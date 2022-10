Rajuja korotuksia sähkölaskuihin: Lumme Energia nostaa toistaiseksi voimassa olevaa hintaa lähes 45 senttiin/kWh

Runsas kolmannes kotitalouksista ostaa sähköä toistaiseksi voimassa olevalla hinnalla. Tänä vuonna hintoja on nostettu jo useita kertoja. Yleensä sopimusehdoissa lukee, että hintoja päivitetään esimerkiksi 2–4 kertaa vuodessa.

Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen milloin vain, mutta tarjolla ei välttämättä ole yhtään halvempaa vaihtoehtoa. Pörssisähkö tai uusi määräaikainen sopimus voivat tulla vielä kalliimmaksi.

Katso, mitä saat yhdellä kilowattitunnilla.

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ja Lumme Energia ovat juuri kertoneet korotuksista, jotka astuvat voimaan joulukuun alussa.

Tarkistimme myös kahden muun suuren sähköyhtiön, Fortumin ja Oomin, toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnat.

Lumme Energia

Lumme Energia nostaa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten kiinteää hintaa 44,90 senttiin/kWh. Lokakuun alusta alkaen hinta on ollut 22,90 senttiä/kWh, joten korotus on 51 prosenttia.

Korotus koskee yli 100 000 asiakasta. Lumme ei tee uusia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia sähkömarkkinan epävarmuuden takia.

Helenin sähkölinjoja Vihdintiellä Helsingissä. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Helen

Helen nostaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kiinteää hintaa 38,34 senttiin/kWh. Loka-marraskuussa hinta on 23,21 senttiä/kWh, joten korotus on 60 prosenttia.

Tiedotteessaan Helen arvioi, että tyypillisen kerrostaloasukkaan sähkölasku nousee noin 25,20 euroa kuukaudessa. Tyypillisen sähkölämmitteisen omakotitalon kustannukset nousevat noin 227 euroa kuukaudessa.

Uudet hinnat koskevat vajaata 200 000 Helenin asiakasta.

Oomi

Oomi nosti toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kiinteän hinnan lokakuun alussa 38,90 senttiin/kWh. Yhtiö ei ole toistaiseksi ilmoittanut tulevista hinnanmuutoksista.

Oomikaan ei tee uusia toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia. Yhtiöllä on 400 000 asiakasta, joista toistaiseksi voimassa oleva sopimus on todennäköisesti yli 100 000:lla.

Arvio perustuu Lumme Energian ja Helenin asiakasmääriin. Kummankin yhtiön asiakkaista runsaalla kolmasosalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Fortum tuottaa sähköä muun muassa Loviisan ydinvoimalassa. Kuva: Lone Widestam / Yle

Fortum

Fortumin valikoimassa ei ole toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, jossa asiakasta laskutettaisiin kilowattituntien perusteella.

Sen sijaan yhtiö myy kerros-, rivi- ja paritaloihin toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, joissa on kiinteä kuukausihinta. Hintaluokka valitaan asunnon koon ja sähkönkulutuksen perusteella. Sopimukselle ei ole tiedossa hinnankorotuksia.

Tällä hetkellä yksiöön tai kaksioon soveltuvan sopimuksen hinta on 75 euroa/kk. Sähkönkulutus saa olla korkeintaan 2 000 kWh vuodessa.

Helenin (joulukuusta alkaen) ja Oomin hinnoilla saman kokoluokan asunnon sähkölasku on noin 70 euroa, kun mukana on kuukausittainen perusmaksu. Lumme Energialla hinta olisi joulukuun korotuksen jälkeen noin 80 euroa.

Fortumin kallein pakettihinta on tarkoitettu yli 100 neliömetrin perheasunnoille, joissa sähkönkulutus on korkeintaan 8 000 kWh vuodessa. Hinta on 300 euroa/kk.

Helenillä hinta olisi joulukuusta alkaen 260 euroa/kk, Oomilla 264 euroa/kk ja Lumme Energialla 305 euroa/kk. Hintoihin on laskettu mukaan perusmaksut.

