Yläkoululaiset söivät vuoden ilman tarjottimia: sotku lisääntyi, mutta säästöä syntyi tiskeissä ja ruokahävikissä – uudistus laajenee nyt Kokkolassa

Kokkola luopuu kokeilun innostamana tarjottimista ruokailussa 2 000 oppilaan ja työntekijän opinahjoissa. Ilman tarjotinta ruokailua on kokeiltu myös useissa muissa kunnissa.

Yhä useampi kunta etsii säästöjä energiakriisin keskellä myös kouluruokailusta luopumalla tarjottimista. Samalla monen kunnan tähtäimessä siintää kestävän kehityksen edistäminen.

Esimerkiksi Kokkola luopuu ensi viikolla tarjottimista yläkoulujen ja lukioiden ruokailussa säästääkseen energiaa.

Edellekävijänä ja pilottikouluna on toiminut lähes 1 100 oppilaan ja opettajan Isokylän koulu.

Tarjottimetonta ruokailua kokeiltiin koulussa vuoden ajan vapaaehtoisena ala- ja yläkoululaisilla.

Maaliskuusta lähtien yläkoululaiset ovat ruokailleet ilman tarjottimia.

Purnausta aiheutti etenkin oppilaiden keskuudessa pöytien likaisuus ja hankaluus saada syötävät kerralla pöytään.

– Aikuiset eli me keittiöhenkilökunta ja koulun työntekijät pistivät vastaan alussa eniten. Uusien tapojen oppiminen tuntui työläältä ja kyseenalaistettiin, että voiko tämä toimia. Yllättäen kaikista nuorimmat eli eskarilaiset suhtautuivat positiivisimmin. Heiltä se sujuikin parhaiten, kertoo ruokapalvelun esihenkilö Tarja Kalliokoski kokeilun alkumetreistä.

Kokeilusta uusia ratkaisuja ongelmiin

Eniten kritiikkiä on tullut yläkoululaisilta keittopäivistä. Myös tavallista likaisemmat pöydät ovat kirvoittaneet palautetta.

– Pähkäilyä on aiheuttanut, miten keiton, leivän, juoman ja muut lisukkeet saa pöytään ilman vahinkoja. Mutta maltilla ja pienillä lisäjärjestelyillä siitäkin on selvitty, sanoo Kalliokoski.

Kokeilusta saatiin myös ratkaisuja ongelmiin.

– Pöydät pyyhitään nyt kesken ruokailun. Lisäksi ruokasaliin on tuotu siivousvaunu, mistä oppilaatkin voivat hakea luudun, jos siltä tuntuu.

Toinen uudistus oli lisälinjasto. Sieltä löytyvät leivät, juomat ja muut lisukkeet.

Kokkolan kaupungin palvelusuunnittelija Heidi Sippola ja Isokylän koulun ruokapalvelun esihenkilö Tarja Kalliokoski ovat tyytyväisiä, että tarjottimeton kokeilu laajenee yläkouluihin ja lukioihin. Kuva: Petri Kuikka / Yle

– Ei tarvitse kaikkea kantaa kerralla, vaan haetaan ensin ruoka toiselta linjastolta ja muut lisukkeet lisäpisteestä.

Kalliokoski iloitsee, että myös ruokahävikki on pienentynyt, ja kokonaisuutena ruokailu sujuu, vaikka purnausta edelleen kuuluukin.

– Ennen syötiin silmillä ja hamstrattiin tarjottimelle liikaa ruokaa. Ei enää, Kallikoski kertoo.

Oppilaiden keskuudessa uudistus on nostanut soraääniä.

Isokylän 9-luokkaa käyvän Lotta Heikkilän mielestä ruuan kantaminen on turhan vaikeaa ilman tarjotin. Hän kuitenkin myöntää, että enää ei juuri hamstrata lainkaan, koska ei voi.

– Mieluiten silti ottaisin sen tarjottimen, vähän turhaa tämä on. Mutta joka toinen päivä voisin kyllä kokeilla selvitä ilman, jos keittopäivinä saa tarjottimen pitää, pohtii Heikkilä.

