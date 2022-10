Kaasun hintakatto ei ota valmistuakseen EU:ssa – energiaministerien kokouksessa ei löytynyt viisasten kiveä

EU-maiden on ollut vaikeaa löytää yhteistä säveltä kaasun hintakatosta. Kuvassa Kreikan, Unkarin, Espanjan sekä Tanskan energia-asioista vastaavat ministerit sekä energiakomissaari Kadri Simson ennen tiistain kokousta.

Kaasun hintakaton valmistelu siirtyy tällä hetkellä Euroopan unionissa kädestä toiseen kuin kuuma peruna, mutta nytkähdykset kohti konkretiaa eivät tahdo ottaa onnistuakseen.

Viimeksi hintakatosta puhuivat tiistaina Luxemburgissa unionin jäsenmaiden elinkeinoministerit, mutta tulokset jäivät laihoiksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) edusti Suomea kokouksessa. Hän kuvasi EU-komissiolle lähteviä terveisiä niin, että komissio joutuu jatkovalmistelussa sovittelemaan tilannetta hyvin monen jäsenmaan kanssa.

– Komissio oli kuuntelemassa kyllä ristiriitaiset puheenvuorot hintakatoista. Eli jos sitä voi pitää poliittisena ohjauksena, niin kyllä heillä haasteellinen tilanne on, Lintilä sanoi.

Taustalla tikittää kaksi eritahtista aikapommia: ilmastonmuutos ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Kaasun hintakatto liittyy jälkimmäiseen, koska Venäjä on kiristänyt kaasuhanoja ennen talven lämmityskautta.

Huippukokouksesta energiaministereille

Kierrepallo palautui energiaministerien pöydälle torstain ja perjantain välisenä yönä, jolloin EU-maiden poliittiset johtajat sopivat kaasun hintakaton tai hintaleikkurin edistämisestä sähköön käytettävälle kaasulle.

Maat olivat kuitenkin hyvin erimielisiä toteutustavoista, joiden miettiminen jäi energiaministerien ja EU-komission murheeksi.

Muun muassa Saksa on pelännyt, että hintakaton jälkeen kaasua ei enää tulisi Eurooppaan entisellä tavalla ja sitä voitaisi myydä jopa ulos Euroopasta. Kyse ei kuitenkaan ole vain yhden maan erimielisyydestä, koska maiden energiaympäristöt ovat hyvin erilaisia.

Muut ehdotukset etenevät helpommin

Vaikka hintakaton käytännön toteutus näyttää äärimmäisen vaikealta, uudet pikakeinot energiakriisin ratkomiseksi näyttävät helpommilta. Niitä ovat muun muassa yhteisostot kaasun hinnan painamiseksi ja EU-maiden velvoite auttaa toisiaan yhteisvastuullisesti, jos jossain syntyy pula kaasusta.

– Ehkä se pääviesti oli, että hyvin samanlainen linja kuin Eurooppa-neuvostolla, Lintilä sanoi.

Eurooppa-neuvosto on unionin alueen poliittisten johtajien huippukokous, joka linjaa unionin politiikan suunnasta.

Lintilä myös huomautti, että esimerkiksi Ukraina on tilanteessa, jossa kolmasosa energiantuotannosta on tällä hetkellä Venäjän hyökkäysten takia poissa käytöstä.

– Ja sellainen maa, jossa on myös erittäin kriittinen tilanne on Moldova, jonne Ukraina on pitkälti hoitanut energiapuolta, Lintilä sanoi.