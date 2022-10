Yleinen syy raskaudenkeskeytyksille Suomessa: ehkäisy petti – tällainen on aborttien todellisuus Suomessa ja muualla

Ilmainen ehkäisy on todettu Suomessa toimivaksi keinoksi vähentää raskaudenkeskeytysten määrää.

Suomen aborttilaki on ollut moniin maihin verrattuna tiukka. Tänään eduskunta äänesti lain höllentämisestä.

Abortin saaminen helpottuu Suomessa. Eduskunta äänesti asiasta tänään keskiviikkona.

Jatkossa raskaudenkeskeytykseen ei enää tarvita kahden lääkärin lausuntoa ja raskaana oleva saa abortin omasta pyynnöstään 12. raskausviikkoon asti

Suomen 50 vuotta vanha aborttilaki on ollut Pohjoismaiden tiukin, koska raskaudenkeskeytykseen vaadittiin kahden lääkärin lausunto.

Suomessa kuitenkin tehdään nykyisin vähemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin muissa Pohjoismaissa.

Tähän juttuun kokosimme seitsemän faktaa aborteista Suomesta ja maailmalta.

1. Suomessa abortteja tehdään eniten Ahvenanmaalla, ja se johtunee Ruotsista

Viime vuonna eniten raskaudenkeskeytyksiä väestölukuun suhteutettuna tehtiin Ahvenanmaalla. Maakunnassa tehtiin 13,5 aborttia tuhatta lapsentekoiässä olevaa henkilöä kohti. Ahvenanmaa on ollut tilastojen kärjessä jo useiden vuosien ajan. Selitys löytyy Ruotsista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Anna Heinon mukaan Ruotsin aborttikeskustelu heijastuu Ahvenanmaalle.

Ruotsissa tehdään puolet enemmän keskeytyksiä kuin Suomessa ja abortin saa omasta toiveesta 16. raskausviikkoon asti.

Maassa keskusteluilmapiiri aiheen ympärillä on muutenkin erilaista. Suomessa aborttia kannattavat ovat lähtökohtaisesti sitä mieltä, että raskaudenkeskeytysten määrää pitää pyrkiä vähentämään. Heinon mukaan Ruotsissa puheenvuorot aborttien lukumäärän vähentämisestä on ajoittain tulkittu julkisessa keskustelussa herkemmin aborttioikeuden rajaamiseksi.

2. Pienen paikan isot aborttiluvut ovat mysteeri

Manner-Suomessa raskauksia keskeytetään eniten väestölukuun suhteutettuna pienellä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, johon kuuluvat muun muassa Kemi ja Tornio. Alue on perinteisesti ollut tilastojen kärjessä yksittäisiä vuosia lukuunottamatta.

Raskaudenkeskeytyksien korkea määrä on mysteeri, kertoo ylilääkäri Pia Vittaniemi Mehiläinen Länsi-Pohjasta. Erityisesti hän on huolissaan siitä, että raskauden keskeyttäjistä yli 20 prosenttia on synnyttänyt tai tehnyt toisen abortin vuoden sisällä.

– Terveydenhuollossa korostetaan, kuinka tärkeää ehkäiseminen on. Silti yhtäkkiä naiset ovat taas samassa tilanteessa.

Useassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnassa on ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille, mikä on vähentänyt abortteja aiempina vuosina.

Ilmaisen ehkäisyn lisäksi aborttien määrään tiedetään yleisesti vaikuttavan esimerkiksi seksuaalikasvatus ja se, miten ehkäisyyn suhtaudutaan.

Vittaniemi sanoo huomanneensa, että hormonaalisen ehkäisyn välttely on suhteellisen yleistä, vaikka se olisi hyvä tapa ehkäistä ei-toivottuja raskauksia.

– Somessa ja julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, että ylimääräiset hormonit ja hormonaalinen ehkäisy eivät ole luonnollisia ja siksi osa ei ole sitä halunnut.

3. Abortin taustalla on useimmiten ehkäisyn pettäminen

Enemmistö raskaudenkeskeytyksen tehneistä on kertonut käyttäneensä ehkäisyä sillon, kun he ovat tulleet raskaaksi.

