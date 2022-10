Porvoossa Haikkoon alueella liikkuu mahdollisesti susi

Porvoossa Haikkoon kuntoiluradalla on nähty keskiviikkoaamuna mahdollisesti susi, kerrotaan Porvoon riistanhoitoyhdistyksestä.

Myös Itä-Uudenmaan poliisi on saanut havainnon tältä aamulta sudesta. Poliisin mukaan kyseessä on ollut vain näköhavainto, ei ihmiselle vaaraa tai uhkaa aiheuttanut tilanne.

– Ihan hyvin voi [havainto] pitää paikkansa, sillä viikonloppuna susi pyöri Sipoon puolella ja maanantaina oli Kulloossa nähty, olisiko se sitten siirtynyt Haikkooseen, sanoo riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Joa Bergqvist Ylelle.

Hänen mukaansa kyseessä on mahdollisesti susi, joka on tehnyt samaa lenkkiä aiemminkin. Itä-Uudenmaan poliisin komisario Olavi Merihaara kertoo, että poliisille on tullut jo muutaman viikon ajan paljon ilmoituksia sudesta niin 112-numeroon kuin metsästäjien kautta Tassu-rekisteriin tehdyistä susihavainnoista Porvoon ja Sipoon alueilla.

– Tein päätöksen, että asiaa täytyy yrittää viranomaisten ratkaista ja näillä perusteilla lähden valmistelemaan karkotuspäätöstä, joka astui voimaan 18. lokakuuta kolmeksi viikoksi. Siinä pyydämme Porvoon riistainhoitoyhdistykseltä virka-apua suden karkottamiseksi sille paremman elinympäristön alueelle, Merihaara sanoo.

Havainnoista tulee ilmoittaa viipymättä

Komisario Olavi Merihaaran mukaan konfliktiriski lisäänyy, kun susi tulee ihmisen vilkaaasti asuttamalle alueelle. Toistaiseksi poliisi ei ole saanut raporttia, että eläimen karkotuksessa oltaisiin onnistuttu.

– Toimintaympäristö Porvoon lähellä on haasteellinen. Moottoritie 7 muodostaa tavallaan maantieteellisen aidan, ja kun susi lähtee pohjoista kohti, se todennäköisesti törmää riista-aitaan. Suden ei myöskään ole vaaratonta elää täällä, vaan sillä on todella iso riski jäädä auton alle, Merihaara toteaa.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Joa Bergqvistin mukaan havainnoista tulee ilmoittaa poliisille ja riistainhoitoyhdistykselle mahdollisimman nopeasti, jotta he voivat yhdessä suunnitella, mitä eläimelle tehdään.

Juttua päivitetty 26.10. kello 10.25 poliisin kommenteilla.

Tiedätkö aiheesta enemmän? Voit lähettää uutisvinkkisi toimitukselle osoitteeseen helsinki@yle.fi.