainakin yhdestätoista ravintolasta on ostettu suuria määriä lahjakortteja laskulla. Yksikään ravintola ei ole saanut maksua lahjakorteista.

Saman tekijän epäillään huijanneen Vaasan alueella arviolta jopa toistakymmentä ravintolaa.

Kuvio on ollut sama jokaisen ravintolan kohdalla. Yrittäjä on halunnut ostaa yrityksen nimissä laskulla 10–20 lahjakorttia, useimmiten 60 euron arvoisia. Lahjakortit on selityksen mukaan ollut tarkoitus jakaa yrityksen työntekijöille.

Kokonaisuudessaan on siis kyse arviolta 10 000 euron huijauksesta.

Lahjakortit ostaneella yrittäjällä ei ilmeisesti ole ollut aikomustakaan maksaa ravintoloille lahjakorteista, vaan hän on laittanut ne edelleen myyntiin eri kirpputorisivustoille.

Vaasalainen Henna Kujanpää löysi kirpputorisivustolta lahjakortteja ravintolaan edulliseen hintaan. Ensin hän osti kolme, ja ne toimivat moitteettomasti. Sen jälkeen hän uskalsi ostaa lisää lahjakortteja samalta myyjältä.

– Minulla oli yhteensä 20 pääsääntöisesti 60 euron lahjakorttia, joista olen ehtinyt käyttää puolet, Kujanpää toteaa.

Viimeisimmällä ravintolakäynnillä lahjakortti ei yllättäen kelvannutkaan maksuvälineenä.

– Oltiin menossa Fondikseen syömään, ja siellä sitten ilmoitettiin että lahjakortit on jäädytetty. Tämä oli tietysti minulle shokki. Ihmettelin että mikä on homman nimi.

Ravintolasta kysyttiin Kujanpäältä, mistä lahjakortit olivat peräisin. Siellä osattiin myös kertoa, että mitätöityjä lahjakortteja on liikenteessä useammastakin ravintolasta.

Henna Kujanpäällä ei ollut syytä epäillä lahjakorttien aitoutta, sillä kaikki oli päällisin puolin kunnossa, ja aluksi niillä pystyi maksamaan illallisen normaaliin tapaan.

– Pyysin myyjältä, saanko varmistaa että lahjakortit ovat aitoja, ja kaikissa oli leimat sekä allekirjoitukset.

Henna Kujanpää ehti ostaa yli 20 lahjakorttia. Kuva: Sebu Björklund / Yle

Ravintoloitsijaa tilanne harmittaa

Ravintola Faroksen omistaja Miki Ekman sai sunnuntaina Henna Kujanpäältä puhelun, joka koski tämän ostamia lahjakortteja Farokseen. Sitä ennen Ekmaniin oli jo ollut yhteydessä pariskunta joka epäili, että heillä oli mitätöityjä lahjakortteja.

Faroksen myymistä lahjakorteista muutama on ehditty käyttää. Se ei ravintoloitsijaa sinänsä harmita, mutta järjestelmällinen ravintoloiden huijaaminen sitäkin enemmän.

– Ärsyttää. Nolo tilanne, jos asiakas tulee lahjakortin kanssa jonka on ostanut tai ehkä saanut ja maksuvaiheessa joutuu sanomaan, että valitettavasti tilanne on sellainen, että me emme ole saaneet tästä rahaa, emmekä siksi voi hyväksyä lahjakorttia.

Vastaavanlaista tapahtumaa ei tule Ekmanin ravintolauralta mieleen. Muutoksia käytäntöihin jatkossa tapahtuma kuitenkin aiheuttaa.

– Jatkossa, jos myymme laskulla lahjakortteja, ensin menee lasku. Kun se on maksettu, niin lähtee lahjakortit, Ekman toteaa.

Liian hyvää ollakseen totta

Henna Kujanpää antoi lahjakorttien myyjälle aikaa viime sunnuntaihin asti palauttaa lahjakorteista maksamansa summan. Kun näin ei tapahtunut, teki hän myyjästä rikosilmoituksen.

– Myyjä pesi kokonaan kätensä tapahtuneesta. Nyt sitten odottelen, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, Kujanpää toteaa.

Myös Miki Ekman harkitsee rikosilmoituksen tekemistä, sillä lahjakorttien ostaja oli perintätoimistolle tuttu entuudestaan, eikä rahojen takaisin saaminen ole todennäköistä.

Henna Kujanpäälle sanonta liian hyvästä ollakseen totta on varsin tuttu.

– Isän suusta kuului sanonta kesällä, ja vannotin että nämä lahjakortit ovat aitoja. Jatkossa en osta lahjakortteja Facebookista, enkä neuvo ketään niin tekemään, Kujanpää sanoo.