Yleisin käytetty ehkäisy on kondomi, sitä kertoo käyttäneensä 44,4 prosenttia.

Väestöliiton asiantuntija Sari Hälinen suhtautuu kuitenkin tilastoon hieman varoen. Tilastotieto voi valehdella, koska se perustuu raskauden keskeyttäneiden itse kertomiin asioihin.

Vahinkoraskauden syyn kertominen vastaanotolla voi olla nöyryyttävää, eikä lääkärille välttämättä kehtaa myöntää, ettei ole käyttänyt ehkäisyä, Hälinen sanoo.

– Ajatellaan, että on paljon hyväksyttävämpää, kun kortsu on mennyt rikki kuin se, että ehkäisyä ei ole käyttänyt ollenkaan.

4. Usein abortteja tekevät ne, joilla on jo yksi tai useampi lapsi

Noin puolella raskauden keskeyttäneistä on ennestään ainakin yksi lapsi.

Viime vuonna yli joka kolmannella oli yksi tai kaksi lasta ennen aborttia.

Näille henkilöille raskaudenkeskeytykseen voi olla monia syitä, kuten ura tai keskeneräiset opinnot.

Väestöliiton asiantuntija Sari Hälisen mukaan yksi syy aborttiin päätymiseen voivat olla ruuhkavuodet. Jos perheessä on jo pieniä lapsia, henkiset tai taloudelliset resurssit eivät välttämättä riitä uuteen tulokkaaseen. Toisaalta joillekin oma toivottu lapsiluku on jo tullut täyteen, eikä siksi perheenlisäystä enää haluta.

5. Suomessa aborttia on edelleen rajoitettu enemmän kuin joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa

Vaikka Yhdysvalloissa aborttilakia on useissa osavaltioissa rajattu rajusti, joissain osavaltioissa se on edelleen löyhempi kuin Suomessa.

Vaikka abortin saa Suomessa jatkossa omasta toiveesta 12. raskausviikkoon asti, laki ei edelleenkään ole erityisen vapaa.

Esimerkiksi Washingtonissa ja useammassa muussa osavaltiossa raskaana oleva voi tehdä abortin siihen asti, kunnes sikiö on elinkelpoinen (siirryt toiseen palveluun). Sikiön elinkelpoisuus tarkoittaa, että sikiö voi syntyessään selviytyä. Se on noin 24– 25 raskausviikolla.

Kuitenkin Suomessa on helpompi saada abortti ja niille on laajempi hyväksyntä kuin kokonaisuudessaan Yhdysvalloissa.

6. Salliva laki ei kaikkialla takaa, että abortin saa

Joissain maissa laki sallii abortit, mutta käytännössä se voi olla hyvin vaikea saada.

Esimerkiksi Italiassa lääkärit voivat kieltäytyä tekemästä abortteja ja niin tekee yhä useampi lääkäri. Italiassa on paljon katolilaisia lääkäreitä, jotka perustelevat abortin vastaisuutta uskonnollisella vakaumuksella.

Euroopan neuvostokin huomauttanut siitä, että abortin saaminen on Italiassa liian vaikeaa.

Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä tekemästä abortteja, mutta käytännössä se on kuitenkin lääkäreille mahdollista. Aborttia vastustava lääkäri voi esimerkiksi siirtää potilaan toiselle lääkärille sillä edellytyksellä, että se ei vaaranna potilaan turvallisuutta.

7. Aborttilain kiristykset maailmalla eivät vastaa yleistä trendiä

Aborttioikeus on joutunut viime vuosina hyökkäyksen kohteeksi useassa maassa, mutta ainakin tällä hetkellä yleinen kehityssuunta on päinvastainen.

Edelleen arviolta 40 prosenttia lisääntymisikäisistä elää maissa, joissa abortin tekeminen on käytännössä mahdotonta tai laitonta.

Esimerkiksi Puola on kieltänyt abortit käytännössä kokonaan. Samoin Yhdysvalloissa vastikään kiristettiin aborttilakia useissa osavaltioissa.

Maailmanlaajuisesti aborttilakien suunta on kuitenkin toinen. Viime vuosikymmeninä noin 50 maata on höllentänyt lakejaan (siirryt toiseen palveluun) ja 16 maata on luopunut täyskiellosta.

