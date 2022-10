Järvet pullistelevat halpaa superruokaa, jonka kysyntä vain laskee – muikku yrittää kilpailla kuhafilettä ja tarjouslohta vastaan

Muikun halpa hinta ja korkeat kustannukset kiusaavat kalastajia. Huolena on myös muikun lysynnän hiipuminen. Video: Mika Moksu / Yle

Muikun kulutus on iäkkäämpien ihmisten varassa, eikä edes puhtaan lähiruuan maine siivitä myyntiä. Kalastajat tuskailevat halvan hinnan ja korkeiden kustannusten ristitulessa.

Ammattikalastajat Jorma ja Karoliina Kääpä suuntaavat troolareidensa keulat kohti Päijänteen selkiä sankan sumun keskellä. Lokakuun loppu on kuuminta muikkusesonkia, koska kutupuuhiin valmistautuvat muikut pursuavat kallista mätiä. Sen kilohinta pyörii satasen kieppeillä, ja vienti etenkin Ruotsiin vetää.

– Päijänteessä on vahva muikkukanta, joten kalaa kyllä riittää, Jorma Kääpä tietää.

Mätiä ei saa ilman muikkua. Siksi syksyisin kauppojen kalatiskeissä perattu muikku on vakiotavaraa.

Runsas tarjonta johtaa siihen, että hinta pysyy alhaalla. Alimmillaan kilohinta saattaa olla viiden euron luokkaa. Se on vähän, etenkin kun muiden kalojen hinnat ovat nousseet. Kalaa jalostavasta ja välittävästä Hätälä Oy:stä kerrotaan, että halvempaa on tällä hetkellä vain lahnat ja särjet.

Mätisesongin ansiosta perattua muikkua on nyt tarjolla runsaasti. Kysyntä on kuitenkin laskenut jo vuosia. Päijänteen lokeille terveellinen kala sen sijaan maistuisi. Kuva: Mika Moksu / Yle

Lohen hinta painui loppukesän aikana rajusti viime talven hintapiikistä. Se käy kaupaksi muikkua paremmin. Myös fileoitu kuha on kalatiskien varma myyntimenestyjä. Muikun menekki kärsii silloinkin, jos tiskissä on silakkafilettä.

Kala on halpaa, pyytäminen ei

Muikun edullinen hinta närästää etenkin kalastajia. Soittokierros Päijänteen kalastajille kertoo karua kieltään. Kalasta maksettava hinta on pysynyt vuosikaudet samalla tasolla, mutta kustannukset ovat jopa kolminkertaistuneet. Ukrainan sodan aikana vieläkin jyrkemmin.

Kalastaja saa peratusta muikusta tukkureilta 2-3 euroa kilolta. Padasjokelainen kalastajakonkari Tapio Peltomäki kertoo, että esimerkiksi kalojen kuljetuksessa käytettävien styroksilaatikoiden hinta on kaksinkertaistunut vuoden aikana. Kovin kuluerä on polttoaine. Veneissä käytettävä moottoripolttoöljy maksoi pahimmillaan lähes yhtä paljon kuin diesel.

Kalliin polttoaineen vuoksi ammattikalastajat lähtevät pyyntiin vasta, kun tilauksia on tarpeeksi. Jorma Kääpä sanoo, että jos muikkukanta olisi Päijänteessä yhtään huonompi, veneet jäisivät laituriin. Kuva: Mika Moksu / Yle

Kustannustason nousu on vaikuttanut siihen, että edes kuumimman muikkusesongin aikana kalastamaan ei kannata lähteä kuin silloin, kun tilauksia on sisällä riittävästi ja saaliin saaminen varmaa.

Muikun suosion lasku näkyy myös tilastoissa.

Luonnonvarakeskuksen saalistilastojen mukaan kuhasaaliin arvo on selkeästi suurempi kuin muikun, vaikka kiloissa mitattuna muikkusaalis on isompi. Kalliiden kustannusten vuoksi moni Päijänteen ammattikalastaja on joutunut vähentämään kalastuspäivien määrää jopa kolmanneksen.

– Jos muikkukanta olisi yhtään huonompi, veneet pysyisivät laiturissa. Harmiksemme tänä vuonna Päijänteen muikku on keskikokoista, eikä sitä perinteistä isoa muikkua, josta saisi hieman paremman hinnan, tuskailee Jorma Kääpä.

Syksyllä muikun kudun aikaan kalaa on tarjolla paljon ja edullisesti. Halvimmillaan perattua muikkua voi saada noin viidellä eurolla kilon. Kuva: Mika Moksu / Yle

”Kun yksi muikunsyöjä poistuu, ei uutta tule tilalle”

Yksi muikun kovimmista kilpailijoista on ihmisten kiire.

– Parin viime vuoden aikana puolivalmisteiden myynti on kasvanut rajusti. Muikkua ostavat pääasiassa vanhemmat ikäluokat, ja nuoremmista ne, jotka ovat oppineet syömään muikkua vaikkapa isovanhempiensa luona, kertoo Lahden Kariston Citymarketin lihamestari Tomi Halminen.

– Kun yksi muikunsyöjä poistuu, ei uutta tule tilalle. Se on luonnonlaki, Jorma Kääpä sanoo.

Lahtelainen Tuija Riikonen tuli ostamaan savustettua kirjolohta keittotarpeiksi. Hän kertoo suosivansa lähiruokaa, mutta puntarissa painavat lisäksi hinta ja ruuan valmistuksen helppous.

– Nyt päädyin kotimaiseen kirjoloheen, koska siitä saa helposti keiton, sanoo hän.