Myös yhdeksäsluokkalaiset Wilma Forsberg, Greta Finnilä ja Julia Hollanti arvostelevat ruuan kantamisen hankaluutta. Silti nuoret eivät ole jättäneet syömistä väliin uudistuksen vuoksi.

– Alussa olin vastahankaan, mutta äkkiä siihen tottui. Ja säästyyhän tässä energiaa, tiivistää Julia Hollanti.

Energiakriisi pisti vauhtia suunnitelmiin

Kokkola on valmistellut tarjottomista luopumista laajemmin reilun vuoden.

– On tehty kampanjajulisteita, kuvattu opetusvideoita ja Tiktok-materiaaliakin. Yritetään saada lapsille selväksi, miten pitää toimia, kertoo Kokkolan kaupungin palvelusuunnittelija Heidi Sippola.

Tarjottimista luopumalla Kokkola tavoittelee energian ja veden säästöä, mutta myös työtunnit vähenevät, kun tarjottimien pesu jää pois.

Tiskin määrä väheni kokeilukoululla Isokylässä selvästi, jopa kymmeniä korillisia päivässä.

Isokylän kouluun tehtiin kokeilun innoittamana lisälinjasto. Sieltä löytyvät leivät, juomat ja muut lisukkeet. Kuva: Petri Kuikka / Yle

– Kun energiansäästötalkoot tulivat ajankohtaiseksi jo tänä syksynä, niin pistettiin uudistukseen vauhtia. Ajateltiin myös, että uusia kouluja rakennettaessa tämä toiminta jatkuu. Esimerkiksi Piispanmäen koulun ruokasali on suunniteltu niin, että siellä kaikki ruokailevat ilman tarjotinta, summaa Sippola.

Myös säästettävät vesimäärät ovat huimia.

Laskelmien mukaan 1 000 oppilaan koulussa tarjottimien pesuun kuluu vettä noin 300 litraa päivässä. Kouluvuodessa se tarkoittaisi jopa yli 50 000 vesilitran säästymistä, jos tarjottimia ei käytetä.

Lapualla kovat tavoitteet – Vaasa ei lämmennyt kokeilulle

Viime vuosina useammassa kunnassa on siirrytty ruokailemaan ilman tarjottimia.

Lapua aikoo pärjätä jatkossa lähes kaikkien alakoulujen ruokailuissa ilman tarjottimia. Tällä hetkellä oppilaat syövät ilman tarjottimia viidessä koulussa kahdestatoista.

Lapuan ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelupäällikön Leena Luomalan mukaan ruokailu sujuu kouluissa ongelmitta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä valtaosassa eli 80 prosentissa alakouluista ruokailtaisiin ilman tarjottimia.

Kokeilun laajentaminen on kuitenkin toistaiseksi jäissä.

Siivousta piti Isokylän kokeilussa lisätä, sillä sotkua syntyi selvästi aiempaa enemmän. Kuva: Petri Kuikka / Yle

– Ensin jokaisessa koulussa pitää saada myös henkilöstö vakuuttuneeksi toiminnan hyvistä kokemuksista ja sujuvuudesta. Tämä vaatii vielä työtä, kertoo Luomala.

Seinäjoella taas tarjottimettomuutta on kokeiltu muutamassa koulussa, mutta suurin osa on palannut vanhaan käytäntöön.

Syynä on korona ja keittiötyöntekijöiden mukaan suurempi sotku ja rikkoutuneet asiat. Seinäjoella on ainoastaan yksi koulu, missä tarjottimet eivät ole käytössä. Ylistaron Aseman alakoululla näin ruokaa on haettu ilman tarjottimia jo pari vuotta.

Vaasan kouluissa ilman tarjottimia ruokailu ei lyönyt läpi energiansäästökeinoja.

Kaupungissa yhden yläkoulun ja yhden alakoulun oppilaat ruokailevat ilman tarjottimia.

Reilu vuosi sitten keväällä toimintaa kokeiltiin parissakin alakoulussa, mutta se jäi koulujen henkilökunnan toiveesta lyhyeksi.

