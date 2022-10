Yö-yhtye palaa lavalle Olli Lindholmin kuoleman jälkeen

Yö-yhtye palaa lavalle ja esiintyy Tampereen areenalla 24. maaliskuuta.

Yö-yhtye perustettiin vuonna 1981. 40-vuotisjuhlakonsertti oli tarkoitus järjestää vuonna 2021. Yhtyeen laulajan Olli Lindholmin äkillisen poismenon sekä poikkeusvuosien takia konsertti siirtyi.

40 vuotta Yötä -juhlakonsertissa lavalla nähdään Yö-yhtye sekä vuosien varrella yhtyeessä vaikuttaneita muusikoita ja vierailevia solisteja.

Lavalle nousevat yhtyeen viimeinen kokoonpano Mikko Kangasjärvi, Ari Toikka, Jari Latomaa, Timo Mynttinen ja Jussi Turpeinen sekä yhtyeessä uran varrella vaikuttaneita muusikoita.

Lauluja tulkitsevat konsertin pääsolisti Suvi Teräsniska sekä vierailevat solistit Pauli Hanhiniemi, JP Leppäluoto, Jay Lewis ja Herra Ylppö. Lipunmyynti konserttiin alkaa maanantana.

Yö on julkaissut 31 albumia, joita on myyty liki miljoona kappaletta. Yhtyeen menestysbiisejä ovat Rakkaus on lumivalkoinen, Tia-Maria, Vie mut minne vaan, Likaiset legendat I, Ihmisen poika, Särkyvää ja Minne tuulet vie sekä Jussi Hakulisen tunnetuksi tekemä Joutsenlaulu.