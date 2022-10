Helsingin palkkasotkuvyyhti ei hellitä: yhteydenottojen määrä kasvussa, virheiden korjaus hidastunut niiden monimutkaisuuden vuoksi

Helsingin kaupungin tavoitteena on vastedes estää virheiden syntyminen jo palkkaprosessin alkuvaiheessa.

Helsingin palkkasotkun purkaminen jatkuu edelleen vaikeana. Jonossa olevien yhteydenottojen määrä palkkavirheiden korjaamiseksi on kasvussa, kaupunki kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungin mukaan palkkavirheiden osuus maksetuissa palkoissa on vähentynyt lokakuun puolivälissä verrattuna syyskuun tilanteeseen. Lokakuun puolivälissä palkkavirheiden osuus oli 4,2 prosenttia, kun se syyskuussa oli 5,8 prosenttia.

Lukumäärän odotetaan kuitenkin kasvavan, kun palkanlaskennan asiakaspalveluun tulleita yhteydenottopyyntöjä saadaan käsiteltyä. Osa yhteydenotoista koskee kaupungin mukaan jo aiemmin ilmoitettuja virheitä.

Kaupunki tiedottaa, että virheistä suurin osa koskee osittain puuttuvia palkkoja, kuten erilaisia lisiä. Toiseksi eniten on muita virheitä, kuten lomapäiviin liittyviä virheitä. Kolmanneksi eniten on liikaa maksettuja palkkoja. Vähiten on kokonaan puuttuvia palkkoja.

Kokonaan puuttuvat palkat maksetaan kaupungin mukaan pääsääntöisesti kahdessa arkipäivässä ilmoituksesta ja palkat, joista puuttuu iso osa, korjataan pääsääntöisesti viidessä arkipäivässä.

Sotkun korjaamiseen varattu miljoonia

Virheiden korjaustahti on kaupungin mukaan hidastunut syys–lokakuussa, sillä virheet ovat aiempaa monimutkaisempia. Prosessia hidastaa myös korjaamisen vaatima käsityö ja virheiden alkulähteen selvittäminen.

Kaupungin tavoitteena on vastedes estää virheiden syntyminen jo palkkaprosessin alkuvaiheessa.

Helsingin ensi vuoden talousarvioesityksessä palkanmaksusotkun korjaamiseen on varattu kuusi miljoonaa euroa. Palkkavirheiden korjaamiseksi palkanlaskentaan ja sen asiakaspalveluun on rekrytoitu lisää työntekijöitä, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

